МЕЩЕРИНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МЕЩЕРИНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский во­енный и государственный дея­тель, генерал от инфантерии (1883 год). Дво­ря­нин .

Окон­чил Шко­лу гвардейских под­пра­пор­щи­ков и кавалерийских юн­ке­ров (1845 год). За­тем на во­енной служ­бе. Стар­ший адъ­ю­тант по час­ти Генерального шта­ба (ГШ) в шта­бе Гвар­дей­ско­го и Гре­на­дер­ско­го кор­пу­сов (1851-1853 годы). Обер-квар­тир­мей­стер Гре­на­дер­ско­го кор­пу­са (1854-1856 годы). Исполняющий должность на­чаль­ни­ка (1856-1861 годы), на­чаль­ник (1861-1862 годы) шта­ба 5-го ар­мей­ско­го кор­пу­са. Ви­це-ди­рек­тор Департамента ГШ (с 1862 года), ви­це-ди­рек­тор Главного управ­ле­ния ГШ (с 1863 года). Председатель Хо­зяйственного ко­ми­те­та Главного шта­ба Его Императорского Величества (с 1865 года), по­мощ­ник на­чаль­ни­ка Главного шта­ба Его Императорского Величества (1866-1880 годы). Один из бли­жай­ших со­труд­ни­ков Д.А. Ми­лю­ти­на , уча­ст­во­вал в про­ве­де­нии во­енных ре­форм 1860-1870-х годов. Генерал-адъ­ю­тант (1876 год). Генерал-гу­бер­на­тор Западной Си­би­ри и ко­мандующий вой­ска­ми За­пад­но­си­бир­ско­го военного округа (1881-1882 годы; исполняющий должность генерал-гу­бер­на­то­ра и ко­мандующего вой­ска­ми ок­ру­га с 1880 года). Ко­мандующий вой­ска­ми Ка­зан­ско­го ВО (1882-1901 годы). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1880 год, брил­ли­ан­то­вы­ми зна­ка­ми к не­му - в 1887 году), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1891 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1896 год) и др.