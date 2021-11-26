МАКОВ ЛЕВ САВВИЧ
МАКОВ ЛЕВ САВВИЧ - российский государственный деятель, действительный тайный советник (1880 год).
Дворянин. Крупный землевладелец, в 1879 году владел 6,8 тысячью га в Минской и Уфимской губерниях. Окончил Пажеский корпус (1849 год), затем на службе в лейб-гвардейском Уланском полку.
С 1858 года в МВД, с 1861 года чиновник особых поручений по крестьянским делам при министре внутренних дел П.А. Валуеве, с 1865 года правитель Особенной канцелярии министра (один из ближайших его сотрудников, присутствовал с правом голоса в Совете министров внутренних дел наряду с директорами департаментов). Участвовал в ревизии Калужской и Владимирской губерний под руководством сенатора А.Х. Капгера (1861-1862 годы); в марте - мае 1863 года состоял при виленском, гродненском и ковенском генерал-губернаторе В.И. Назимове для разработки мер по осуществлению выкупной операции в Северо-Западном крае. Член от МВД в комиссиях по разработке положения о всеобщей воинской повинности в империи (1870-1873 годы), для исследования положения сельского хозяйства и сельской производительности (1872-1873 годы), для рассмотрения проекта Устава о личном найме рабочих и прислуги (1874 год). Инспектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1871-1874 годы). В 1875 году командирован министром внутренних дел А.Е. Тимашевым в Царство Польское с поручением собрать необходимую информацию по всем вопросам, связанным с воссоединением Холмской греко-униатской епархии с РПЦ. С ноября 1876 года товарищ министра внутренних дел и член Комиссии для исследования железнодорожного дела в России; с 1877 года председатель административного отдела Комиссии о губернских и уездных учреждениях.
Министр внутренних дел (1879-1880 годы; управляющий МВД с 1878 года). Статс-секретарь (1878 год). Участвовал в работе Особых совещаний для изыскания мер к лучшей охране спокойствия и безопасности в империи (1878-1879 годы), инициатор введения института полицейских урядников (1878 год). При обсуждении правительством в январе 1880 года вопроса о привлечении выборных от населения к выработке законопроектов выступил за введение этой меры после нормализации обстановки в стране и отмены чрезвычайных законов.
На время управления Макова пришлись нарастание народнического движения и ряд стихийных бедствий (Ветлянская чума и другое). В сложившейся ситуации Макова сочли недостаточно решительным как министра и он был заменён М.Т. Лорис-Меликовым. Возглавил специально для него созданное Министерство почт и телеграфов и одновременно назначен главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий, в 1881 году уволен от должности министра в связи с упразднением Министерства почт и телеграфов (Маков остался членом Государственного совета). В феврале 1883 года назначен председателем Высшей комиссии для пересмотра действующих о евреях в империи законов.
Награждён орденом Святого Александра Невского (1880 год) и другими.