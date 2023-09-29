Никола́й Миха́йлович

Никола́й Миха́йлович (14[26].04.1859, Царское Село — 24.01.1919, Петроград) — великий князь, внук Николая I , двоюродный дядя Николая II . Историк, энтомолог, общественный деятель, генерал от инфантерии (1913).

Родился в семье великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны. Получил домашнее образование. По традиции готовился к военной карьере, хотя с детства интересовался историей и энтомологией. По настоянию отца поступил на военную службу (1875), участвовал в Русско-­турецкой вой­не 1877–1878 (см. Русско-­турецкие вой­ны XVII–XIX вв. ). После вой­ны окончил Николаевскую академию Генштаба (1885). Генерал-­адъютант (1903). В течение 10 лет (1904–1914) состоял в бессрочном отпуске. В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 находился в распоряжении главнокомандующего Юго-­Западным фронтом.

Придерживался либеральных оппозиционных взглядов, выступая за конституционный строй. Приветствовал убийство Г. Е. Распутина (1916). Был отправлен в ссылку в имение Грушевка, вернулся оттуда уже 1 марта 1917. Изначально поддерживал революционные события в Петрограде, но вскоре разочаровался в революции. После прихода к власти большевиков был сначала отправлен в ссылку в Вологду, затем арестован и возвращен в Петроград. По приговору Президиума Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Н. М. был расстрелян в Петропавловской крепости вместе с родным братом Георгием и двоюродными братьями Павлом и Дмитрием.

Прославился научными работами по истории России 1‑й четверти XIX в. В течение многих лет имел доступ в закрытые архивохранилища России и Франции. Ввел в научный оборот многие ценные документы, что делает его работы актуальными по сей день: например, издал полностью протоколы Негласного комитета, важные документы по внешней и внутренней политике; инициировал издание «Русских портретов XVIII и XIX столетий» и «Некрополей» (московских и петербургских).

Скептически относился к деятельности Александра I , полагая, что для России тот «не был великим». В частности, упрекал его за непоследовательность в проведении реформ; полагал, что Заграничные походы русской армии 1813–1814 были ошибкой: «С точки зрения интересов России казалось выгоднее не вмешиваться в дела Европы». Также критически отзывался об А. А. Аракчееве , мистицизме последних лет правления Александра I.

Собрал одну из крупнейших частных коллекций бабочек (13,9 тыс. видов, более 110 тыс. особей), ныне в основном хранящуюся в Зоологическом музее Санкт­Петербурга.

Соч. : Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817): историческое исследование эпохи императора Александра I. В 2 т. СПб., 1903; Московский некрополь. В 3‑х т. СПб., 1907–1908; Император Александр I: опыт исторического исследования. В 2 т. СПб., 1914.

Ист. : Письма великого князя Николая Михайловича к императору Николаю II // Российский архив. 1999. Вып. 9.

Лит. : Петрова Е. Е., Битюков К. О. Великокняжеская оппозиция в России, 1915–1917 гг. СПб., 2009; Цамутали А. Н. Августейший историк: великий князь Николай Михайлович // Историки России, XVIII — начало XX в. М., 1996. Н. А. Могилевский .