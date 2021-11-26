СЕДОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Образование и карьера

Георгий Яковлевич родился в семье рыбака. Окончил церковно-приходскую школу, мореходную школу штурманом (1898 г.), Морской корпус (1901 г.). Служил в Главном гидрографическом управлении. В 1902-1903 гг. принимал участие в гидрографической экспедиции в Северном Ледовитом океане. Проявил себя как знающий и энергичный офицер. В период Русско-японской войны 1904-1905 гг. командовал миноносцем. В 1909 г. занимал должность начальника экспедиции по описанию Крестовой губы на Новой Земле. Еще в 1906-1907 гг. Г.Я. Седов опубликовал статьи, в которых обосновал значимость Северного морского пути для России. Выступал сторонником морского образования для женщин. Действительный член Русского географического общества.

Экспедиция на Северный полюс

В 1912 г. у Седова появился замысел российской экспедиции к Северному полюсу, которого ранее достигли американцы Ф. Кук и Р. Пири. В 1912 г. разработал проект санной экспедиции на Северный полюс, но не получил финансовой поддержки властей. Экспедиция была организована на частные средства. 14 (27) августа 1912 г. шхуна «Св. мученик Фока» вышла из Архангельска, но у Новой Земли остановилось на зимовку из-за непроходимых льдов. Был описан северо-восточный берег Новой Земли, были составлены карты ряда островов, проведены метеорологические и ледовые наблюдения. К Земле Франца-Иосифа экспедиция подошла в августе 1913 г. Новая зимовка была вызвана отсутствием угля и проходила в бухте Тихая. 2 (15) февраля 1914 г. заболевший цингой Г.Я. Седов с двумя матросами на трех собачьих упряжках отправились к Северному полюсу. Экспедиция была прекращена в связи со смертью Г.Я. Седова, который не дошел до острова Рудольфа, где и похоронен.

Сохранился дневник Г.Я. Седова с изложением последних дней его жизни. Седов послужил одним из прототипов образа капитана И.Л. Татаринова из романа В.А. Каверина «Два капитана». Память о Г.Я. Седове увековечена во многих памятных знаках и топонимах. Его именем названы архипелаг, мыс, залив, пик и поселок. О подготовке экспедиции к Северному полюсу в 1974 г. был снят художественный фильм «Георгий Седов».