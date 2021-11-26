КУШЕЛЕВ-БЕЗБОРОДКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
КУШЕЛЕВ-БЕЗБОРОДКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ - граф, государственный деятель, коллекционер; тайный советник (1843 год), почетный член Петербуржской АН (1830 год).
До 1816 года носил фамилию Кушелев, к которой указом имп. Александра I прибавлена фамилия его деда - графа И. А. Безбородко, последнего представителя рода Безбородко. Крупный душевладелец (свыше 25 тысяч душ крестьян мужского пола) и землевладелец (имения в Астраханской, Воронежской, Орловской, Подольской, Псковской, С.-Петербургской, Тамбовской, Черниговской, Полтавской, Херсонской, Саратовской, Смоленской и других губерниях); свыше 6 тысяч душ своих крестьян перевёл в вольные хлебопашцы. Ему принадлежали конские, винокуренные, сахарные заводы (свеклосахарное производство Кушелев-Безбородко организовал одним из первых российских помещиков), суконные, полотняные, ткацкие фабрики, рыбные ловли и прочие.
В 1814-1816 годы воспитывался в Благородном пансионе при Царскосельском лицее (с 1843 года Александровский лицей). В 1817-1826 годы на службе в Коллегии иностранных дел; во время Ахенского конгресса 1818 года состоял при Собственной Е. И. В. канцелярии. Исполняя поручение И. А. Каподистрии написать историческое сочинение о сравнении политики «нынешних времён с прежней», Кушелев-Безбородко побывал в Берлине и Париже (декабрь 1818 года - апрель 1819 года). Одновременно знакомился с организацией высшего образования и с деятельностью университетских библиотек, посетил Дерптский, Берлинский, Парижский (слушал лекции Ж. Б. Сея, Б. Констана и других), Женевский и Болонский университеты. В 1826-1835 годы член Главного правления училищ. В 1833-1835 годы помощник директора (назначен по рекомендации С. С. Уварова) Императорской публичной библиотеки (ныне РНБ). Член Совета государственных кредитных установлений (1833-1835 годы), управляющий Государственным заёмным банком (1834-1835 годы), член Совета министра финансов (1835-1837 годы), директор Департамента государственного казначейства (1837-1844 годы; в 1839-1840 годы председатель Комиссии для переложения всех штатных расходов на серебро при Министерстве финансов). Был «наилучшим бухгалтером», по словам Е. Ф. Канкрина. Сенатор (с 1844 года). С 1846 года статс-секретарь Государственного совета сверх штата. С 1847 года почетный опекун по Санкт-Петербуржскому присутствию Опекунского совета; управлял больницей Всех скорбящих (1847 годы), Мариинским межевым училищем (1847-1851 годы), Санкт-Петербуржским вдовьим домом (1847-1854 годы), в 1850 годы (во время отъезда принца П. Г. Ольденбургского за границу) - Мариинской больницей для бедных. В 1854-1855 годы государственый контролёр (до марта 1855 года исполнительный директор) и член Комитета финансов. Член Государственного совета (1855 год).
Владел одной из богатейших в России картинных галерей (в коллекции, находившейся в Санкт-Петербурге, были представлены итальянская, испанская, французская, фламандская и российская школы живописи), а также коллекцией гравюр, эстампов и скульптур. Кушелев-Безбородко, унаследовав часть семейной коллекции рода Безбородко, сам приобретал картины XVI-XVIII веков или заказывал произведения искусства современным мастерам (И. К. Айвазовскому, Л. Бартолини, Э. Ж. Вербукховену и другим).
Занимался устройством Нежинского лицея в Черниговской губернии (открыт в 1820 году первоначально как Гимназия высших наук, с 1832 года лицей). Воплотил идею своего деда И. А. Безбородко (в 1805 году подал проект императору Александру I), который вместе с братом, А. А. Безбородко, выделил специальные средства для устройства в Нежине высшего учебного заведения. С 1820 года Кушелев-Безбородко - его пожизненный (с 1825 года почётный) попечитель. Способствовал развитию лицея, перечислял ему свои средства, подарил библиотеку в год открытия (около 2,5 тысяч томов), 175 картин из своей коллекции к 25-летию со дня его открытия, совершал поездки для его ревизии (в 1826, 1838, 1849 и 1852 годы).
Передал Петербуржскую АН землю для постройки Главной физической обсерватории, основанной в 1849 году (ныне Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова).
Член ВЭО (с 1821 года), в 1831-1838 годы председатель его 2-го (учёного) отделения, почетный член Императорской публичной библиотеки (с 1850 года).
Его сыновья: Григорий Александрович [20 января 1832 года, Санкт-Петербург - 1 мя 1870 года, там же], российский меценат, литератор. Окончил Александровский лицей (1850 год). Попечитель Нежинского лицея (с 1855 год). На собственные средства издавал журнал «Русское слово» (1859-1862 годы, подарил его Г. Е. Благосветлову), а также произведения художественной литературы: «Стихотворения» А. Н. Майкова (книги 1-2, 1858 год), «Сочинения» А. Н. Островского (тома 1-2, 1859 год), Л. А. Мея (томы 1-3, 1862-1863 годы) и другие. Автор «Очерков, рассказов и путевых заметок» (части 1-2, 1868 год); Николай Александрович [28 ноября 1834 года, Санкт-Петербург - 23 апреля 1862 года, Ницца, Франция; похоронен в Санкт-Петербурге], российский коллекционер, меценат, почетный член АХ (с 1860 года). Окончил Пажеский корпус (1852 год), служил в лейб-гвардейском Конном полку. Унаследовав часть коллекции отца, значительно пополнил её работами современных ему художников, главным образом, французских романтиков (Э. Ж. О. Верне, Э. Делакруа, Т. Руссо и других), и завещал АХ (ныне большая часть коллекции – в собрании Эрмитажа).
Источники:
Письма графа Г. Г. Кушелева к сыну Александру (1812-1826). Чернигов, 1900 год