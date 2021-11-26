ВЕРНАДСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Выдающийся мыслитель, минеролог и кристаллограф, основоположник геохимии, биогеохимии, радиогеологии и учения о биосфере.

Происхождение и образование.

Родился в семье профессора политической экономики и статистики в Санкт-Петербурге, где окончил гимназию и естествен-нонаучное отделение университета (1887). Послу учебы стал хранителем Минералогического кабинета для подготовки к профессорскому званию. В 1888–1890 гг. был в заграничной командировки, для сбора материалов для магистерской диссертации. Работал в лабораториях Италии, Германии, Франции и Великобритании.

Научная и преподавательская деятельность.

По возвращению в Россию, с 1890 г. Вернадский преподавал минералогию в Московском университете, защитив магистерскую (1891) и докторскую (1897) диссертации. Уже в первых работах Вернадский совершал экскурсы в историю науки, стараясь при её помощи интегрировать различные сферы человеческого знания (геологию, палеонтологию, эволюцию) и создать крупные естественнонаучные и мировоззренческие концепции. В 1888–1897 гг. он сформулировал основы генетической минералогии.

В 1903 г. вышла в свет его монография «Основы кристаллографии», а в 1908 г. начинается публикация выпусков «Опыт описательной минералогии». С начала ХХ в. Вернадский уделял большое внимание истории науки, демонстрируя непрерывные преобразования картины мира и изменения ценности добытых фактов и научных обобщений, а также доказывая своеобразие российской науки и необходимость следовать её вековым традициям (Вернадский, 1900, 1903).

Общественно-политическая деятельность.

В предреволюционные годы Вернадский активно участвовал в общественно-политической деятельности. В 1905 г. он — один из организаторов политического объединения либеральных ученых — Академического союза, а на Учредительном съезде Конституционно-демократической партии был избран членом её Центрального комитета.

В марте 1906 г. Вернадский стал членом Государственного совета, в июле 1906 г. он сложил с себя полномочия в знак протеста против действия властей, но в январе 1908 г. вновь был избран от Академической курии. В 1906 г. Вернадский был избран в Академию наук, а вскоре стал одним из её лидеров. Возглавляя Минералогический отдел Геологического музея, он сформулировал основные идеи и проблемы геохимии, заложил основы радиогеологии в России. В 1911 г. Вернадский переехал в столицу, где руководил несколькими Радиевыми экспедициями, создал Радиевую комиссию (1910), Минералогическую и Радиогеологические лаборатории (1911).

Вернадского стоял у истоков институциализации историко-научных исследований в Петербурге. В обстановке патриотического подъёма, связанного с началом Первой мировой войны, была учреждена Комиссия по истории Академии наук, в которую он вошёл наряду с Л.С. Бергом, А.А. Борисяком, А.Н. Крыловым и др. В 1915 г. Вернадский сдал в печать очерк «Академия наук в первое столетие своей истории», который остался в корректуре и увидел свет лишь спустя почти 75 лет.

Понимая, что без поддержки учёных Россия обречена на поражение в Первой Мировой войне, Вернадский в 1915 г. возглавил Комиссию по изучению производительных сил России (КЕПС) для обеспечения минерально-сырьевыми и биологическими ресурсами оборонную индустрию России, а в 1916 г. предложил план создания сети государственных научно-исследовательских институтов и университетов, реализация которого пришлась уже на советский период.

После Февральской революции 1917 г. Вернадский был председателем Учёного комитета Министерства земледелия, председателем Комиссии по учёным учреждениям и научным предприятиям при Министерстве народного просвещения, товарищем министра.

Он не принял Октябрьскую революцию, и, скрываясь от ареста, уехал на юг России, где, пережив все ужасы Гражданской войны и многократной смены властей, пришёл к выводу о неготовности русского народа к демократии. С тех пор он воздерживался от политической деятельности, уделяя основное внимание научной и научно-организационной работе и полагая, что только успехи науки гарантируют поступательное развитие человечества.

В годы Гражданской войны Вернадский был первым президентом Украинской академии наук, ректором Таврического университета.

Работа после Октябрьской революции.

В 1921 г. он вернулся в Петроград, руководил Советом КЕПС и созданными им Государственным радиевым институтом.

Его идеи о необходимости развития историко-научных исследований для самой науки, её правильного планирования и организации, о принципах работы специальных учреждений по истории науки, их роли и месте в Академии наук, высказанные им в период руководства Комиссией по истории знаний в 1921–1929 гг., сохраняют актуальность до сих пор. Они легли в основу деятельности Института истории науки и техники АН СССР, созданного Н.И. Бухариным на базе КИЗ в 28 февраля 1932 г. В работе в КИЗ участвовали: ихтиолог, эволюционист и географ Л.С. Берг, палеонтологи А.А. Борисяка и А.П. Павлова, генетик и селекционер Н.И. Вавилов, агроном и экономист В.И. Ковалевский, ботаник В.Л. Комарова, зоологи Н.В. Насонова, Е.Н. Павловского и В.М. Шимкевича, физиолог Л.А. Орбели, почвовед К.Д. Глинку и др.

Главным его помощником в КИЗ стал зоолог М.М. Соловьев, с которым В.И. Вернадский создал и возглавлял одну из наиболее эффективно работавших структур КИЗ — Бэровскую подкомиссию. Ему удалось организовать изучение документов Камчатских экспедиций, экспедиции Г.Г. Лангсдорфа в Бразилию, создать Подкомиссию по изучению архивного наследства К.Ф. Вольфа и др.