ГАГЕМЕЙСТЕР ЮЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

ГАГЕМЕЙСТЕР ЮЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - российский государственный деятель, экономист, тайный советник (1858 год), член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1855 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Дерпт­ский университет (1828 год). С 1829 года на гражданской служ­бе. В 1852 году при­ко­ман­ди­ро­ван к Си­бир­ско­му ко­ми­те­ту, со­ста­вил и из­дал «Ста­ти­сти­чес­кое об­оз­ре­ние Си­би­ри» (части 1-3, 1854 год). Ди­рек­тор Осо­бен­ной кан­це­ля­рии по кре­дит­ной час­ти Министерства фи­нан­сов (1858-1861 годы, уво­лен по тре­бо­ва­нию императора Алек­сан­д­ра II за вы­ска­зан­ное Гагемейстера за гра­ни­цей мне­ние о «не­ми­нуе­мом го­су­дар­ст­вен­ном бан­крот­ст­ве» Рос­сии). Вхо­дил в груп­пу «ли­бе­раль­ных бю­ро­кра­тов». Сто­рон­ник эко­но­мического ли­бе­ра­лиз­ма, вы­сту­пал в под­держ­ку ча­ст­ной ини­циа­ти­вы. Ока­зы­вал боль­шое влия­ние на министра фи­нан­сов А.М. Кня­же­ви­ча.

Гагемейстер - ини­циа­тор и ав­тор официальной за­пис­ки министерства фи­нан­сов «О на­стоя­щем по­ло­же­нии го­су­дар­ст­вен­ных фи­нан­сов» (одоб­ре­на императором Алек­сан­дром II в 1860 году; впер­вые опубликована в 1999 году в сборнике «Судь­бы Рос­сии»), в ко­то­рой он из­ло­жил про­грам­му Министерства по вы­хо­ду из фи­нан­со­во-эко­но­мического кри­зи­са, на­сту­пив­ше­го по­сле Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов. Пред­ложил раз­ви­вать железно-дорожное строи­тель­ст­во, ма­ши­но­строе­ние, раз­ра­ба­ты­вать ме­сто­рож­де­ния же­лез­ной ру­ды и до­бы­вать зо­ло­то в Си­би­ри, по­вы­сить та­мо­жен­ные по­шли­ны на пред­ме­ты рос­ко­ши, ог­ра­ни­чить чрез­вы­чай­ные рас­хо­ды каз­ны за ру­бе­жом, а так­же ту­ри­стические по­езд­ки российских под­дан­ных за гра­ни­цу и др.

Член Ре­дак­ци­он­ных ко­мис­сий (1859-1860 годы). Председатель ко­мис­сий: для изы­ска­ния мер к луч­ше­му уст­рой­ст­ву де­неж­ной и бан­ко­вой сис­те­мы, для на­чер­та­ния про­ек­та об уст­рой­ст­ве зем­ских бан­ков (обе в 1859-1861 годах), для пе­ре­смот­ра сис­те­мы по­да­тей и сбо­ров (1859-1861 годы), для рас­смот­ре­ния не­ко­то­рых ста­тей об­ще­го та­ри­фа по ев­ропейской тор­гов­ле (1860-1861 годы). Се­на­тор (1862 год). По­мощ­ник председателя Со­ве­та РГО (1873-1877 годы).

Сочинения:

Ра­зы­ска­ния о фи­нан­сах древ­ней Рос­сии. СПб., 1833;

О рас­про­стра­не­нии Рос­сий­ско­го го­су­дар­ст­ва с еди­но­дер­жа­вия Пет­ра I-го до смер­ти Алек­сан­д­ра I-го. СПб., 1835;

За­кав­каз­ские очер­ки. СПб., 1845;

Но­вые очер­ки За­кав­ка­зья. СПб., 1848;

То­по­гра­фи­че­ско-хо­зяй­ст­вен­ное опи­са­ние При­кас­пий­ско­го края в За­кав­ка­зье. СПб., 1851;

О тео­рии на­ло­гов, при­ме­нен­ной к го­су­дар­ст­вен­но­му хо­зяй­ст­ву. СПб., 1852;

Взгляд на про­мыш­лен­ность и тор­гов­лю Рос­сии // Рус­ский вест­ник. 1857. № 1;

Зна­че­ние де­неж­ных зна­ков в Рос­сии. М., 1864.

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