МИНИСТЕРСТВО ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ

МИНИСТЕРСТВО ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ - центральное государственное уч­ре­ж­де­ние в Рос­сии в 1865-1868, 1880-1881 и 1917 годах, управ­ляв­шее поч­той, те­ле­гра­фом и (в 1917 году) те­ле­фон­ной свя­зью.

Впер­вые об­ра­зо­ва­но 15(27).06.1865 года на ос­но­ве Главного на­чаль­ст­ва над Поч­то­вым департаментом (соз­да­но в 1824 году как са­мо­сто­ятельное ве­дом­ст­во), уп­разд­не­но 09(21).03.1868 года (Поч­то­вый и Те­ле­граф­ный департаменты Министерства почт и телеграфов во­шли в со­став МВД ). Вновь уч­ре­ж­де­но 06(18).08.1880 года, уп­разд­не­но 16(28).03.1881 года (Поч­то­вый и Те­ле­граф­ный департаменты вновь пе­ре­да­ны в МВД, в 1884 году они объ­е­ди­не­ны в Главное управ­ле­ние почт и те­ле­гра­фов, ко­то­рое так­же за­ве­до­ва­ло те­ле­фон­ной свя­зью). В 3-й раз Министерство почт и телеграфов уч­ре­ж­де­но 05(18).05.1917 года Временным пра­ви­тель­ст­вом . Ме­ст­ные ор­га­ны - управ­ле­ния те­ле­граф­ных (с 1875 года), за­тем поч­то­во-те­ле­граф­ных (с 1885 года) ок­ру­гов, ка­ж­дый из ко­то­рых вклю­чал несколько гу­бер­ний, а так­же гу­берн­ские поч­то­вые кон­то­ры, ко­то­рым под­чи­ня­лись уезд­ные почт­мей­сте­ры (в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве и Вар­ша­ве бы­ли поч­там­ты) и те­ле­граф­ные от­де­ле­ния. В ве­де­нии Министерства почт и телеграфов на­хо­ди­лись уч­ре­ж­де­ния свя­зи и Элек­тро­тех­нический институт в Пет­ро­гра­де (ос­но­ван как Тех­ническое училище поч­то­во-те­ле­граф­но­го ве­дом­ст­ва в 1886 году; ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный элек­тро­тех­ни­че­ский университет).

В хо­де Октябрьской ре­во­лю­ции 26.10(08.11).1917 года Министерство почт и телеграфов пре­об­ра­зо­ва­но в Нар­ко­мат почт и те­ле­гра­фов РСФСР (с 1923 года Нар­ко­мат почт и те­ле­гра­фов СССР, с 1932 года Нар­ко­мат свя­зи СССР, в 1946-1991 годах Министерство свя­зи СССР).

Центральные ор­га­ны управ­ле­ния от­рас­лью в РФ - Министерство свя­зи РФ (1991-1997 годы), Государственный комитет (с 1999 года Министерство) РФ по свя­зи и ин­фор­ма­ти­за­ции (1997-2004 годы), Министерство тран­спор­та и свя­зи РФ (март - май 2004 года), Министерство ин­фор­мационных тех­но­ло­гий и свя­зи РФ (2004-2008 годы), Министерство свя­зи и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций РФ (с 2008 года).

Спи­сок ру­ко­во­ди­те­лей ве­дом­ст­ва до 2004 года смотрите в при­ло­же­нии «Го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния Рос­сии, СССР, РФ» в то­ме «Рос­сия»; Л.Д. Рейман (20.05.2004-12.05.2008 годов).

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