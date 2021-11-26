МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - в 1907-1922 годы выс­шее учеб­ное за­ве­де­ние для под­го­тов­ки ар­хи­вис­тов, на­учных ра­бот­ни­ков биб­лио­тек и му­зе­ев; уч­ре­ж­де­ние по про­бле­мам ар­хео­ло­гии, ар­хео­гра­фии, вспо­мо­гательных ис­то­рических дис­ци­п­лин.

От­крыт в 1907 году по об­раз­цу Пе­тер­бург­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та груп­пой московских про­фес­со­ров во гла­ве с В.Г. Гла­зо­вым (по­пе­чи­тель института); в 1912-1917 годы Императорский московский ар­хео­ло­ги­че­ский институт им. Ни­ко­лая II .

Был об­щественным учеб­ным за­ве­де­ни­ем, под­ве­дом­ст­вен­ным Министерству народного про­све­ще­ния. Фи­лиа­лы в Смо­лен­ске (от­крыт в 1910 году), Ви­теб­ске, Ка­лу­ге и Ниж­нем Нов­го­ро­де (1911 год), Яро­слав­ле (1912 год). Управ­лял­ся со­ве­том про­фес­со­ров. Почетный по­пе­чи­тель - великий князь Алек­сандр Ми­хай­ло­вич.

Фи­нан­си­ро­вал­ся за счёт ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний (круп­ные вкла­ды от С.П. и П.П. Ря­бу­шин­ских, И.А. Ва­хро­мее­ва, П.Г. Со­ло­дов­ни­ко­ва и др.) и пла­ты за обу­че­ние, с 1912 года по­лу­чал государственную суб­си­дию. При­ни­ма­лись ли­ца обое­го по­ла с выс­шим об­ра­зо­ва­ни­ем (в институте име­ли ста­тус дей­ст­вительных слу­ша­те­лей); по ус­мот­ре­нию со­ве­та про­фес­со­ров к учё­бе в ка­че­ст­ве воль­но­слу­ша­те­лей до­пус­ка­лись вы­пу­ск­ни­ки сред­них учеб­ных за­ве­де­ний.

Курс обу­че­ния - 3 го­да, про­грам­ма со­стоя­ла из об­ще­го кур­са и «спе­ци­аль­ных» пред­ме­тов на ар­хео­ло­гических и ар­хео­гра­фических (ар­хив­ном) от­де­ле­ни­ях. Изу­ча­лись российская ис­то­рия, па­лео­гра­фия , ге­неа­ло­гия, ну­миз­ма­ти­ка, сфра­ги­сти­ка, ге­раль­ди­ка, эпи­гра­фи­ка, ди­пло­ма­ти­ка, мет­ро­ло­гия, хро­но­ло­гия, ис­то­рия ви­зантийского и русского искусства, ар­хи­тек­ту­ры, русской литературы и язы­ка, эс­те­тических уче­ний и др.

В институте учи­лось 228 человек в 1907/1908 учеб­ном го­ду, 984 в 1912/13 годы, 1052 в 1917 году. Дей­ст­вительные сту­ден­ты, за­щи­тив­шие дис­сер­та­цию, удо­стаи­ва­лись зва­ний «учё­ный ар­хео­граф» и «учё­ный ар­хео­лог» и за­чис­ля­лись в дей­ст­вительные чле­ны института; сту­ден­ты из чис­ла воль­но­слу­ша­те­лей до­пус­ка­лись к за­щи­те дис­сер­та­ций при «от­лич­ных по­зна­ни­ях» и за­чис­ля­лись в чле­ны-со­труд­ни­ки института.

В 1911-1917 годы учё­ные зва­ния по­лу­чи­ли 289 человек (из 1682 вы­пу­ск­ни­ков). Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей - А.И. и С.И. Со­болев­ские, Р.Ф. Брандт, ИВ. Цве­та­ев, В. А. Го­род­цов. Ди­рек­тор института - ис­кус­ст­во­вед А.И. Ус­пен­ский.

Институт был цен­тром со­би­ра­ния ис­то­рических цен­но­стей, ему по­да­ри­ли кол­лек­ции ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков и письменных ис­точ­ни­ков М.К. Те­ни­ше­ва, С.П. Ря­бу­шин­ский, кн. А.А. Ши­рин­ский-Ших­ма­тов, а так­же Стро­га­нов­ское ху­дожественное училище, Общество лю­би­те­лей ду­хов­но­го про­све­ще­ния, Смо­лен­ская городская ду­ма и др. Из­да­вал «За­пис­ки…» (т. 1-39, 1909-1916 годы).

В 1922 году во­шёл в со­став факультета об­щественных на­ук первого МГУ.

Исторические источники:

Мекк А. К. Спра­воч­ник Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та. М., 1909;

Па­мят­ная книж­ка для слу­ша­те­лей Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та. М., 1914.

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