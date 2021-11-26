ИГНАТЬЕВА КОМИССИЯ 1870-1871

ИГНАТЬЕВА КОМИССИЯ 1870-1871 года - в России межведомственная Комиссия для пересмотра законоположений об отношениях между хозяевами, работниками и прислугой.

Соз­да­на по ини­циа­ти­ве министра внутренних дел А. Е. Ти­ма­ше­ва, обес­по­ко­ен­но­го уча­стив­ши­ми­ся кон­флик­та­ми ме­ж­ду пред­при­ни­ма­те­ля­ми и ра­бо­чи­ми.

Председатель - П. Н. Иг­нать­ев . К октябрю 1871 года комиссия вы­ра­бо­та­ла за­ко­но­про­ект о най­ме промышленных и сельскохозяйственных ра­бо­чих и при­слу­ги, она обоб­щи­ла пред­ше­ст­вую­щее за­ко­но­да­тель­ст­во, а так­же до­пус­ти­ла воз­мож­ность ор­га­ни­за­ции ра­бо­чих ар­те­лей и ис­поль­зо­ва­ния ра­бо­чей книж­ки при най­ме на ра­бо­ты.

Про­ект вы­звал про­ти­во­ре­чи­вые мне­ния со сто­ро­ны выс­ших чи­нов­ни­ков; в ча­ст­но­сти, министра фи­нан­сов М. Х. Рей­терн ука­зал на из­лиш­нюю рег­ла­мен­та­цию дея­тель­но­сти ар­те­лей , а Ти­ма­шев до­ка­зы­вал, что ис­поль­зо­ва­ние ра­бо­чей книж­ки при най­ме долж­но быть обя­за­тель­ным. В свя­зи с эти­ми раз­но­гла­сия­ми во­прос об ус­ло­ви­ях най­ма был пе­ре­дан в 1874 году на рас­смот­ре­ние бо­лее ши­ро­кой по со­ста­ву Ва­луе­ва ко­мис­сии.

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