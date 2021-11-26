ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ
ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ ПЁТР ГЕОРГИЕВИЧ - принц, российский государственный и общественный деятель, благотворитель, генерал от инфантерии, почетный член Петербургской АН.
Из рода Ольденбургских. Сын принца Г.П. Ольденбургского и великой княгини Екатерины Павловны. Внук императора Павла I; племянник императора Александра I и императора Николая I. Воспитывался в семье матери и её 2-го супруга, короля Вюртемберга Вильгельма I. После смерти матери (1819) вместе с братом А.Г. Ольденбургским находился под опекой деда - принца (с 1823 года герцога) Ольденбургского Петера Фридриха Людвига, жил у него, а после его кончины (1829) - под опекой российского императора Николая I. В 1830 году вызван Николаем I в Россию. В 1845 году включён в состав российской императорской фамилии с титулом Его Императорское Высочество.
Служил в лейб-гвардии Преображенском полку (1830-1834; с 1831 года командир 2-го батальона, в 1832-1833 годах и. д. командира полка). Потрясённый фактом жестоких телесных наказаний в армии, подал в отставку. Сенатор (1834-1838). Член Консультации при Министерстве юстиции (с 1834 года). Член Государственного совета (с 1836 года), председатель Департамента гражданских и духовных дел (1842-1881). Член Совета министров (с 1860 года).
Инициатор создания и попечитель Училища правоведения (1835), выделил свыше 1 млн. рублей на покупку и переоборудование здания для него - одно из крупнейших частных пожертвований в истории России. Главноначальствующий в Александровском лицее (1843-1853).
С 1839 года почетный опекун, с 1844 года и. д., в 1848-1874 годах председатель Опекунского совета Санкт-Петербургского воспитательного дома. Руководил подготовкой программ, уставов и штатных расписаний женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии (ВУИМ; 1844). Председатель Главного совета (1845-1873; с 1859 года главный начальник) женских учебных заведений ВУИМ. В 1858 году в Санкт-Петербурге осуществил идею Н.А. Вышнеградского, учредив первую в стране женскую среднюю общеобразовательную всесословную школу - Мариинское женское училище (с 1862 года гимназия) «для приходящих девиц» с 7-летним сроком обучения (Ольденбургский был его опекуном). Главноуправляющий ВУИМ (1860-1881); к началу 1880-х годов при содействии Ольденбургского преимущественно в Санкт-Петербурге, Москве, а также в городах Западного края открыто свыше 30 Мариинских женских гимназий.
Управляющий Мариинской больницей для бедных (с 1839 года; ныне городская Мариинская больница в Санкт-Петербурге) и другими благотворительными учреждениями. В Санкт-Петербурге на свои средства основал первые в России Свято-Троицкую общину сестёр милосердия (1844), детскую больницу (1869, ныне детская городская больница № 19 имени К.А. Раухфуса) и пр.
Сторонник всеобщего разоружения. Видел в больших военных расходах европейских государств причину «невежества и нищеты» пролетариата, социальных пороков, что, по его мнению, угрожало революционными потрясениями. Предупреждал о возможности наступательных действий со стороны «интернационалки», пытающейся, по его словам, «поколебать основы общества, ниспровергнуть престолы, правительства и уничтожить религию». Писал об этом в послании к президенту Франции А. Тьеру (1871), в письмах к главам других государств, в меморандуме уполномоченным на Берлинском конгрессе 1878 года и др. Соучредитель (1880) и председатель (1880-1881) Русского общества международного права, которое в соответствии со своим уставом должно было, в частности, способствовать установлению «дружелюбных международных отношений и миролюбивых воззрений».
Автор стихотворений на немецкий язык (публиковались отдельными изданиями с 1860-х годов; сборник издан в 2002 году), среди них - «Правду я говорил без боязни властителям мира». Перевёл на французский язык «Пиковую даму» А.С. Пушкина (1834; не опубликована), на русский язык - произведения Ф. Шиллера (издавались в 1850-е годы). Сочинитель музыкальных произведений, в частности автор музыкальной вставки к балету «Корсар» (1858).
Почетный член Российской академии (1836), РГО (1846), Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ; 1850), ВЭО (1860; его президент в 1841-1859 годах), действительный член Московского общества сельского хозяйства (с 1842 года) и др. Награждён орденами Святого Андрея Первозванного (1812), Святого Владимира 1-й степени (1840) и др.
В 1889 году перед зданием Мариинской больницы для бедных был установлен памятник Ольденбургскому (скульптор И.Н. Шредер; был снесён в 1930 году). Имя Ольденбургского носит Санкт-Петербургский институт права (основан в 1992 году).
Исторические источники:
Переписка В.А. Жуковского с принцем Ольденбургским о Киреевском. М., 1912.