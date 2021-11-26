ЖУКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

Русский ученый-механик и аэродинамик, заложил основы русской авиации.

Становление

Происходил из семьи военных. Отец – инженер-путеец Егор Иванович Жуковский, мать – Анна Николаевна Стечкина.

В 1858-1864 годах Николай проходил обучение в Четвертой гимназии Москвы. Изначально он хотел пойти по стопам отца, однако в итоге, выйдя из гимназии серебряным медалистом, юноша стал студентом физмата Московского университета . После выпуска оттуда в 1868 году Николай попробовал свои силы в столичном институте путей сообщения, однако это окончилось неудачей.

После этого в 1870 году Жуковский начал педагогическую работу в одной из женских гимназий первопрестольной. На следующий год молодой человек, сумевший сдать магистерские экзамены, перешел в Высшее техническое училище, где работал учителем математики, а затем и механики, по которой был специалистом. Через несколько лет Жуковский поднялся здесь до доцента кафедры аналитической механики. В 1872 году он также стал преподавать механику в академии коммерческих наук Москвы, сотрудничая с ней вплоть до 1920 года. В 1876 году Николай Егорович провел защиту своей магистерской работы, посвященной кинематике жидкого тела, через три года став в училище профессором механики, а в 1887-м – профессором химии. В 1882 году после успешной защиты ученый стал доктором прикладной математики. Через несколько лет Жуковский вошел в число педагогов Московского университета, во второй половине 1880-х достигнув здесь звания профессора кафедры прикладной механики.

Расцвет

В 1884-1914 годах Жуковский стал кавалером многих российских государственных орденов. В 1893 году стал действительным статским советником, через год – членом-корреспондентом РАН.

Если в 1880-е Николай Егорович в своей научной деятельности занимался вопросами механики, то в 1890-е он перешел к темам гидро- и аэродинамики. В 1891-1892 годах он сделал несколько докладов на тему последней («О парении птиц», «По поводу летательного снаряда Чернушенко»). В середине 1890-х Жуковский общался с другим зачинателем авиации Отто Лилиенталем, изучил сконструированный тем планер. В 1898 году он представил свой доклад в Политехническом обществе о явлениях гидроудара. Поводом для исследования стал сбой в системе водопровода Москвы. В том же году был представлен его доклад о воздухоплавании, за которым последовала работа о возможностях горизонтального полета.

В начале ХХ века ученый создал аэродинамическую трубу, вскоре возглавив первый европейский аэродинамический институт, находившийся в Подмосковье. В 1904 году им была выведена т.н. «теорема Жуковского» о подъемной силе крыла, а также вихревая теория воздушного винта. С 1905 года Николай Егорович возглавлял математическое общество Москвы, а через три года организовал Воздухоплавательный кружок, в котором начинали многие авиаконструкторы (Александр Архангельский, Борис Стечкин, Андрей Туполев и др.). В 1909 году Жуковский занимался организацией лаборатории аэродинамики в родном училище. Обобщив свои разработки и эксперименты в аэродинамике, он создал курс теории воздухоплавания, с которым выступал в 1910-1912 годах. В дальнейшие годы ученый продолжил рассмотрение проблематики воздушного винта.

В период Первой мировой он переключился на решение различных баллистических задач. При этом в 1916 году Николай Егорович стал руководителем расчетно-испытательного бюро при училищной аэролаборатории, в котором решались вопросы аэродинамических расчетов, результаты чего публиковались в 1916-1918 годах. В 1920 году, согласно декрету СНК, создавалась премия имени Жуковского, публиковались его научные монографии, а сам ученый получал различные льготы. Николай Егорович стоял у истоков Военно-воздушной инженерной академии и Центрального аэрогидродинамического института, носящих его имя и в наши дни.

«Отец русской авиации» скончался весной 1921 года. Погребен на кладбище московского Донского монастыря.

В 1947 году подмосковный поселок Стаханово стал городом Жуковским.