О́бручев, Николай Николаевич

О́бручев, Николай Николаевич (21.03[03.12].1830, Варшава — 25.06[08.07].1904, имение Жор, Франция) — русский военный деятель, генерал-­адъютант (1878), генерал от инфантерии (1887), начальник Главного штаба (1881–1897), член Государственного совета (1893). Один из главных деятелей военных реформ вооруженных сил императорской России 1860‑х.

Из дворян. Окончил 1‑й кадетский корпус (1848) и Императорскую военную академию (1854) в Санкт-­Петербурге. Поступил в службу в лейб-гвардии Измайловский полк, в рядах которого принял участие в Венгерском походе 1849. Проявил стремление к аналитической работе. В 1851 произведен в чин поручика и поступал в Императорскую академию Генерального штаба, которую окончил в 1854 с серебряной медалью и производством в штабс-­капитаны с причислением к Генеральному штабу, с 1852 служил в гвардейском Генеральном штабе. Тогда же был причислен к Николаевской академии Генерального штаба. Преподавал на кафедре, с 1858 стал одним из редакторов журнала «Военное дело». Опубликовал ряд статей по истории Крымской вой­ны. Был назначен управляющим делами военно-­ученого комитета Главного штаба (1867–1881). На этом посту стал одним из ближайших соратников Д. А. Милютина при проведении военных реформ (см. Военные реформы 1860–1870 в России ). В 1873 О. был командирован в Османскую империю, Германию и Австро-­Венгрию для сбора сведений о составе и организации их вооруженных сил. Был разработчиком плана боевых действий в период подготовки к Русско-­турецкой вой­не 1877–1878. Командирован на Кавказский театр военных действий, служил под началом М. Т. Лорис-­Меликова . С 1881 состоял в должности помощника начальника, а затем начальника Главного штаба. Совместно с военным министром П. С. Ванновским активно занимался реформированием армии. Был активным сторонником сближения России и Франции, подготовил основу для заключения русско-­французского военного союза против Германии в 1891–1894. С 1897 в отставке, жил во Франции, откуда происходила его жена.

Соч. : Обзор рукописных и печатных памятников, относящихся до истории военного искусства в России по 1725 г. СПб., 1853; Изнанка Крымской вой­ны // Военный сборник. 1858. № 3–4, 7–8.

Лит .: Айрапетов О. А. Генерал-­адъютант Николай Николаевич Обручев (1830–1904). Портрет на фоне эпохи. М., 2017. Н. А. Копылов.