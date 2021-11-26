КУШЕЛЕВ-БЕЗБОРОДКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

КУШЕЛЕВ-БЕЗБОРОДКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ - граф, государственный дея­тель, кол­лек­цио­нер; тайный советник (1843 год), почетный член Пе­тербуржской АН (1830 год).

До 1816 года но­сил фа­милию Ку­ше­лев, к ко­то­рой ука­зом имп. Алек­сан­д­ра I при­бав­ле­на фа­ми­лия его де­да - графа И. А. Без­бо­род­ко, по­след­не­го пред­ста­ви­те­ля ро­да Без­бо­род­ко. Круп­ный ду­ше­вла­де­лец (свыше 25 тысяч душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла) и зем­ле­вла­де­лец (име­ния в Ас­т­ра­хан­ской, Во­ро­неж­ской, Ор­лов­ской, По­доль­ской, Псков­ской, С.-Пе­тер­бург­ской, Там­бов­ской, Чер­ни­гов­ской, Пол­тав­ской, Хер­сон­ской, Са­ра­тов­ской, Смо­лен­ской и других гу­бер­ни­ях); свыше 6 тысяч душ сво­их кре­сть­ян пе­ре­вёл в воль­ные хле­бо­паш­цы. Ему при­над­ле­жа­ли кон­ские, ви­но­ку­рен­ные, са­хар­ные за­во­ды (свек­ло­са­хар­ное про­изводство Кушелев-Безбородко ор­га­ни­зо­вал од­ним из пер­вых российских по­ме­щиков), су­кон­ные, по­лот­ня­ные, ткац­кие фаб­ри­ки, рыб­ные лов­ли и прочие.

В 1814-1816 годы вос­пи­ты­вал­ся в Бла­го­род­ном пан­сио­не при Цар­ско­сель­ском ли­цее (с 1843 года Алек­сан­д­ров­ский ли­цей). В 1817-1826 годы на служ­бе в Кол­ле­гии иностранных дел; во вре­мя Ахен­ско­го кон­грес­са 1818 года со­сто­ял при Собственной Е. И. В. кан­це­ля­рии. Ис­пол­няя по­ру­че­ние И. А. Ка­по­ди­ст­рии на­пи­сать ис­то­рическое со­чи­не­ние о срав­не­нии по­ли­ти­ки «ны­неш­них вре­мён с преж­ней», Кушелев-Безбородко по­бы­вал в Бер­ли­не и Па­ри­же (декабрь 1818 года - апрель 1819 года). Од­но­вре­мен­но зна­ко­мил­ся с ор­га­ни­за­ци­ей выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния и с дея­тель­но­стью уни­вер­си­тет­ских биб­лио­тек, по­се­тил Дерпт­ский, Бер­лин­ский, Па­риж­ский (слу­шал лек­ции Ж. Б. Сея, Б. Кон­ста­на и других), Же­нев­ский и Бо­лон­ский университеты. В 1826-1835 годы член Главного прав­ле­ния учи­лищ. В 1833-1835 годы по­мощ­ник ди­рек­то­ра (назна­чен по ре­ко­мен­да­ции С. С. Ува­ро­ва) Императорской пуб­лич­ной библиотеки (ныне РНБ). Член Со­ве­та государственных кре­дит­ных ус­та­нов­ле­ний (1833-1835 годы), управ­ляю­щий Государственным за­ём­ным бан­ком (1834-1835 годы), член Со­ве­та министра фи­нан­сов (1835-1837 годы), ди­рек­тор Департамента государственного ка­зна­чей­ст­ва (1837-1844 годы; в 1839-1840 годы председатель Ко­мис­сии для пе­ре­ло­же­ния всех штат­ных рас­хо­дов на се­реб­ро при Министерстве фи­нан­сов). Был «наи­луч­шим бух­гал­те­ром», по сло­вам Е. Ф. Кан­кри­на. Се­на­тор (с 1844 года). С 1846 года статс-сек­ре­тарь Государственного со­ве­та сверх шта­та. С 1847 года почетный опе­кун по Санкт-Пе­тербуржскому при­сут­ст­вию Опе­кун­ско­го со­ве­та; управ­лял больницей Всех скор­бящих (1847 годы), Ма­ри­ин­ским ме­же­вым училищем (1847-1851 годы), Санкт-Пе­тербуржским вдовь­им до­мом (1847-1854 годы), в 1850 годы (во вре­мя отъ­ез­да прин­ца П. Г. Оль­ден­бург­ско­го за гра­ни­цу) - Ма­ри­ин­ской боль­ни­цей для бед­ных. В 1854-1855 годы государственый кон­тро­лёр (до мар­та 1855 года исполнительный директор) и член Комитета фи­нан­сов. Член Государственного со­ве­та (1855 год).

Вла­дел од­ной из бо­га­тей­ших в Рос­сии кар­тин­ных га­ле­рей (в кол­лек­ции, на­хо­див­шей­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге, бы­ли пред­став­ле­ны итальянская, испанская, французская, фла­манд­ская и российская шко­лы жи­во­пи­си), а так­же кол­лек­ци­ей гра­вюр, эс­там­пов и скульп­тур. Кушелев-Безбородко, унас­ле­до­вав часть се­мей­ной кол­лек­ции ро­да Без­бо­род­ко, сам при­обре­тал кар­ти­ны XVI-XVIII веков или за­ка­зы­вал про­из­ве­де­ния искусства современным мас­те­рам (И. К. Ай­ва­зов­ско­му, Л. Бар­то­ли­ни, Э. Ж. Вер­бук­хо­ве­ну и другим).

За­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом Не­жин­ско­го ли­цея в Чер­ни­гов­ской губернии (от­крыт в 1820 году пер­во­на­чаль­но как Гим­на­зия выс­ших на­ук, с 1832 года ли­цей). Во­пло­тил идею сво­его де­да И. А. Без­бо­род­ко (в 1805 году по­дал про­ект императору Алек­сан­д­ру I), ко­то­рый вме­сте с бра­том, А. А. Без­бо­род­ко, вы­де­лил специальные сред­ст­ва для уст­рой­ст­ва в Не­жи­не выс­ше­го учеб­но­го заве­де­ния. С 1820 года Кушелев-Безбородко - его по­жиз­нен­ный (с 1825 года по­чёт­ный) по­пе­чи­тель. Спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию ли­цея, пе­ре­чис­лял ему свои сред­ст­ва, по­да­рил биб­лио­те­ку в год от­кры­тия (около 2,5 тысяч то­мов), 175 кар­тин из сво­ей кол­лек­ции к 25-ле­тию со дня его от­кры­тия, со­вер­шал по­езд­ки для его ре­ви­зии (в 1826, 1838, 1849 и 1852 годы).

Пе­ре­дал Пе­тербуржскую АН зем­лю для по­строй­ки Главной фи­зической об­сер­ва­то­рии, ос­но­ван­ной в 1849 году (ны­не Главная гео­фи­зическая об­сер­ва­то­рия имени А. И. Во­ей­ко­ва).

Член ВЭО (с 1821 года), в 1831-1838 годы пред­се­да­тель его 2-го (учё­но­го) от­де­ле­ния, почетный член Императорской пуб­лич­ной библиотеки (с 1850 года).

Его сы­но­вья: Гри­го­рий Алек­санд­ро­вич [20 января 1832 года, Санкт-Пе­тер­бург - 1 мя 1870 года, там же], российский ме­це­нат, ли­те­ра­тор. Окон­чил Алек­са­нд­ров­ский ли­цей (1850 год). По­пе­чи­тель Не­жин­ско­го ли­цея (с 1855 год). На собственные сред­ст­ва из­да­вал журнал «Рус­ское сло­во» (1859-1862 годы, по­да­рил его Г. Е. Бла­го­свет­ло­ву), а так­же про­из­ве­де­ния ху­дожественной литературы: «Сти­хо­тво­ре­ния» А. Н. Май­ко­ва (книги 1-2, 1858 год), «Со­чи­не­ния» А. Н. Остров­ско­го (тома 1-2, 1859 год), Л. А. Мея (томы 1-3, 1862-1863 годы) и другие. Ав­тор «Очер­ков, рас­ска­зов и пу­те­вых за­ме­ток» (части 1-2, 1868 год); Ни­ко­лай Алек­са­нд­ро­вич [28 ноября 1834 года, Санкт-Пе­тер­бург - 23 апреля 1862 года, Ниц­ца, Фран­ция; по­хо­ро­нен в Санкт-Пе­тер­бур­ге], российский кол­лек­цио­нер, ме­це­нат, почетный член АХ (с 1860 года). Окон­чил Па­же­ский кор­пус (1852 год), слу­жил в лейб-гвардейском Кон­ном пол­ку. Уна­сле­до­вав часть кол­лек­ции от­ца, зна­чи­тель­но по­пол­нил её ра­бо­та­ми современных ему ху­дож­ни­ков, главным образом, французских ро­ман­ти­ков (Э. Ж. О. Вер­не, Э. Де­ла­круа, Т. Рус­со и других), и за­ве­щал АХ (ны­не большая часть кол­лек­ции – в со­бра­нии Эр­ми­та­жа ).

Ис­точники:

Пись­ма гра­фа Г. Г. Ку­ше­ле­ва к сы­ну Алек­сан­д­ру (1812-1826). Чер­ни­гов, 1900 год