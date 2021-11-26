ОНЧУКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

ОНЧУКОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский фольклорист, этнограф, журналист.

Ро­дил­ся в се­мье кус­та­ря-скор­ня­ка. По окон­ча­нии ка­зан­ской шко­лы ле­кар­ских по­мощ­ни­ков (1893) ра­бо­тал в сель­ском фельд­шер­ском пунк­те Пензенской губернии , в пе­ре­сыль­ной тюрь­ме Пер­ми. Пуб­ли­ко­вал­ся с 1897 года. В 1898 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург , во­шёл в фольк­лор­но-эт­но­гра­фический кру­жок, груп­пи­ро­вав­ший­ся во­круг журнала «Жи­вая ста­ри­на» (Д.К. Зе­ле­нин, А.А. Шах­ма­тов , В.И. Ла­ман­ский и другие). Окон­чил Санкт-Петербургский ар­хео­ло­гический институт (1903); ра­бо­тал в Эт­но­гра­фическом от­де­ле Рус­ско­го му­зея в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в Санкт-Пе­тербургском ар­хео­ло­гическом институте. С 1901 года член-со­труд­ник, с 1907 года доктор член Рус­ско­го гео­гра­фи­че­ско­го об­ще­ст­ва по От­де­ле­нию эт­но­гра­фии.

Ончуков од­ним из пер­вых про­во­дил ком­плекс­ное изу­че­ние Русского Се­ве­ра. В 1900-1907 годах осу­ще­ст­вил фольк­лор­но-эт­но­гра­фические экс­пе­ди­ции в Чер­дын­ский уезд Перм­ской губернии, в По­мо­рье, в Оло­нец­кую и Ар­хан­гель­скую гу­бер­нии, став пер­во­от­кры­ва­те­лем мощ­ной эпической тра­ди­ции (сборник «Пе­чор­ские бы­ли­ны», 1904) и на­род­ной дра­мы (сборник «Се­вер­ные на­род­ные дра­мы», 1911); вы­пус­тил сборник «Се­вер­ные сказ­ки» (1908). Со­би­рал древ­ние ру­копи­си и ста­ро­пе­чат­ные кни­ги, пред­меты кре­сть­ян­ско­го бы­та; ис­сле­до­вал куль­ту­ру ста­ро­об­ряд­цев; изу­чал ме­ст­ные па­мят­ни­ки во­гу­лов (ман­си) и ко­ми-зы­рян. В 1909 году пе­ре­ехал в Са­ра­пул, из­да­вал газету «При­кам­ская жизнь»; один из ос­но­ва­те­лей са­ра­пуль­ско­го зем­ско­го му­зея, на ба­зе ко­то­ро­го в 1913 года соз­да­но Общество изу­че­ния При­кам­ско­го края. В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны 1917-1922 годов ра­бо­тал фельд­ше­ром в боль­ни­цах Си­би­ри. В 1921 - 1924 годах пре­по­да­вал в Перм­ском университете; в 1922 году по за­да­нию Вос­точ­но-Си­бир­ско­го от­де­ла РГО со­вер­шил фольк­лор­но-эт­но­гра­фическую экс­пе­ди­цию в За­бай­каль­ский край. В 1924 году воз­вра­тил­ся в Пет­ро­град. В 1926-1928 годах за­пи­сы­вал сказ­ки в То­боль­ской и Ле­нинградской гу­бер­ни­ях. В 1928 году в со­ста­ве экс­пе­ди­ции РГО со­вер­шил свою по­след­нюю по­езд­ку в Оло­нец­кую губернию, где в селе Шок­шо­зе­ро за­пи­сал 100 ска­зок (не­опубликованные ма­те­риа­лы Ончукова хра­нят­ся в Росийском государственном ар­хи­ве литературы и искусства).

В 1931 году ре­прес­си­ро­ван, со­слан в город Ни­кольск (ны­не Во­ло­год­ская область). По хо­да­тай­ст­ву М. Горь­ко­го ос­во­бо­ж­дён и вер­нул­ся в Ле­нин­град. До 1934 года ра­бо­тал в Институте ре­че­вой куль­ту­ры. С 1935 года жил в Пен­зе. В 1939 году вновь ре­прес­си­ро­ван. Скон­чал­ся в ГУЛАГе на тор­фо­раз­ра­бот­ках под Пен­зой, где и был по­хо­ро­нен в бе­зы­мян­ной мо­ги­ле.

Как фольк­ло­рист и эт­но­граф Ончуков ока­зал боль­шое влия­ние на твор­че­ст­во М.М. При­шви­на, А.М. Ре­ми­зо­ва, Б.В. Шер­ги­на и других.