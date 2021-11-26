ЖУРНАЛ «ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ»

ЖУРНАЛ «ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В ШКОЛЕ» - ведущее российское научное издание в области преподавания исторических дисциплин.

Современный научно-теоретический и методический журнал с богатыми традициями. Выходит с 1916 года и является старейшим в стране изданием для учителей истории и обществознания.

Цель журнала - помочь учителю в его труде, познакомив с последними реформами в образовательной сфере, свежими методическими разработками, результатами новых научных исследований. На страницах журнала найдутся ответы на волнующие вопросы: как готовить к ЕГЭ? Как эффективнее использовать на уроке компьютерные технологии? Какой учебник лучше? Как улучшить результативность работы при постоянной нехватке времени? - и множество других, не менее актуальных!

Журнал входит в Перечень ведущих периодических изданий ВАК.