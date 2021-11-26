СЫТИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Российский просветитель и книгоиздатель.

И.Д.Сытин родился в семье выходца из экономических крестьян, волостного писаря Д.Г.Сытина. Образование будущего книгоиздателя ограничилось тремя классами сельской школы: семья постоянно испытывала нужду, и Иван, будучи старшим сыном, был вынужден с 12 лет отправиться на заработки на Нижегородскую ярмарку. В 1866 году Сытин приехал в Москву к купцу П.Н.Шарапову и начал работу в его книжной лавке у Ильинских ворот. Под покровительством П.Н.Шарапова Сытин постигал основы книготорговли и со временем стал доверенным лицом владельца лавки.

В 1876 году И.Д.Сытин женился на Е.И.Соколовой, дочери московского купца. На деньги, занятые у Шарапова, и приданое невесты, Сытин купил первую литографскую машину и 7 декабря 1876 году открыл в Москве мастерскую.

В 1878 году литография перешла в собственность И. Д. Сытина, а в следующем году у него появилась возможность купить собственный дом на Пятницкой улице и оборудовать литографию на новом месте, приобрести дополнительное полиграфическое оборудование.

Бронзовая медаль на Всероссийской промышленной выставке 1882 года за книжные экспонаты принесла Сытину известность. В 1883 году он открывает собственную книготорговую лавку и учреждает фирму «И. Д. Сытин и К°».

С 1884 года в лавке Сытина, кроме традиционной лубочной низкосортной литературы появляются книги издательства «Посредник» - произведения известных русских писателей, иллюстрированные И.Е.Репиным, К.А.Савицким и др.

Позже Сытин обращается и непосредственно к литературе, направленной на просвещение народа. Начиная с 1884 года издается «Всеобщий календарь» - издание справочного характера, своего рода «Энциклопедия на все случаи жизни».

В 1885 году предприниматель приобретает собственную типографию, в 1889-м учреждает «Товарищество И.Д.Сытина».

С 1890 году Сытин становится членом Русского библиографического общества при Московском университете.

В рамках просветительской деятельности И.Д.Сытин издает серию «Библиотека для самообразования», многочисленные наглядные пособия, учебную литературу для учебных заведений и внеклассного чтения, различные научно-популярные серии. В издательстве Сытина выходят книжки и сказки для детей, детские журналы.

В 1891 году Сытин покупает первое периодическое издание – журнал «Вокруг света».

В 1897 г. предприниматель выкупает непопулярную газету «Русское слово» и со временем превращает ее в одно из влиятельнейших изданий своего времени. «Русское слово» было одним из самых дешевых изданий в России этого периода, его читали не только в Москве, но и в провинции, и к 1917 году тираж газеты достиг 800 тыс. экземпляров. С 1905 года в издательстве Сытина выходят многотомные энциклопедии – Народная, Детская, Военная.

В 1903 году Товарищество учредило школу технического рисования и технического дела. При приеме в школу отдавалось предпочтение детям служащих и рабочих Товарищества, а также жителям сел и деревень, имеющим начальное образование. Общее образование пополнялось в вечерних классах. Обучение и полное содержание учащихся производилось за счет Товарищества.

Во время декабрьского восстания 1905 года в Москве в типография И.Д.Сытина сгорела, однако уже через полгода была восстановлена. Рабочие типографии одними из первых приняли участие в стачках.

К 1917 году Сытин имел четыре магазина в Москве, два - в Петрограде, а также магазины в Киеве, Одессе, Харькове, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Иркутске, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде, в Варшаве и Софии.

После Октябрьской революции 1917 года Сытин предложил свои услуги Советской власти, был бесплатным консультантом Госиздата, выполнял поручения правительства (например, организовывал выставку русских художников в США). До 1924 года выходили книги издательства Сытина.

В 1928 году ему была назначена персональная пенсия.

И.Д.Сытин скончался в 1934 году. Похоронен на Введенском кладбище в Москве.

Память:

В Москве по адресу Тверская ул., 18 в 1973 году была установлена мемориальная доска в его честь.

В 1989 году квартира на Тверской открылась в качестве музея. ( http://www.muzeysitina.ru/?page=bio )

В с. Гнездниково, на родине Сытина, и в Солигаличе есть улицы, названные в его честь.