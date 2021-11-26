МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - в 1907-1922 годы высшее учебное заведение для подготовки архивистов, научных работников библиотек и музеев; учреждение по проблемам археологии, археографии, вспомогательных исторических дисциплин.
Открыт в 1907 году по образцу Петербургского археологического института группой московских профессоров во главе с В.Г. Глазовым (попечитель института); в 1912-1917 годы Императорский московский археологический институт им. Николая II.
Был общественным учебным заведением, подведомственным Министерству народного просвещения. Филиалы в Смоленске (открыт в 1910 году), Витебске, Калуге и Нижнем Новгороде (1911 год), Ярославле (1912 год). Управлялся советом профессоров. Почетный попечитель - великий князь Александр Михайлович.
Финансировался за счёт частных пожертвований (крупные вклады от С.П. и П.П. Рябушинских, И.А. Вахромеева, П.Г. Солодовникова и др.) и платы за обучение, с 1912 года получал государственную субсидию. Принимались лица обоего пола с высшим образованием (в институте имели статус действительных слушателей); по усмотрению совета профессоров к учёбе в качестве вольнослушателей допускались выпускники средних учебных заведений.
Курс обучения - 3 года, программа состояла из общего курса и «специальных» предметов на археологических и археографических (архивном) отделениях. Изучались российская история, палеография, генеалогия, нумизматика, сфрагистика, геральдика, эпиграфика, дипломатика, метрология, хронология, история византийского и русского искусства, архитектуры, русской литературы и языка, эстетических учений и др.
В институте училось 228 человек в 1907/1908 учебном году, 984 в 1912/13 годы, 1052 в 1917 году. Действительные студенты, защитившие диссертацию, удостаивались званий «учёный археограф» и «учёный археолог» и зачислялись в действительные члены института; студенты из числа вольнослушателей допускались к защите диссертаций при «отличных познаниях» и зачислялись в члены-сотрудники института.
В 1911-1917 годы учёные звания получили 289 человек (из 1682 выпускников). Среди преподавателей - А.И. и С.И. Соболевские, Р.Ф. Брандт, ИВ. Цветаев, В. А. Городцов. Директор института - искусствовед А.И. Успенский.
Институт был центром собирания исторических ценностей, ему подарили коллекции археологических памятников и письменных источников М.К. Тенишева, С.П. Рябушинский, кн. А.А. Ширинский-Шихматов, а также Строгановское художественное училище, Общество любителей духовного просвещения, Смоленская городская дума и др. Издавал «Записки…» (т. 1-39, 1909-1916 годы).
В 1922 году вошёл в состав факультета общественных наук первого МГУ.
Исторические источники:
Мекк А. К. Справочник Московского археологического института. М., 1909;
Памятная книжка для слушателей Московского археологического института. М., 1914.