КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ 1864

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ 1864 года - реформа, в ходе которой в польских губерниях Российской империи были проведены аграрные преобразования, отменено крепостное право и введено крестьянское самоуправление .

Лич­ная за­ви­си­мость кре­сть­ян от по­ме­щи­ков от­ме­не­на здесь в 1807 году, но при этом со­хра­ня­лась вот­чин­ная за­ви­си­мость кре­сть­ян (зем­ля, на­хо­див­шая­ся в поль­зо­ва­нии кре­сть­ян, яв­ля­лась соб­ст­вен­но­стью по­ме­щи­ков, кре­сть­я­не бы­ли обя­за­ны от­бы­вать бар­щи­ну или пла­тить об­рок - чинш). Ре­фор­ме не­по­сред­ст­вен­но пред­ше­ст­во­вал ряд ука­зов императора Ни­ко­лая I и императора Алек­сан­д­ра II , об­лег­чив­ших по­ло­же­ние поль­ских кре­сть­ян: ука­зом от 26.5(7.6).1846 года по­ме­щи­кам бы­ло за­пре­ще­но при­сое­ди­нять к сво­им фоль­вар­кам («бар­ским за­паш­кам») кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва с на­де­лом свыше 3 мор­гов (1,68 га), ука­зом от 4(16).5.1861 года бар­щи­на бы­ла за­ме­не­на об­ро­ком, По­ло­же­ни­ем от 5(17).6.1862 года пре­ду­смат­ри­вал­ся обя­за­тель­ный пе­ре­вод кре­сть­ян на об­рок с пра­вом вы­ку­па зем­ли при со­гла­сии по­ме­щи­ка.

В хо­де Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов Центральный национальный комитет вос­став­ших из­дал 2 дек­ре­та от 22.1.1863 года (по но­во­му сти­лю), по ко­то­рым зем­ля, на­хо­див­шая­ся в поль­зо­ва­нии кре­сть­ян, пе­ре­да­ва­лась им в соб­ст­вен­ность с ус­ло­ви­ем вы­пла­ты государственных пода­тей. По­ме­щи­кам пла­ни­ро­ва­лось вы­пла­тить воз­на­гра­ж­де­ние за от­ня­тые у них зем­ли, а без­зе­мель­ным уча­ст­ни­кам вос­ста­ния - вы­де­лить зем­лю в раз­ме­ре не ме­нее 3 мор­гов на ка­ж­до­го. Стре­мясь при­влечь кре­сть­ян на свою сто­ро­ну, российское пра­ви­тель­ст­во ре­ши­ло про­вес­ти ре­фор­му, ко­то­рая в боль­шей сте­пе­ни учи­ты­ва­ла бы их ин­те­ре­сы.

Раз­ра­бот­ка ре­фор­мы бы­ла по­ру­че­на Н.А. Ми­лю­ти­ну, ко­то­рый спе­ци­аль­но для это­го вы­ехал вме­сте с Ю.Ф. Са­мари­ным и В.А. Чер­кас­ским в Цар­ст­во Поль­ское. Под­го­тов­лен­ный им про­ект был рас­смот­рен в Осо­бом комитете и по­сле вне­се­ния не­боль­ших по­пра­вок одоб­рен императором Алек­сан­дром II. По­ло­же­ния ре­фор­мы бы­ли опуб­ли­ко­ва­ны в ука­зах от 19.2(2.3).1864 года «Об уст­рой­ст­ве кре­сть­ян», «О ли­к­ви­да­ци­он­ной ко­мис­сии», «Об уст­рой­ст­ве сель­ских гмин» и «О по­ряд­ке вве­де­ния в дей­ст­вие но­вых о кре­сть­я­нах по­ста­нов­ле­ний». Дей­ст­вие ука­зов рас­про­стра­ня­лось на все име­ния, в ко­то­рых про­жи­ва­ли кре­сть­я­не, в т. ч. и на сдан­ные в арен­ду. Со­глас­но этим ука­зам, кре­сть­я­не в ча­ст­ных, май­о­рат­ных, ин­сти­тут­ских и ка­зён­ных име­ни­ях, поль­зо­вав­шие­ся зем­лёй, ста­но­ви­лись пол­ны­ми соб­ст­вен­ни­ка­ми этой зем­ли, а так­же жи­лых и хо­зяй­ст­вен­ных по­стро­ек, уса­деб­но­го ин­вен­та­ря (не­за­ви­си­мо от раз­ме­ра зе­мель­но­го уча­ст­ка, ка­те­го­рии кре­сть­ян, ос­но­ва­ния, на ко­то­ром они поль­зо­ва­лись зем­лёй, ви­да по­вин­но­стей, ко­то­рые от­бы­ва­ли в поль­зу по­ме­щи­ка). В соб­ст­вен­ность кре­сть­ян пе­ре­хо­ди­ли так­же зем­ли их об­ще­го поль­зо­ва­ния (вы­го­ны для ско­та и т. п.), об­щественные по­строй­ки, а так­же зем­ли, под­па­дав­шие под дей­ст­вие ука­за 1846 года, ес­ли к 1864 году они ни­кем не ис­поль­зо­ва­лись или без об­ме­на бы­ли при­со­еди­не­ны к фоль­вар­кам (рав­но­цен­ный об­мен кре­сть­ян­ских и по­ме­щичь­их зе­мель до­пус­кал­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом). Кре­сть­я­нам воз­вра­ща­лись и зем­ли, под­верг­шие­ся не­за­кон­но­му об­ме­ну по­сле 1846 года.

Ука­зом императора Алек­сан­д­ра II от 28.10 (9.11).1866 года вот­чин­ные от­но­ше­ния бы­ли уп­разд­не­ны в го­ро­дах, дей­ст­вие ука­зов 1864 года рас­про­стра­не­но на ме­щан-зем­ле­дель­цев.

В ре­зуль­та­те Крестьянской реформы 694 тысяч кре­сть­ян ста­ли соб­ст­вен­ни­ка­ми 8,7 миллионов мор­гов (4,8 миллионов га) зем­ли. В среднем на­дел со­став­лял 12 мор­гов (6,7 га), в ря­де гу­бер­ний - от 8 до 20 мор­гов (от 4,4 до 11,2 га). Кре­сть­я­нин мог от­дать вна­ём, за­ло­жить или про­дать свою усадь­бу, но для «пре­ду­пре­ж­де­ния рас­строй­ства в хо­зяй­ст­вен­ном бы­ту кре­сть­ян» бы­ли вве­де­ны временные ог­ра­ни­че­ния (дом и уса­деб­ные по­строй­ки нель­зя бы­ло за­ло­жить или от­чу­ж­дать без зем­ли). Брать в за­лог или при­об­ре­тать указ­ные зем­ли (по­сту­пив­шие в соб­ст­вен­ность кре­сть­ян по ука­зу) раз­ре­ша­лось толь­ко са­мим кре­сть­я­нам. Усадь­бу нель­зя бы­ло де­лить на уча­ст­ки ме­нее 6 мор­гов (3,3 га).

Пра­во охо­ты на кре­сть­ян­ских зем­лях пре­дос­тав­ля­лось сель­ско­му об­ще­ст­ву, как и пра­во про­пи­на­ции (про­изводства и роз­нич­ной про­да­жи спирт­ных на­пит­ков на кре­сть­ян­ских зем­лях), од­на­ко до­хо­ды от по­след­ней пе­ре­да­ва­лись по­ме­щи­кам в ка­че­ст­ве воз­на­гра­ж­де­ния (а по­сле вы­пла­ты воз­на­гра­ж­де­ния - сель­скому об­ще­ст­ву). Уп­разд­нён­ные по­сле 1846 года сер­ви­ту­ты пол­но­стью вос­ста­нав­ли­ва­лись. За кре­сть­я­на­ми со­хра­ня­лось пра­во поль­зо­ва­ния угодь­я­ми (т. е. пра­во на по­лу­че­ние стро­ительного ма­те­риа­ла и дров из по­ме­щичь­е­го ле­са, пра­во пас­ти скот в ле­су и на зем­лях по­ме­щи­ков). Од­на­ко сер­ви­ту­ты мог­ли быть от­ме­не­ны по доб­ро­воль­но­му со­гла­ше­нию сто­рон.

С 3(15).4.1864 года кре­сть­я­не ос­во­бо­ж­да­лись от всех по­вин­но­стей в поль­зу по­ме­щи­ка (де­неж­но­го от­ку­па, хлеб­но­го об­ро­ка, ос­тат­ков бар­щи­ны и т. д.). Уп­разд­ня­лись так­же другие обя­зан­но­сти и ог­ра­ни­че­ния, вы­те­кав­шие из преж­них от­но­ше­ний к зем­ле и по­ме­щи­ку (пла­тёж по­ме­щи­ку ляу­де­мии при пе­ре­хо­де усадь­бы от од­но­го ли­ца к дру­го­му, пра­во вла­дель­цев име­ний в оп­ре­де­лён­ные сро­ки взи­мать выс­ший чинш и др.). Кре­сть­я­не, в чью соб­ст­вен­ность пе­ре­шли зем­ли, ос­во­бо­ж­да­лись от всех обя­зан­но­стей по от­но­ше­нию к 3-й сто­ро­не (бан­кам, где бы­ла за­ло­же­на зем­ля по­ме­щи­ка, уч­ре­ж­де­ни­ям опе­ки и т. д.).

По­ме­щи­ки за от­ме­нён­ные по­вин­но­сти кре­сть­ян по­лу­ча­ли воз­на­гра­ж­де­ние от каз­ны в ви­де ли­к­ви­да­ци­он­но­го ка­пи­та­ла. Его раз­мер ус­та­нав­ли­вал­ся по­сле оцен­ки по­вин­но­стей кре­сть­ян. При этом сум­ма де­неж­но­го от­ку­па или стои­мость бар­щи­ны умень­ша­лась на 1/3, сум­ма об­ро­ка - на 1/4, ос­та­ток под­ле­жал вы­плате по­ме­щи­ку, ес­ли он не пре­вы­шал ус­та­нов­лен­но­го раз­ме­ра по­зе­мель­ной пла­ты, т. е. рас­счи­тан­но­го до­хо­да с зем­ли [0,9-1,2 рубля с 1 мор­га (0,56 га)]. К 1(13).2.1870 года об­щая сум­ма воз­на­гра­ж­де­ния по­ме­щи­кам оп­ре­де­ля­лась в раз­ме­ре 64,2 миллионов рублей. Оно вы­да­ва­лось т. н. ли­к­ви­да­ци­он­ны­ми лис­та­ми по на­ри­ца­тель­ной стои­мо­сти, при­но­сив­ши­ми еже­год­но 4% до­хо­да и по­га­шав­ши­ми­ся по­сред­ст­вом ти­ра­жа в те­че­ние 42 лет. По­те­ри мел­ко­по­ме­ст­ных зем­ле­вла­дель­цев, имев­ших до 60 мор­гов (33,6 га) зем­ли, ком­пен­си­ро­ва­лись еди­но­вре­мен­ным по­со­би­ем, а май­о­рат­ных вла­дель­цев - при­рез­кой ка­зён­ной зем­ли или сни­же­ни­ем на­ло­га с по­ме­щи­ков.

Рас­хо­ды по про­ве­де­нию ре­фор­мы по­кры­ва­лись, по­ми­мо до­хо­дов от про­пи­на­ции, за счёт осо­бо­го по­зе­мель­но­го на­ло­га с кре­сть­ян (его раз­мер за­ви­сел от ви­да име­ния, где кре­сть­я­нин про­жи­вал), час­ти двор­ско­го по­зе­мель­но­го на­ло­га (с по­ме­щи­ков), при­бав­ки к двор­ско­му по­дым­но­му сбо­ру (с по­ме­щичь­их хо­зяйств), уве­ли­че­ния по­дым­ной по­да­ти в го­ро­дах и про­да­жи ка­зён­но­го иму­ще­ст­ва. В 1906 году вы­пла­та воз­на­гра­ж­де­ния по­ме­щи­кам бы­ла за­кон­че­на, но взи­ма­ние по­зе­мель­но­го на­ло­га про­дол­жа­лось.

Ука­зом «Об уст­рой­ст­ве сель­ских гмин» вво­ди­лось но­вое гмин­ное и сель­ское уп­рав­ле­ние. Гми­на яв­ля­лась все­со­слов­ной еди­ни­цей административно-территориального де­ле­ния и ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния в Цар­ст­ве Поль­ском. Её де­ла­ми ве­да­ли гмин­ный сход (со­сто­ял из до­мо­хо­зя­ев, вла­дев­ших на пра­вах лич­ной соб­ст­вен­но­сти не ме­нее чем 3 мор­га­ми зем­ли), из­би­рае­мые им войт и лав­ни­ки, а так­же из­би­рав­ший­ся на сель­ском схо­де со­лтыс - гла­ва сель­ской ад­ми­ни­ст­ра­ции. Все они ут­вер­жда­лись в долж­но­сти уезд­ным на­чаль­ни­ком. К ком­пе­тен­ции гмин­но­го схо­да от­но­си­лись вы­бо­ры долж­но­ст­ных лиц, хо­зяй­ст­вен­ные и об­щественные де­ла, рас­клад­ка сбо­ров и по­вин­но­стей и др. Войт следил за по­ряд­ком в гми­не, мог за ма­ло­важ­ные про­ступ­ки на­ла­гать штраф до 1 рубля се­реб­ром и на­зна­чать про­ви­нив­ше­го­ся на об­щественные ра­бо­ты до 2 дней. Гмин­ный суд в со­ста­ве вой­та и лав­ни­ков рас­сматри­вал тяж­бы ме­ж­ду ли­ца­ми при ис­ке до 30 рублей (с 1865 года до 100 рублей), имел пра­во за ма­ло­важ­ные про­ступ­ки под­вер­гать про­ви­нив­ше­го­ся штра­фу до 3 рублей (с 1865 года до 10 рублей).

Сель­ское об­ще­ст­во, со­сто­яв­шее из со­вер­шен­но­лет­них до­мо­хо­зя­ев, яв­ля­лось со­слов­ной кре­сть­ян­ской еди­ни­цей са­мо­управ­ле­ния. Оно ве­да­ло зем­ля­ми об­ще­го поль­зо­ва­ния, рас­по­ря­жа­лось об­щественными по­строй­ка­ми, шко­лой, бо­га­дель­ней и ре­ша­ло другие об­щие во­про­сы. В сель­ских схо­дах уча­ст­во­ва­ли кре­сть­я­не, вла­дев­шие уса­деб­ны­ми уча­ст­ка­ми и са­мо­стоя­тель­но управ­ляв­шие хо­зяй­ст­вом.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)