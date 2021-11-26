АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ

Центральная каторжная тюрьма в с. Александровском в 76 км к северо-западу от Иркутска, открытая в 1873 на месте основания в начале XVIII в. винокуренного завода.

При централе, предназначенном для содержания каторжан, высылаемых из Европейской России, с 1889 существовала пересыльная тюрьма. По сравнению с другими каторжными тюрьмами, режим в А. ц. отличался мягкостью: были открыты столярная, кузнечная, переплетная, сапожная и швейная мастерские. Каторжане работали по заказам городского самоуправления и частных лиц, получая денежное вознаграждение. В тюрьме были организованы институт старост, кружки самообразования и самодеятельности. С 1903 централ стал политической тюрьмой, первыми заключенными которой были осужденные за Якутский протест 1904 и участники революции 1905–1907 . В 1904 централ переоборудован в военный госпиталь, а с 1906 вновь стал тюрьмой. В числе наиболее известных арестантов А. ц. были: Ф. Э. Дзержинский (1902), Ф. А. Артем (1910), М. В. Фрунзе (1914), Г. К. Орджоникидзе (1915–1916) и др. В марте 1917 из А. ц. были освобождены все политзаключенные, а затем по амнистии Временного правительства большинство уголовников. В 1918–1919 здесь находился колчаковский концлагерь и тюрьма с особо жестким режимом. После гражданской войны в разное время А. ц. был тюремным изолятором, ИТК, входил в систему ГУЛАГа. Существовал до 1956, а сейчас здесь расположена областная психоневрологическая больница.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

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