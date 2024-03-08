САВИН, АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Сáвин, Александр Николаевич (04[16].07.1873, с. Кондрово, Калужская губ. — 23.01.1923, Лондон) — русский историк, профессор Московского университета, представитель русской аграрно-исторической школы. В 1895 окончил историко-филологический факультет Московского университета. Ученик П. Г. Виноградова . Был оставлен на кафедре всеобщей истории «для приготовления к профессорскому званию». В 1900 на два года уехал в Англию для научной работы. В английских архивах собрал огромный материал, положенный в основу магистерской работы «Английская деревня в эпоху Тюдоров». В 1903 она вышла отдельной книгой, а 18 февраля 1904 была защищена как диссертация. Вторично С. поехал в Англию для работы над докторской диссертацией «Английская секуляризация». 2 апреля 1907 он защитил ее в Московском университете; годом раньше (1906) работа увидела свет в виде книги. Это исследование высоко оценили зарубежные историки: в 1909 в журнале «Oxford Studies in Social and Legal History» вышел перевод на английский язык двух первых глав под названием «English Monasteries on the Eve of Dissolution». Научный интерес С. к проблемам социально-экономической (прежде всего аграрной) истории Англии развился в обстановке, возникшей в России после крестьянской реформы 1861. Изучение актуального для России «крестьянского вопроса» на материале Англии в эпоху Тюдоров привело С. к исследованию английского манора. Он изучал взаимоотношения между держателями и лордами, рентные платежи и земельную собственность, манориальный обычай и работу поместных судов. С. показал особенности процесса ранней экспроприации английского крестьянства под напором развития капиталистических отношений, подчеркнул перераспределение земельной собственности в Англии в эпоху тюдоровской диссолюции монастырей в середине XVI в. в пользу правящих классов. Позже С. еще несколько раз ездил в Англию для работы в архивах и написал ряд научных этюдов по аграрному развитию страны в XVI–XVII вв. В них он выявил факт вторжения английского «нового дворянства» на землю крестьянского копигольда и его прямой захват. С 1908 занимал должность профессора кафедры всеобщей истории Московского университета, читал лекционные курсы по истории Английской революции и развитию Франции в раннее Новое время. Наиболее известные ученики С.: Е. А. Косминский , С. Д. Сказкин , В. М. Лавровский. Зимой 1923, работая в центральном Архиве Англии, С. простудился и, серьезно заболев, скончался.

Соч .: Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903; Английская секуляризация. М., 1906; История двух маноров // Журнал Министерства народного просвещения. 1916. № 4; История одного восточного манора // Сборник статей в честь М. К. Любавского. Петроград, 1917; Век Людовика XIV. Курс лекций. М., 1913 (2-е изд. — М., 1930); Лекции по истории Английской революции. М., 1924 (2-е изд. — М., 1937).

Лит .: Памяти Александра Николаевича Савина: Сборник статей. М., 1926; Винокурова М. В. Александр Николаевич Савин (1873–1923) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 2. М.–Иерусалим, 2000. С. 143–154. М. В. Винокурова.