ГАГАРИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
ГАГАРИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса (1868 год).
Из рода Гагариных. Крупный землевладелец: в 1856 году владел свыше 1,9 тысяч, к 1861 году - свыше 2,7 тысяч крестьян мужского пола. Окончил училище аббата Николя в Санкт-Петербурге (1801 год). С 1801 года служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел. В 1807-1809 годы на военной службе. C 1810 года вновь на гражданской службе, чиновник особых поручений при военном министре (1813-1818 годы). В Сенате обер-прокурор: 6-го (по 2-му отделению) (1818-1819 годы) и 8-го (Московского) (1819-1823/24 годы) департаментов, Общего собрания московских департаментов (1823/24-1831 годы). Сенатор (1831 год), присутствовал в 6-м департаменте (по 1-му отделению), первоприсутствующий 2-го отделения того же департамента (1839-1844 годы). Член Государственного совета (1844 год). В 1844-1845 участвовал в составлении нового Уложения о наказаниях в империи и Царстве Польском (с изменениями действовало до 1917 года) и выработке правил о его введении в Царстве Польском, в 1845 году - в работе по приведению в соответствие с Основными законами империи Свода местных узаконений Остзейских губерний. Член Особой секретной следственной комиссии по делу петрашевцев (1849 год).
Член высших государственных органов, осуществлявших подготовку и реализацию крестьянской реформы 1861 года: Главного (до 1858 года Секретного) комитета по крестьянскому делу (1857-1861 годы), Главного комитета об устройстве сельского состояния (1862-1872 годы). При подготовке реформы предложил включить в закон о ней статью о так называемом дарственном наделе: при освобождении от крепостной зависимости крестьяне-дарственники могли получить его бесплатно в размере 1/4 от высшего надела для данной местности. Предложение Гагарина было принято, на практике дарственный надел (получил также названия «гагаринский», «нищенский», «сиротский» и «кошачий») не превышал 1 га; правом получения такого надела воспользовалось около 5% крестьян. Другие предложения Гагарина - освободить крестьян без земли (по образцу крестьянской реформы в Остзейском крае 1804-1819 годов) и определять размеры крестьянских наделов по каждому имению отдельно на основе соглашений между крестьянами и помещиками - отклонены.
Председатель Департамента законов Государственного совета (1862-1864 годы), председатель Государственного совета (1864-1865 годы; в дальнейшем вёл заседания совета в отсутствие его председателя). Проводил заседания Государственного совета, на которых обсуждались основный положения судебной реформы 1864 годы и проекты судебных уставов, выступил последовательным защитником реформы. Считал необходимым ввести в первую очередь повсеместно институт мирового суда, а затем - институт общего суда; предложил такой порядок проведения реформы в записке императору Александру II (сентябрь 1864 года), мнение Гагарина было учтено. Гагарин активно работал в Комитете для введения судебного преобразования (1865-1869 годы), в частности при подготовке открытия первых судебных палат - Санкт-Петербургской, Московской и Харьковской.
Председатель Комитета министров (1864-1872 годы), по должности являлся фактическим председателем Комитета по делам Царства Польского (1864-1871 годы), председателем Западного (1862-1865 годы) и Кавказского (1865-1872 годы) комитетов. В 1862 году возглавлял также Особую комиссию о порядке рассмотрения прав жителей Царства Польского на поч. достоинства и Особый комитет об отмене ограничения права на дворянство бывших польских офицеров, участвовавших в Польском восстании 1830-1831 годов. Председатель Верховного уголовного суда по делу о Д. В. Каракозове, совершившем покушение на императора Александра II (1866 год).
Дневник Гагарина (на французском языке) хранится в ГА РФ и в Отделе рукописей РНБ.
Награждён орденами Святого Александра Невского (1840 год), Святого Владимира 1-й степени (1851 год), Святого Андрея Первозванного (1857 год) и др.