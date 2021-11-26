ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА
ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА - для суждения дел о государственных преступлениях и противозаконных сообществах (ОППС), судебная инстанция в Российской империи.
Рассматривало политические дела, за исключением маловажных и, напротив, исключительных случаев, для которых назначался Верховный уголовный суд. Образовано при Сенате 7(19).6.1872 года по инициативе министра юстиции графа К.И. Палена, которому император Александр II выразил недовольство мягким, по его мнению, приговором Санкт-Петербургской судебной палаты по делу о революционной организации «Народная расправа» и потребовал от него «принять меры для предупреждения повторения подобных, ни с чем не сообразных приговоров».
ОППС состояло из сенаторов - первоприсутствующего (председатель) и 5 членов, а также из 4 сословных представителей - одного уездного и одного губернского предводителей дворянства, городского головы одного из губернских городов и одного из волостных старшин Санкт-Петербургской губернии (при определении вины или невиновности подсудимого и определении меры наказания их голоса исчислялись наравне с голосами сенаторов). Присутствие созывал и назначал его членов и сословных представителей император. Члены ОППС могли по своему усмотрению судить обвиняемых - в закрытых или публичных заседаниях; в печать по делам ОППС допускались только решения суда (подробные материалы процессов публиковались изредка нелегально; в Революцию 1905-1907 годов изданы материалы 1870-1880-х годов). Приговоры ОППС по делам о государственных преступлениях обжаловались только в кассационном порядке и подлежали рассмотрению Общего собрания Гражданского и Уголовного кассационных депутатов Сената. Учреждение ОППС (вслед за указом 1871 года о производстве следствия по политическим делам жандармами, а не судебными следователями, как предусматривалось судебной реформой 1864 года) знаменовало собой начало судебной «контрреформы» (завершилась в 1889 году с введением института земских начальников и упразднением мирового суда).
В ОППС состоялись 37 из 52 политических процессов 1873-1878 годов, в том числе рассматривались дела участников демонстрации перед Казанским собором в Санкт-Петербурге (1876), членов «Всероссийской социально-революционной организации» («процесс 50-ти», 1877) и Южнороссийского рабочего союза (1877), участников «хождения в народ» («процесс 193-х», 1877-1878 годы). Закон от 9(21).8.1878 года о временной передаче дел о государственных преступлениях в ведение военных судов до марта 1881 года отстранил ОППС от разбирательства политических дел (из 65 процессов 48 прошли в военых судах, 16 - в судебных палатах и окружных судах и 1 - в Верховном уголовном суде). После убийства императора Александра II дела о крупных политических преступлениях вновь рассматривались в ОППС: процессы по делам о цареубийстве 1(13).3.1881 года и о попытке цареубийства 1(13).3.1887 года, «процесс 20-ти» (1882) и «процесс 17-ти» (1883) над членами «Народной воли», дело об убийстве великого князя Сергея Александровича (1905), процесс над членами социал-демократической фракции 2-й Государственной думы (1907) и другие. ОППС упразднено 4(17).3.1917 года, после Февральской революции.
Первоприсутствующие ОППС: Я.Я. Чемадуров (1874-1875 годы), К.К. Петерс (1876-1877 годы), К.К. Ренненкампф (1878), Э.Я. Фукс (1881), П.А. Дейер (1882, 1886-1907 годы), Д.С. Синеоков-Андреевский (1883-1884 годы), Н.И. Орлов (1885), В.Н. Варварин (1908-1911 годы), А.Н. Кривцов (1912-1915 годы).