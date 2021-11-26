МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ - wентральное государственное учреждение в Российской империи, СССР и РФ, управлявшее железнодорожным транспортом, а также, до 1931 года, внутренными водными и шоссейными путями сообщения.
Образовано 15(27).06.1865 года на основе упразднённого Главного управления путей сообщения. После Октябрьской революции 1917 года преобразовано в Народный комиссариат путей сообщения (НКПС), с 1946 года - МПС СССР. Указом президента Б.Н. Ельцина от 20.01.1992 года преобразовано в МПС РФ (в 1992-1995 в его подчинении находились железно-дорожные войска). Оно упразднено 09.03.2004 года, его функции переданы вновь созданному Министерствуву транспорта и связи, которое 20.05.2004 года разделено на Министерство связи и Министерство транспорта, сосредоточившее нормативно-правовое регулирование гражданской авиации, морского, внутреннего водного, железно-дорожного, автомобильного, городского электрического и промышленного транспорта и управление дорожным хозяйством. Непосредственное управление железно-дорожным комплексом с 2003 года осуществляет ОАО «Российские железные дороги» (ОАО РЖД), все акции которого принадлежат государству.
Местными органами МПС Российской империи являлись управления округов путей сообщения, занимавшиеся главным образом водными путями, - Санкт-Петербургского (с 1914 года Петроградского), Вытегорского, Вышневолоцкого, Московского, Кавказского (до 1884 года Управление путей сообщения на Кавказе), Казанского, Могилёвского, Ковенского (с 1901 года - Виленского), Киевского, Варшавского, Томского (с 1895 года ) и Крымского (с 1916 года ); фактически местными органами МПС были управления казённых железных дорог. Местными органами МПС СССР в 1946-1951 годах являлись управления округов путей сообщения, правления железных дорог, затем - управления железных дорог (им, в свою очередь, подчинялись отделения дороги; в них входили линейные предприятия - депо, дистанции и прочее).
В ведении МПС Российской империи находились пристани и порты, шоссейные дороги, железные дороги, а также Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения (ныне Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения), Московское инженерное училище ведомства путей сообщения (основано в 1896 году, с 1913 года Московский институт инженеров путей сообщения, ныне Московский государственный унститут путей сообщения), технические железно-дорожные училища (открывались с 1869 года), Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения (основано в 1883 году). В ведении МПС СССР находились: железные дороги (в 1988 году - 32 дороги, 145 тысяч км путей, свыше 11 тысяч станций и разъездов, свыше 1 тысячи локомотивных и вагонных депо, тысячи дистанций пути, заводов и других обслуживающих предприятий, станции, депо, вагонные участки, дистанции связи и пр.), строительные организации (1946-1954 годы; затем они переданы образованному союзному Министерству транспортного строительства СССР), с 1975 года - и метрополитен, а также 4 НИИ, 15 вузов, техникумы и железно-дорожные школы (1988 год), издательство «Трансжелдориздат» (1923-1964 годы; до 1933 года «Транспечать»).
В XIX - начале XX веков МПС руководило строительством и эксплуатацией казённых железных дорог и рельсовых подъездных путей, шоссейных дорог, гидротехнических сооружений, управляло судоходными и сплавными путями сообщения. Рассматривало и разрабатывало проекты общегосударственной сети железных дорог, законопроекты, касавшиеся путей сообщения. Осуществляло надзор за строительством и эксплуатацией частных железных дорог; за деятельностью земств по устройству земских шоссе, а также за содержанием казённых шоссе, переданных в ведение земств; судоходный надзор на внутренних водных путях сообщения ведомства МПС (часть водных путей относилась к ведению местных властей). Ведало судоходно-полицейской частью. Управляло сооружением, реконструкцией и содержанием торговых портов [до 07(20).11.1902 года, когда было создано самостоятельное Главное управление торгового мореплавания и портов]. Разрабатывало правила плавания и судоходства (с 1890 года). Устанавливало железно-дорожные тарифы (в 1888 году эта функция передана Министерству финансов). Рассматривало заявки на концессии и проекты уставов акционерных обществ для устройства железных дорог и других частных предприятий в сфере путей сообщения. Руководило производством топографических изысканий, составляло и издавало карты путей сообщения, планы рек. Собирало статистические сведения о железных дорогах, шоссейных и водных путях сообщения, о работах в торговых портах. Во время 1-й мировой войны министр путей сообщения возглавил Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по перевозке топлива и продовольственных и военных грузов (август 1915 года).
После Октябрьской революции 1917 года НКПС занимался восстановлением и дальнейшим развитием железно-дорожного хозяйства, пострадавшего во время 1-й мировой войны и Гражданской войны 1917-1922 годов. МПС СССР в 1950-е годы выступило с программой перспективного (на 20 лет) развития и модернизации железно-дорожного транспорта, в которой предусматривалась дальнейшая электрификация (свыше 40 тысяч км грузонапряжённых линий), внедрение тепловозной тяги, автоматизация и механизация производственных процессов, реконструкция заводов транспортного машиностроения. Благодаря реализации программы в 1975 году протяжённость сети увеличилась на 17,6 тысяч км, объёмы перевозок выросли в 3 раза (3621,1 миллионов тонн), 51,7% перевозок осуществлялось электровозами и 47,9% тепловозами; 38,9 тысяч км были электрифицированы; 62,4 тысяч км оснащены автоблокировкой. В 1960-1970-е годы внедрялись передовые технологии работы станций и железно-дорожных узлов, организации движения соединённых поездов с предоставлением «окон» для ремонта пути. К концу 1970-х годов создан специальный вагонный парк из рефрижераторов, зерновозов, цементовозов, двухъярусных платформ для перевозки автомобилей и др. В 1982 году был предложен план развития железно-дорожной отрасли, в основу которого положена стратегия внедрения во все звенья транспортного конвейера интенсивных технологий на базе автоматизации производства и более широкой механизации ручного труда. В 1988 году достигнут абсолютный максимум перевозок не только в СССР, но и в мире (4115,6 миллионов тонн груза и 4395,9 миллионов пассажиров) при увеличении сети только на 3,4 тысячи км. В 1991 году в МПС разработана третья программа развития и реконструкции железно-дорожного транспорта на период до 2000 года, которая легла в основу дальнейшего развития и модернизации железных дорог России.
Ведомство издавало журнал, менявший названия: «Журнал Министерства путей сообщения» (1865-1875, 1878-1917 годы; в 1882-1886 годах неофициальная часть журнала выходила отдельным изданием под названием «Инженерный Журнал Министерства путей сообщения»), «Техника и экономика путей сообщения» (1919-1924 годы), «Социалистический транспорт» (1926-1940 годы), «Железнодорожный транспорт» (выходит с 1941 года). Другие издания ведомства: «Вестник Министерства путей сообщения» (1896-1903 годы), «Вестник путей сообщения» (1904-1917 годы), газета «Гудок» (выходит с 1917 года; с 2007 года издаётся ОАО РЖД).
Список руководителей ведомства смотрите в приложении «Государственные учреждения России, СССР, РФ» в томе «Россия».
Дополнительная литература:
Краткий очерк деятельности Министерства путей сообщения. 1874-1886. СПб., 1887;
Исторический очерк развития учреждений и работ ведомства путей сообщения по статистике и карте путей сообщения в 1798-1897. СПб., 1898;
Краткий исторический очерк развития и деятельности ведомства путей сообщения за 100 лет его существования. 1798-1898. СПб., 1898. М., 2009;
Краткий исторический очерк учебных заведений ведомства путей сообщения. СПб., 1900;
Обзор деятельности Министерства путей сообщения за время царствования императора Александра III. СПб., 1902;
Обзор деятельности Министерства путей сообщения за десятилетие 1895-1904. СПб., 1906;
Исторический очерк развития организации ведомства путей сообщения. СПб., [1909];
К двадцатипятилетию Совета по железнодорожным делам. СПб., 1911;
Краткий очерк деятельности Инженерного совета за XXV лет с 1892 по 1917. П., 1917.