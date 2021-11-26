ИГНАТЬЕВА КОМИССИЯ 1870-1871
ИГНАТЬЕВА КОМИССИЯ 1870-1871 года - в России межведомственная Комиссия для пересмотра законоположений об отношениях между хозяевами, работниками и прислугой.
Создана по инициативе министра внутренних дел А. Е. Тимашева, обеспокоенного участившимися конфликтами между предпринимателями и рабочими.
Председатель - П. Н. Игнатьев. К октябрю 1871 года комиссия выработала законопроект о найме промышленных и сельскохозяйственных рабочих и прислуги, она обобщила предшествующее законодательство, а также допустила возможность организации рабочих артелей и использования рабочей книжки при найме на работы.
Проект вызвал противоречивые мнения со стороны высших чиновников; в частности, министра финансов М. Х. Рейтерн указал на излишнюю регламентацию деятельности артелей, а Тимашев доказывал, что использование рабочей книжки при найме должно быть обязательным. В связи с этими разногласиями вопрос об условиях найма был передан в 1874 году на рассмотрение более широкой по составу Валуева комиссии.