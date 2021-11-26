ЗАКАТАЛЬСКИЙ ОКРУГ

ЗАКАТАЛЬСКИЙ ОКРУГ - осо­бая административно-территориальная еди­ни­ца в Российской им­пе­рии на Кав­ка­зе.

Об­ра­зо­ван в 1842 году как Бе­ло­кан­ский округ из Бе­ло­кан­ско­го уезда Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской гу­бер­нии. 10(22) марта 1844 года под названием Джа­ро-Бе­ло­кан­ский, ок­руг был вы­де­лен из со­ста­ва Гру­зи­но-Име­ре­тин­ской губернии. Ав­то­ном­ное по­ло­же­ние ок­ру­га под­твер­жде­но По­ло­же­ни­ем о раз­де­ле­нии За­кав­каз­ско­го края от 14(26) декабря 1846 года. В 1859 году пе­ре­име­но­ван в Закатальский округ. Вклю­чал 4 уча­ст­ка: Алиа­бад­ский, Ках­ский, Бе­ло­кан­ский и Джа­ро­му­хах­ский. Административный центр - город За­ка­та­лы. В Закатальском округе дей­ст­во­ва­ла сис­те­ма во­ен­но-на­род­но­го управ­ле­ния, ко­то­рую воз­глав­лял на­чаль­ник ок­ру­га.

Площадь 4033 км2 (1913).

Население. 81,1 тысяч человек (1912): вы­ход­цы из Да­ге­ста­на (авар­цы, лез­ги­ны и др.) - 64%, за­кав­каз­ские «та­та­ры» (азер­бай­джан­цы) - 24,6%, «ин­ге­лой­цы» (гру­зи­ны) - 5,7%, ар­мя­не - 4%, рус­ские - 0,6%. Основные за­ня­тия на­се­ле­ния - ско­то­вод­ст­во, зем­ле­де­лие, ви­но­гра­дарст­во, сбор пло­дов (в основном грец­ко­го оре­ха), кус­тар­ные про­мыс­лы, шел­ко­вод­ст­во.

Со­ци­аль­ная струк­ту­ра на­се­ле­ния Закатальского округа име­ла мно­го­слой­ный ха­рак­тер, пат­ри­ар­халь­но-ро­до­вые от­но­ше­ния пе­ре­пле­та­лись с фор­ма­ми «гор­ско­го фео­да­лиз­ма» и ос­лож­ня­лись ме­жэт­ни­че­ски­ми про­ти­во­ре­чия­ми. «Воль­ные об­ще­ст­ва» ( джа­маа­ты ) вы­ход­цев из Да­ге­ста­на яв­ля­лись кол­лек­тив­ны­ми вла­дель­ца­ми тер­ри­то­рий, на ко­то­рых про­жи­ва­ли пла­тив­шие им рен­ту-на­лог гру­зи­ны и азер­байд­жан­цы. В 1863 году рас­про­стра­нив­ший­ся слух о том, что ад­ми­ни­ст­ра­ция Закатальского округа со­би­ра­ет­ся ос­во­бо­дить гру­зин и азер­байд­жан­цев от их по­зе­мель­ной за­ви­си­мо­сти, при­вёл к «про­фе­о­даль­но­му» ан­ти­рус­ско­му вос­ста­нию час­ти вы­ход­цев из Да­ге­ста­на. Дви­же­ние, под­ня­тое под ло­зун­гом «джи­ха­да», бы­ло по­дав­ле­но российскими вой­ска­ми при со­дей­ст­вии от­ря­дов грузинских и азербайджанских доб­ро­воль­цев. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года на тер­ри­то­рию Закатальского округа пре­тен­до­ва­ли Азер­бай­джан и Гру­зия, во­енные действия в закатальском округе не ве­лись. 28 апреля 1920 года Закатальский округ пол­но­стью во­шёл в со­став Азербайджанской ССР.

Источники:

По­ло­же­ние об управ­ле­нии Дагестанской областью и За­ка­таль­ским ок­ру­гом, 1860 г.

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