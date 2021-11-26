ДОНСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ
ДОНСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица на юге Европейской части России.
Образована указом императора Александра II от 21.05(02.06).1870 года на территории Донского казачьего войска. Центр - город Новочеркасск. Площадь 144,5 тысячи км2 (1897 год); население 2,6 миллиона человек (1897 год).
Состав населения Донского войска области: донские казаки, коренные и прибывшие после 1861 года иногородние крестьяне (1,2 миллиона человек), а также мещане и купцы. Рабочих и ремесленников насчитывалось 245 тысяч человек, дворян и чиновников - 31 тысяча человек (1897 год).
Первоначально делилась на 7 округов: Черкасский, 1-й и 2-й Донские, Донецкий, Усть-Медведицкий, Хопёрский и Миусский. В 1884 году выделен Сальский округ В 1887 году к Донского войска области присоединены Ростовский уезд, посад Азов и Таганрогское градоначальство, ранее входившие в состав Екатеринославской губернии. На вновь приобретённых землях и на базе Миусского округа были созданы два новых округа - Таганрогский и Ростовский. В 1917 году образован Верхнедонской округ.
Казаки, помимо военной службы, занимались рыболовством, охотой и торговлей (главная ярмарка - Урюпинская), скотоводством, особенно коневодством. На территории области с конца XVII века развивалось земледелие.
В начале XX века Донского войска область стала одним из главных поставщиков хлеба, экспортируемого через порты Чёрного и Азовского морей (крупнейший порт - Таганрог). Во второй половине XIX века. развивалась горнозаводская промышленность (в ней было занято 140 тысяч человек, функционировало свыше 80 шахт). Обрабатывающая промышленность была сосредоточена в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сулине (табачные фабрики, чугунолитейные и железоделательные заводы).
По территории области проходили линии Воронеж - Ростов-на-Дону (1871 год) и Зверево - Царицын (1900 год) Юго-Восточных железных дорог, Ростов-на-Дону - Владикавказ (1875 год) и Царицын - Тихорецкая (1899 год) Владикавказской железной дороги и другие. Крупнейшие на юге Российской империи железнодорожные мастерские находились в Ростове-на-Дону.
После 1917 года Донского войска область стала одним из центров формирования Добровольческой армии. Территория Донского войска области находилась под контролем правительств атамана А. М. Каледина (ноябрь 1917 - февраль 1918 года), Донской советской республики (март - август 1918 года), генерал-майора П. Н. Краснова (август 1918 - июль 1919 года), Вооружённых сил Юга России (июль 1919 - март 1920 года). В марте 1920 года территория Донского войска области занята РККА. 25.03.1920 года Донского войска область упразднена, часть территории отошла к Царицынской губернии и Калмыцкой АО РСФСР, Донецкой области УССР. Оставшаяся территория переименована в Донскую область.
Иллюстрации:
Герб Области войска Донского. Архив БРЭ.