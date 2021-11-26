КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ - великий князь из ди­на­стии Ро­ма­но­вых, российский во­енный и государственный дея­тель.

Член российской им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии. Вто­рой сын императора Пав­ла I и императрицы Ма­рии Фё­до­ров­ны, млад­ший брат императора Алек­сан­д­ра I, стар­ший брат императора Ни­ко­лая I, а так­же великого князя Ми­хаи­ла Пав­ло­ви­ча.

Вос­пи­тывал­ся вме­сте с великим князем це­са­ре­ви­чем Алек­сан­дром Пав­ло­ви­чем под руководстовм гр. Н.И. Сал­ты­ко­ва и Ф.С. де Ла­гар­па. Баб­ка К.П., императрица Ека­те­ри­на II, рас­смат­ри­ва­ла его как бу­ду­ще­го пра­ви­те­ля греческого го­су­дар­ст­ва, ко­то­рое она пред­по­ла­га­ла вос­соз­дать.

С 1795 года командующий Санкт-Пе­тербургского гре­на­дер­ско­го пол­ка. По­сле всту­п­ле­ния на пре­стол сво­его от­ца на­зна­чен ше­фом (ко­ма­ди­ром) лейб-гвардии Из­май­лов­ско­го пол­ка и пя­ти эс­кад­ро­нов Кон­ной гвар­дии. По не­ко­то­рым дан­ным, в 1797 году на­зна­чен ге­не­рал-ин­спек­то­ром ка­ва­ле­рии (вновь за­нял эту долж­ность в 1807 году). На­чаль­ник ка­дет­ских кор­пу­сов (1798-1831 годы). Уча­ст­во­вал в Италь­ян­ском по­хо­де 1799 года и Швей­цар­ском по­хо­де 1799 года, в сра­же­ни­ях при се­ле­нии Бас­синь­я­но, у р. Треб­бия и г. Но­ви. За это от­цом на­гра­ж­дён (в на­ру­ше­ние «Уч­ре­ж­де­ния об им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии» 1797 год) ти­ту­лом це­са­ре­ви­ча, ко­то­рый мог но­сить толь­ко на­след­ник пре­сто­ла, и ор­де­ном Св. Ио­ан­на Ие­ру­са­лим­ско­го. С 1800 года шеф лейб-гвардии Кон­но­го пол­ка, ин­спек­тор ка­ва­ле­рии Санкт-Пе­тербургской и Финляндской ди­ви­зий. На­ка­ну­не убий­ст­ва Пав­ла I был вме­сте с бра­том Алек­сан­дром Пав­ло­ви­чем за­по­доз­рен от­цом в за­го­во­ре, при­ве­дён к по­втор­ной при­ся­ге и под­верг­нут до­маш­не­му аре­сту.

С во­ца­ре­ни­ем императора Алек­сан­д­ра I (1801 год), не имев­ше­го сы­но­вей, Константин Павлович стал на­след­ни­ком пре­сто­ла. С ле­та 1801 года председатель Во­ин­ской ко­мис­сии. По ини­циа­ти­ве Константина Павловича со­з­да­ны улан­ские пол­ки (см. Ула­ны) и кон­ная гвардия ар­тил­ле­рия. Со­хра­нил ру­ко­во­дство над ка­ва­ле­ри­ей (по­жиз­нен­но). Во вре­мя русско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года и русско-прусско-французской вой­ны 1806-1807 годы ко­ман­до­вал гвар­ди­ей, уча­ст­во­вал в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года. В 1807-1811 годы под руководством Константина Павловича бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны гвар­дей­ские Егер­ский, Фин­лянд­ский, Ли­тов­ский и Улан­ский пол­ки. С на­ча­лом Отечесвтенной вой­ны 1812 года командующий 5-го (Гвар­дей­ско­го) кор­пу­са, на пер­вом эта­пе вой­ны был сто­рон­ни­ком мир­ных пе­ре­го­во­ров с французским императором На­по­ле­о­ном I. Два­ж­ды вы­сы­лал­ся М.Б. Барк­ла­ем де Тол­ли из Главной квар­ти­ры российской ар­мии за кри­ти­ку пла­нов ко­ман­дую­ще­го. В начале 1813 года воз­вра­тил­ся в дей­ст­вую­щую ар­мию, в хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов российской ар­мии 1813-1814 годов ко­ман­до­вал гвар­ди­ей, русско-прусским ре­зер­вом, уча­ст­во­вал в Дрез­ден­ском и Лейп­циг­ском сра­же­ни­ях (оба 1813 года), а так­же в сра­же­нии при дер. Фер­шам­пе­ну­аз (1814 год).

С 1814 года ру­ко­во­дил соз­да­ни­ем Польской ар­мии (с 1816 года её глав­но­ко­ман­дую­щий), с 1817 года - Ли­тов­ско­го кор­пу­са, в ко­рот­кий срок соз­дал час­ти чис­лен­но­стью св. 35 тыс. человек, ко­то­рые до­вёл до вы­со­ко­го уров­ня строе­вой и бое­вой под­го­тов­ки. Поль­зо­вал­ся в Цар­ст­ве Поль­ском не­ог­ра­ни­чен­ной вла­стью, фор­маль­но не яв­ля­ясь на­ме­ст­ни­ком. С иро­ни­ей от­но­сил­ся к Кон­сти­ту­ции Цар­ст­ва Поль­ско­го 1815 года, час­то про­яв­лял раз­дра­жи­тель­ность, до­хо­див­шую до ос­корб­лений отдельных пред­ста­ви­те­лей польской ари­сто­кра­тии и офи­цер­ст­ва. Это спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту не­до­воль­ст­ва в польском об­ще­ст­ве. С 1818 года де­пу­тат Сей­ма Цар­ст­ва Поль­ско­го от Пра­ги - пред­ме­стья Вар­ша­вы.

С 1796 года был же­нат на прин­цес­се Сак­сен-Ко­бург-За­афельд­ской, при­няв­шей пра­во­сла­вие под име­нем великой княжны Ан­ны Фё­до­ров­ны (1781-1860 годы), ко­то­рая в 1801 году по­ки­ну­ла Рос­сию (про­жи­ва­ла в даль­ней­шем в Швей­ца­рии, име­ла там дво­их вне­брач­ных де­тей); 20 марта (1 апреля ) 1820 года суп­ру­ги офи­ци­аль­но рас­торг­ли брак. 12(24) мая 1820 года Константин Павлович всту­пил в мор­га­на­ти­че­ский брак с польской гра­фи­ней Ио­ан­ной (Жа­нет­той) Ан­то­нов­ной Груд­зин­ской (1795-1831 годы) [8(20) июля 1820 года ей императором Алек­сан­дром I да­ро­ван ти­тул кня­ги­ни Ло­вич]. В свя­зи с этим Константин Павлович в пись­ме к им­пе­ра­то­ру от 14(26) января 1822 года от­ка­зал­ся от сво­их прав на пре­стол, 16(28) января 1823 года Алек­сандр I под­твер­дил от­каз специальный ма­ни­фе­стом (не был об­на­ро­до­ван, его эк­зем­п­ля­ры хра­ни­лись в Се­на­те и Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля и долж­ны бы­ли быть ог­ла­ше­ны сра­зу по­сле смер­ти Алек­сан­д­ра I, од­на­ко это­го сде­ла­но не бы­ло). Пос­ле по­лу­че­ния в Санкт-Пе­тер­бур­ге из­ве­стия о смер­ти Алек­санд­ра I Константин Павлович был объ­яв­лен им­пе­ра­то­ром, ему при­сяг­ну­ли великий князь Ни­ко­лай Пав­ло­вич (бу­ду­щий император Ни­ко­лай I), чле­ны выс­ших государственных уч­ре­ж­де­ний и гар­ни­зон сто­ли­цы, Санкт-Пе­тербургский мо­нет­ный двор при­сту­пил к че­кан­ке мо­нет с его изо­бра­же­ни­ем (т. н. кон­стан­ти­нов­ский рубль). Константин Павлович, уз­нав о смер­ти Алек­сан­д­ра I, под­твер­дил своё от­ре­че­ние, но от­ка­зал­ся прие­хать в сто­ли­цу, ку­да его на­стоя­тель­но про­си­ли при­быть великий князь Ни­ко­лай Пав­ло­вич и императрица Ма­рия Фё­до­ров­на. Воз­ник ди­на­сти­че­ский кри­зис - ме­ж­ду­цар­ст­вие 1825 года, ко­то­рым вос­поль­зо­ва­лись де­каб­ри­сты, под­няв­шие 14(26) декабря 1825 года вос­ста­ние на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

17(29) ноября 1830 года в Вар­ша­ве груп­па польских за­го­вор­щи­ков - сто­рон­ни­ков не­за­ви­си­мо­сти Поль­ши - на­па­ла на ре­зи­ден­цию Константина Павловича (Бель­ве­дер­ский дво­рец) с це­лью его убий­ст­ва, что долж­но бы­ло по­слу­жить сиг­на­лом к на­ча­лу вос­ста­ния в Цар­ст­ве Поль­ском. Константину Павловичу уда­лось скрыть­ся, а за­тем с российскими вой­ска­ми по­ки­нуть пре­де­лы Цар­ст­ва Поль­ско­го. Он уст­ра­нил­ся от ко­ман­до­ва­ния вой­ска­ми, по­слан­ны­ми для по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, пы­тал­ся скло­нить императора Ни­ко­лая I к снис­хо­ж­де­нию по от­но­ше­нию к мя­теж­ни­кам. Вес­ной 1831 года по при­ка­зу им­пе­ра­то­ра вме­сте с боль­ной же­ной по­ки­нул рас­по­ло­же­ние войск, в до­ро­ге умер от хо­ле­ры.

Вла­дел Мра­мор­ным (Кон­стан­ти­нов­ским) двор­цом в Санкт-Пе­тер­бур­ге и мы­зой Стрель­на (по­да­ре­ны от­цом в 1797 году).

Пред­по­ло­жи­тель­но вне­брач­ный сын Константина Павловича - К.И. Кон­стан­ти­нов.

Иллюстрации:

Ве­ли­кий князь Кон­стан­тин Пав­ло­вич. Порт­рет ра­бо­ты Т. Рай­та с ори­ги­на­ла Дж. Доу. 1833. Архив БРЭ.