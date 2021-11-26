ПОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ПОПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ - русский богослов, патролог; святой Русской православной церкви.

Сын свя­щен­ни­ка. Окон­чил Московскую ду­хов­ную ака­де­мию (МДА; 1892). С 1893 года пре­по­да­ва­тель МДА , экст­ра­ор­ди­нар­ный профессор (с 1898), доктор бого­сло­вия (1917), ор­ди­нар­ный профессор (с 1917); чи­тал кур­сы по пат­ро­ло­гии и нравственному бо­го­сло­вию. В 1903-1906 годы редактор журнала «Бо­го­слов­ский вест­ник». Пре­по­да­вал на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Московского университета (с 1907 года, при­ват-до­цент по ис­то­рии пат­ри­стической фи­ло­со­фии и ис­то­рии дог­ма­тов ); чи­тал фа­куль­та­тив­ный курс «Про­ис­хо­ж­де­ние со­вре­мен­но­го цер­ков­но­го соз­на­ния» (1907-1908), фи­ло­со­фию сред­них ве­ков (1909-1915). Уча­ст­ник По­ме­ст­но­го со­бо­ра Пра­во­слав­ной российской церк­ви 1917-1918 годов (за­ни­мал­ся во­про­са­ми ду­хов­но­го об­ра­зо­ва­ния).

Ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти пси­хо­ло­гии, нравственной фи­ло­со­фии и нравственного бо­го­сло­вия Попова обоб­щил в ма­ги­стер­ской диссертации «Ес­те­ст­вен­ный нрав­ст­вен­ный за­кон: Пси­хо­ло­ги­че­ские ос­но­вы нрав­ст­вен­но­сти» (1897), где по­ка­зал на ос­но­ва­нии Свя­щен­но­го Пи­са­ния и тво­ре­ний от­цов Церк­ви, что ес­тественный нравственный за­кон (то есть внутреннее по­бу­ж­де­ние к до­б­ру), су­ще­ст­вую­щий в че­ло­ве­ке, со­тво­рён­ном по об­ра­зу и по­до­бию Бо­жию, име­ет вро­ж­дён­ный ха­рак­тер и со­став­ля­ет не­отъ­ем­ле­мую при­над­леж­ность че­ло­ве­че­ской ду­ши. Главные тру­ды Попова по­свя­ще­ны во­про­сам пат­ро­ло­гии: мно­го­численные ра­бо­ты об от­цах и учи­те­лях Церк­ви (Афа­на­сии Ве­ли­ком, Ма­ка­рии Ве­ли­ком, Ио­ан­не Зла­то­ус­те, Ам­фи­ло­хии Ико­ний­ском, Ила­рии Пик­та­вий­ском и других). В ка­че­ст­ве ос­но­во­по­ла­гаю­щей идеи и дви­жу­щей си­лы вос­точ­но­хри­сти­ан­ско­го бо­го­сло­вия Попов осо­бо вы­де­лял обо­же­ние, ко­то­ро­му по­свя­тил специальную ра­бо­ту «Идея обо­же­ния в древ­не­вос­точ­ной Церк­ви» (1909). В ос­но­ве этой идеи, по мыс­ли Попова, ле­жит жаж­да фи­зического об­нов­ле­ния че­ло­ве­ка че­рез об­ще­ние с Бо­же­ст­вен­ной при­ро­дой. Наи­бо­лее фун­даментальным цер­ков­но-на­учным тру­дом Попова яви­лась его док­тор­ская диссертация «Лич­ность и уче­ние бла­жен­но­го Ав­гу­сти­на» (1917), до­ны­не ос­таю­щая­ся са­мой зна­чительной отечественной ра­бо­той по этой те­ме.

По­сле за­кры­тия МДА (1919) Попов до 1923 году пре­по­да­вал в МГУ на ка­фед­ре фи­ло­со­фии сред­них ве­ков, ко­то­рая бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Фи­лософский ис­сле­до­ва­тель­ский институт. В декабре 1924 года аре­сто­ван и осу­ж­дён на 3 го­да конц­ла­ге­рей по об­ви­не­нию в сбо­ре све­де­ний о ре­прес­си­ро­ван­ных епи­ско­пах и в пе­ре­да­че этих све­де­ний за гра­ни­цу. В 1925-1927 годы от­бы­вал срок в Со­ло­вец­ком ла­ге­ре осо­бо­го на­зна­че­ния. Со­ста­ви­тель «Па­мят­ной за­пис­ки» со­ло­вец­ких епи­ско­пов (май 1926), в ко­то­рой дек­ла­ри­ро­ва­лась не­со­вмес­ти­мость хри­сти­ан­ст­ва с мар­ксиз­мом и в то же вре­мя при­зна­ва­лось пра­во­мер­ным от­де­ле­ние Цер­к­ви от го­су­дар­ст­ва. Впо­след­ст­вии вновь не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам, по­след­ний раз в 1937 году (по об­ви­не­нию в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти). Рас­ст­ре­лян, ме­сто за­хо­ро­не­ния не­из­вест­но. Реа­би­ли­ти­ро­ван 28.6.1989 года. В 2003 году при­чис­лен к ли­ку свя­тых РПЦ. Па­мять по кален­да­рю РПЦ - 26 января (8 февраля) и в Со­бо­ре но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских.

Сочинения:

Пат­ро­ло­гия: Крат­кий курс. М., 2003;

Тру­ды по пат­ро­ло­гии. Сер­ги­ев По­сад, 2004-2005. Т. 1-2.