ГАГЕМЕЙСТЕР ЮЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
ГАГЕМЕЙСТЕР ЮЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - российский государственный деятель, экономист, тайный советник (1858 год), член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1855 год).
Дворянин. Окончил Дерптский университет (1828 год). С 1829 года на гражданской службе. В 1852 году прикомандирован к Сибирскому комитету, составил и издал «Статистическое обозрение Сибири» (части 1-3, 1854 год). Директор Особенной канцелярии по кредитной части Министерства финансов (1858-1861 годы, уволен по требованию императора Александра II за высказанное Гагемейстера за границей мнение о «неминуемом государственном банкротстве» России). Входил в группу «либеральных бюрократов». Сторонник экономического либерализма, выступал в поддержку частной инициативы. Оказывал большое влияние на министра финансов А.М. Княжевича.
Гагемейстер - инициатор и автор официальной записки министерства финансов «О настоящем положении государственных финансов» (одобрена императором Александром II в 1860 году; впервые опубликована в 1999 году в сборнике «Судьбы России»), в которой он изложил программу Министерства по выходу из финансово-экономического кризиса, наступившего после Крымской войны 1853-1856 годов. Предложил развивать железно-дорожное строительство, машиностроение, разрабатывать месторождения железной руды и добывать золото в Сибири, повысить таможенные пошлины на предметы роскоши, ограничить чрезвычайные расходы казны за рубежом, а также туристические поездки российских подданных за границу и др.
Член Редакционных комиссий (1859-1860 годы). Председатель комиссий: для изыскания мер к лучшему устройству денежной и банковой системы, для начертания проекта об устройстве земских банков (обе в 1859-1861 годах), для пересмотра системы податей и сборов (1859-1861 годы), для рассмотрения некоторых статей общего тарифа по европейской торговле (1860-1861 годы). Сенатор (1862 год). Помощник председателя Совета РГО (1873-1877 годы).
Сочинения:
Разыскания о финансах древней России. СПб., 1833;
О распространении Российского государства с единодержавия Петра I-го до смерти Александра I-го. СПб., 1835;
Закавказские очерки. СПб., 1845;
Новые очерки Закавказья. СПб., 1848;
Топографическо-хозяйственное описание Прикаспийского края в Закавказье. СПб., 1851;
О теории налогов, примененной к государственному хозяйству. СПб., 1852;
Взгляд на промышленность и торговлю России // Русский вестник. 1857. № 1;
Значение денежных знаков в России. М., 1864.