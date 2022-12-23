МИЛЮТИН, ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Милютин, Дмитрий Алексеевич (28.06[10.07].1816, Москва — 25.01[07.02].1912, Симеиз Ялтинского уезда Таврической губ., ныне Республика Крым) — крупный российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1898), граф (1878). Родился в дворянской семье, по окончании пансиона при Московском университете в 1833 служил прапорщиком в гвардейской артиллерии. В 1836 окончил Военную академию. В 1839 М. командирован в Отдельный Кавказский корпус, участвовал в военных экспедициях против горцев. В 1845 М. из-за ранения вернулся в Петербург, в 1848 назначен профессором Императорской военной академии по кафедре военной географии. С 1848 состоял чиновником по особым поручениям при военном министре, занимался изучением военной истории, опубликовал ряд научных статей. В 1852—1853 издал свой главный труд — 5-томную «Историю войны России с Францией в царствование императора Павла I». С октября 1856 — начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса, с декабря 1857 — начальник Главного штаба Кавказской армии. В 1859 участвовал в штурме аула Гуниб и пленении Шамиля , за что получил звание генерал-адъютанта. При участии М. был разработан план военных действий, осуществление которого привело к присоединению Вост. Кавказа к России. В 1860 М. был назначен товарищем военного министра, через год занял министерский пост. Будучи министром в течение 20 лет, М. радикально реорганизовал армию, разработал и осуществил крупномасштабные военные реформы, самой важной из которых было введение всеобщей воинской повинности. В результате русская армия была преобразована в современную массовую армию. При М. сформирован Генеральный штаб, что отвечало усложнившимся задачам военного управления. В 1878 за проведение военных реформ и реорганизацию вооруженных сил М. был возведен в графское достоинство. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878, выступил с идеей осады Плевны. Во время Берлинского конгресса 1878 фактически руководил внешней политикой России. В Европе ориентировался на Союз трех императоров, принимал участие в его возобновлении в 1881. М. активно влиял на все сферы внутренней и внешней политики, действовал в духе прогрессивных преобразований. В 1881 вышел в отставку из-за несогласия с новым внутриполитическим курсом императора Александра III, оставаясь при этом членом Государственного Совета. М. награжден всеми российскими орденами. В 1898 М. получил звание генерал-фельдмаршала, став последним русским подданным в этом звании. Автор многочисленных статей, мемуаров, дневников. После отставки жил в своем имении в Симеизе. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. В советское время могила была уничтожена, а в 2016 восстановлена.

Соч. : Критическое исследование значения военной географии и военной статистики. СПб., 1846; Первые опыты военной статистики. В 2 кн. СПб., 1847—1848; Описание военных действий 1839 г. в северном Дагестане. СПб., 1850; История войны России с Францией в царствование Императора Павла I в 1799 году. СПб., 1852; Исторический очерк деятельности военного управления в России за 1855—1880 гг. СПб., 1880; Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Д. А. Милютина. 1863—1864. М., 2003; Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1879—1881. М., 2010.

Лит. : Зайончковский П. А. Военные реформы 1860—1870-х гг. в России. М., 1952; Захарова Л. Г. Дмитрий Алексеевич Милютин, его время и его мемуары // Милютин Д. А . Воспоминания. 1816—1843. М., 1997; Петелин В. В. Жизнь графа Дмитрия Милютина: историческое повествование. М., 2011. В. К. Шацилло.