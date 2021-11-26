ГУБЕРНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ
ГУБЕРНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ - название ряда коллегиальных органов государственной власти при губернаторе в России в 1860-х - 1918 годов.
Губернские по крестьянским делам присутствия (смотри встатье Присутствия по крестьянским делам) в 1861-1889 годах следили за ходом реализации крестьянской реформы 1861 года. Губернские по городским делам присутствия в 1870-1917 годов (в 1892 году перестали действовать в губерниях, где существовали земства) надзирали за законностью (с 1892 года - за законностью и целесообразностью) решений органов городского самоуправления, рассматривали жалобы на нарушения процедуры выборов в них, разрешали споры органов самоуправления с местными государственными, земскими и сословными учреждениями, а также разногласия между городской управой и городской думой, городской головой и большинством членов городской управы. Члены - вице-губернатор, управляющий казённой палатой, прокурор окружного суда (или губернский прокурор), председатель мирового съезда или один из членов съезда (до 1874 года), председатель губернской земской управы (или один из членов губернского по крестьянским делам присутствия) и городской голова губернского города; при решении некоторых вопросов с правом голоса могли приглашаться руководители местных государственных органов. Решения принимались большинством голосов.
Губернские по фабричным (с 1899 года по фабричным и горнозаводским) делам присутствия в 1886-1918 годах контролировали деятельность фабричной инспекции и соблюдение предпринимателями и рабочими фабричного законодательства, накладывали штрафы в случае его нарушения, издавали обязательные постановления по охране жизни, здоровья и нравственности рабочих и служащих, давали разрешения предпринимателям на установление сверхурочных работ и др. Члены - вице-губернатор, начальник губернского жандармского управления, окружной фабричный инспектор, с 1899 года окружной горный инженер или его помощник, четыре владельца фабрик, заводов или рудников.
Губернские присутствия в 1889-1917 годах наблюдали за законностью решений земских начальников и их уездных съездов (в частности, имели право ходатайствовать перед Сенатом об отмене так называемых окончательных постановлений земских начальников), утверждали инструкции уездных съездов, изменяли границы земских участков, рассматривали ходатайства сельских обществ об отсрочке взносов выкупных платежей и др. Члены - вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, прокурор окружного суда (или его товарищ), два так называемых непременных члена, назначавшихся губернатором из числа дворян. При рассмотрении отдельных дел с правом голоса приглашались: председатель или член окружного суда, руководители казённой палаты и управления земледелия и государственных имуществ, председатель и члены губернской земской управы. Решения принимались большинством голосов, при их равенстве решающим был голос председателя.
Губернские по земским и городским делам присутствия (в 1890-1892 годах губернские по земским делам присутствия) в 1890-1917 годах осуществляли надзор за законностью и целесообразностью решений органов местного самоуправления (в 1890-1892 годах - только за деятельностью земств). Члены - вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, прокурор окружного суда, управляющий казённой палатой, председатель губернской земской управы, городской голова губернского города (с 1892 года) и член, избиравшийся губернской земской управой из числа членов губернской управы или гласных земства. Решения принимались большинством голосов, однако губернатор мог приостановить решение присутствия с одновременным представлением дела на рассмотрение министра внутренних дел.
Существовали также губернские присутствия по воинской повинности (1874-1918 годы; контролировали деятельность уездных и городских по воинским делам присутствий), по питейным делам (учреждены в 1885 году, упразднены по мере введения винной монополии в конце XIX - начале XX веков; контролировали соблюдение уездными по питейным делам присутствиями и городскими думами требований питейного устава), по промысловому налогу (1898-1917 годы; апелляционные инстанции для рассмотрения жалоб налогоплательщиков на постановления казённых палат по делам о государственном промысловом сборе), по делам об обществах (1906-1917 годы; регистрировали общественные организации и профсоюзы, наблюдали за их деятельностью) и др.