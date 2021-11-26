ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, РСФСР на Северном Кавказе.
Образована 18(30).7.1860 года из земель горного Дагестана (кроме 5 обществ по левому берегу реки Андийское Койсу, которые переданы в Дагестанской области в 1861 году), окончательно присоединённых к Российской империи в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов, и Дербентской губернии (кроме Кубинского уезда). Площадь 29,7 тысяч км2. Население 586,6 тысяч человек (аварцы, лезгины, даргинцы, лакцы, азербайджанцы, татары, армяне, евреи, русские и др.; 1897).
При создании Дагестанской области для скорейшей стабилизации ситуации на ряде территорий была восстановлена ханская власть (существовала наряду с введённым на большей части территории Дагестанской области военно-народным управлением), однако ханы состояли в ведении командующего войсками Дагестанской области, не могли казнить подданных и распоряжаться земельным фондом. Ханства не входили в систему административно-территориального деления Российской империи и носили временный характер; в 1864 году ликвидированы Аварское ханство и Кюринское ханство, в 1867 году - Тарковское шамхальство и Мехтулинское ханство. Образование Дагестанской области было частью реформы административного управления, разработанной и осуществлённой князем А.И. Барятинским. Военно-народное управление возглавлялось военным начальником, резиденция которого находилась в Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск). Территория, где оно действовало, делилась на 4 военных отдела (Северный, Южный, Средний и Верхний Дагестан), в состав которых входили округа, делившиеся на наибства. Гражданской администрацией управлялись Дербентское градоначальство (город Дербент и Улусский магал) и город Петровск-Порт, во главе неё стоял градоначальник Дербента, в некоторых сферах деятельности обладавший правами гражданского губернатора. В 1866 году единственным центром Дагестанской области стала Темир-Хан-Шура, получившая статус города. Согласно высочайше утверждённому «Учреждению для управления Кавказского края» от 26.4(8.5).1883 года, военные отделы ликвидированы, область стала делиться непосредственно на округа: в начале XX века - Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темир-Хан-Шуринский. Создание Дагестанской области в составе Российской империи положительно сказалось на развитии экономики, инфраструктуры, культуры. Её населению больше не угрожали военные вторжения, прекратились феодальные междоусобицы и набеги, постепенно прекратилась работорговля.
Земледелием и скотоводством (главным образом овцеводством) было занято 95% населения Дагестанской области. Основные сельскохозяйственные культуры - пшеница, ячмень, рис, кукуруза. С появлением в Дагестанской области во 2-й половине XIX века русских крестьян-переселенцев стали возделываться картофель, томаты, свёкла и другие культуры. Значительную роль играли виноградарство и виноделие (виноград и вино вывозились в Казань, Ростов, Москву, на Нижегородскую ярмарку). Развитие текстильной промышленности в России дало толчок разведению марены (особенно в Дербенте и его окрестностях). Мастера-ювелиры аула Кубачи, Казикумухского округа и др. в конце XIX века представляли свои изделия на общероссийские промышленные выставки и на всемирные выставки. Развитию Дагестанской области способствовала постройка линий Беслан - Петровск-Порт (1894) и Петровск-Порт - Баладжары (1900) Владикавказской железной дороги, связавшей Дагестанскую область с центральными районами России, Баку, Грозным. В июле 1914 года Дагестанская область объявлена на положении чрезвычайной охраны, в августе введено военное положение. В период 1-й мировой войны 2 кавказских полка, сформированных из дагестанцев, воевали в составе «Дикой дивизии». 1.5.1918 года части РККА вступили в Темир-Хан-Шуру, был образован Дагестанский областной военно-революционный комитет. В сентябре 1918 года Дагестанская область была занята войсками Л.Ф. Бичерахова (смотри в статье Бичераховы) и Н. Тарковского, летом 1918 года на территорию Дагестанской области вторглись турецкие войска, но по Мудросскому перемирию 1918 года они были выведены, а власть передана Горскому правительству (смотри Горские правительства). В июле 1919 года Дагестанская область занята Добровольческой армией (власть на территории бывшей республики перешла к временному правителю Дагестана генерал-майору М.М. Халилову), в марте 1920 года бо́льшая часть Дагестанской области перешла под контроль РККА. 20.1.1921 года Дагестанская область преобразована в Дагестанскую АССР. Осенью 1920 - весной 1921 годов на территории Дагестанской области происходило восстание под руководством Н. Гоцинского.
Иллюстрации:
Герб ДО. Архив БРЭ.