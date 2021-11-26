ПАВЛОВ-СИЛЬВАНСКИЙ Николай Павлович

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1892). Работал в архиве МИД (1892-99), Государственном архиве (с 1899). С 1905 преподавал в Высшей вольной школе П.Ф. Лесгафта, на Петербургский Высших женских курсах . Член партии кадетов. Умер от холеры.

Доказывал, что в Древней Руси существовали не отдельные элементы феодальных порядков, но русский феодализм являл собой целостный исторический феномен, который необходимо выделить в отдельный период. При сравнительно-историческом анализе западноевропейской феодальной системы и социально-политических порядков Руси периода раздробленности, ученый пришел к выводу, что это однопорядковые явления. Феодализм исследователь рассматривал в первую очередь с историко-юридической точки зрения. В его понимании, это период господства «частного или гражданского права», который заключается «в противоположении феодальных частноправных начал началам государственным». Он характеризуется двумя основными чертами: «1) разделением страны на множество независимых и полунезависимых владений и 2) объединение этих владений договорными вассальными связями».

Сочинения:

Проекты реформ в записках современников Петра Великого, СПБ, 1897;

Сочинения. СПБ, 1909-10. Т. 1-3;

Феодализм в России. М., 1988;

Государевы служилые люди. М., 2000.