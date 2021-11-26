МЕЩЕРИНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕЩЕРИНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии (1883 год). Дворянин.
Окончил Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (1845 год). Затем на военной службе. Старший адъютант по части Генерального штаба (ГШ) в штабе Гвардейского и Гренадерского корпусов (1851-1853 годы). Обер-квартирмейстер Гренадерского корпуса (1854-1856 годы). Исполняющий должность начальника (1856-1861 годы), начальник (1861-1862 годы) штаба 5-го армейского корпуса. Вице-директор Департамента ГШ (с 1862 года), вице-директор Главного управления ГШ (с 1863 года). Председатель Хозяйственного комитета Главного штаба Его Императорского Величества (с 1865 года), помощник начальника Главного штаба Его Императорского Величества (1866-1880 годы). Один из ближайших сотрудников Д.А. Милютина, участвовал в проведении военных реформ 1860-1870-х годов. Генерал-адъютант (1876 год). Генерал-губернатор Западной Сибири и командующий войсками Западносибирского военного округа (1881-1882 годы; исполняющий должность генерал-губернатора и командующего войсками округа с 1880 года). Командующий войсками Казанского ВО (1882-1901 годы). Награждён орденами Святого Александра Невского (1880 год, бриллиантовыми знаками к нему - в 1887 году), Святого Владимира 1-й степени (1891 год), Святого Андрея Первозванного (1896 год) и др.