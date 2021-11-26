МОЛЛЕР АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН
МОЛЛЕР АНТОН ВАСИЛЬЕВИЧ ФОН - российский военный и военно-морской деятель, адмирал (1829 год).
Дворянин. Окончил Морской кадетский корпус (1779 год). На военной службе с 1780 года.
В 1779-1780 годы находился на стажировке в британском военном флоте. В 1780-1783 годы служил на различных кораблях Балтийского флота. В 1783-1792 годы командовал кораблями Каспийской военной флотилии, где произвёл географическоеописание восточного побережья Каспийского моря. С 1792 года снова на Балтике.
Во время войн с Францией в 1792-1797 годы и 1798–1800 годы, командуя различными кораблями, участвовал в действиях Балтийского флота (совместно с британскими военными кораблями) по блокаде побережья Голландии. С 1802 года руководил работами по реконструкции Ревельского порта. В 1810 году назначен директором Кронштадтского порта, одновременно начальником штурманского училища, избран почетным членом Государственного адмиралтейского департамента.
В 1811 году командовал на Балтийском море лёгкой эскадрой, а с начала Отечественной войны 1812 года возглавил гребной флот. В 1814-1821 года руководил строительством новой Ревельской гавани, а в летнее время командовал эскадрами. В 1817 году возглавил переход из Кронштадта в порт испании г. Кадикс проданных Испанскому королевству 6 линкоров и 3 фрегатов. С 1821 года начальник Морского штаба и управляющий Морским министерством. Член Государственного совета (с 1822 года). В 1828-1832 годы министр морских сил, в 1832-1836 годы управляющий Морским министерством. Способствовал проведению ряда реформ в морском ведомстве.
Награждён орденами Св. Георгия 4-ой степени (1802 год), Св. Александра Невского (1824 год; алмазными знаками к нему - 1832 год), Св. Владимира 1-й степени (1825 год) и другими.
Исторические источники:
А. В. фон Моллер. [Некролог] // Морской сборник. 1849. Т. 2. № 1;
Огородников С. Ф. Исторический обзор развития и деятельности морского министерства за сто лет его существования (1802–1902). СПб., 1902.