МОЛЛЕР АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН

МОЛЛЕР АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН - российский военный и военно-морской дея­тель, ад­ми­рал (1829 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1779 год). На во­енной служ­бе с 1780 года.

В 1779-1780 годы на­хо­дил­ся на ста­жи­ров­ке в британском во­енном фло­те. В 1780-1783 годы слу­жил на различных кораблях Балтийского фло­та . В 1783-1792 годы ко­ман­до­вал ко­раб­ля­ми Кас­пий­ской во­енной фло­ти­лии, где про­из­вёл гео­гра­фическоеопи­са­ние восточного по­бе­ре­жья Кас­пий­ско­го мо­ря. С 1792 года сно­ва на Бал­ти­ке.

Во вре­мя войн с Фран­ци­ей в 1792-1797 годы и 1798–1800 годы, ко­ман­дуя различными ко­раб­ля­ми, уча­ст­во­вал в дей­ст­ви­ях Балтийского фло­та (совместно с британскими во­енными ко­раб­ля­ми) по бло­ка­де по­бе­ре­жья Гол­лан­дии. С 1802 года ру­ко­во­дил ра­бо­та­ми по ре­кон­ст­рук­ции Ре­вель­ско­го пор­та. В 1810 году на­зна­чен ди­рек­то­ром Крон­штадт­ско­го пор­та, од­но­вре­мен­но начальником штур­ман­ско­го училища, из­бран почетным членом Государственного ад­ми­рал­тей­ско­го департамента.

В 1811 году ко­ман­до­вал на Бал­тий­ском море лёг­кой эс­кад­рой, а с на­ча­ла Отечественной вой­ны 1812 года воз­гла­вил греб­ной флот. В 1814-1821 года ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом но­вой Ре­вель­ской га­ва­ни, а в лет­нее вре­мя ко­ман­до­вал эс­кад­ра­ми. В 1817 году воз­гла­вил пе­ре­ход из Крон­штад­та в порт испании г. Ка­дикс про­дан­ных Испанскому ко­ро­лев­ст­ву 6 лин­ко­ров и 3 фре­га­тов. С 1821 года начальник Морского шта­ба и управ­ляю­щий Морским министерством. Член Государственного со­ве­та (с 1822 года). В 1828-1832 годы министр морских сил, в 1832-1836 годы управ­ляю­щий Морским министерством. Спо­соб­ст­во­вал про­ве­де­нию ря­да ре­форм в морском ве­дом­ст­ве.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ге­ор­гия 4-ой сте­пе­ни (1802 год), Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1824 год; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1832 год), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1825 год) и другими.

Исторические источники:

А. В. фон Мол­лер. [Нек­ро­лог] // Мор­ской сбор­ник. 1849. Т. 2. № 1;

Ого­род­ни­ков С. Ф. Ис­то­ри­че­ский об­зор раз­ви­тия и дея­тель­но­сти мор­ско­го ми­ни­стер­ст­ва за сто лет его су­ще­ст­во­ва­ния (1802–1902). СПб., 1902.