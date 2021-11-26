«МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
«МИССИОНЕРСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ» - российский православный журнал.
Издавался в 1896-1898 годах в Киеве и в 1899-1916 годах в Санкт-Петербурге (в 1896-1897 и 1903-1905 годах два раза в месяц, в 1898-1902 и 1906-1916 годах ежемесячно). Имел подзаголовки «Полемико-апологетический журнал» (1903-1904 годы) и «Журнал внутренней миссии» (1905-1916 годы). Редактор - В.М. Скворцов (1859-1932 годы).
Первоначально задачей редакции было всестороннее исследование и обличение «расколо-сектантских заблуждений». В журнале печатались статьи преподавателей духовных академий и епархиальных миссионеров о вероучении и истории сект и расколов, о состоянии православного миссионерства, истории российского законодательства в отношении раскола и сектантства, публиковались текущие нормативные документы по вопросам миссионерства. С 1899 года программа расширилась, больше внимания стало уделяться истории и современному состоянию основных старообрядческих согласий (отчасти из-за прекращения издания журнала «Братское слово»), общим вопросам христианской апологетики, злободневным проблемам церковно-общественной жизни, важным событиям в жизни государства (революционное движение, русско-японская война, 1-я мировая война). Значительное место в «Миссионерском обозрении» занимала тема воцерковления интеллигенции. Затрагивались вопросы взаимоотношений православных с униатами, миссии среди мусульман, иудеев, язычников, истории и вероучения сект в странах Западной Европы и Северной Америки. Печатались также миссионерские записки и дневники, хроникальные материалы, обширные библиографические обзоры и рецензии. Среди авторов - святой Иоанн Кронштадтский, И.Г. Айвазов, В.З. Завитневич, Н.И. Ивановский, М.А. Новосёлов, протоиерей П.Я. Светлов, диакон И.В. Смолин, Ф.И. Титов, священник И.И. Фудель, священник М.П. Чельцов, Л.А. Тихомиров, С.В. Троицкий, С.И. Четвериков.
В качестве приложения к «Миссионерскому обозрению» выходили «Миссионерские листки» (1896-1900 годы), журналы «Проповеди "Миссионерского обозрения"» (1900-1903 годы), «Голос истины» (1909-1916 годы), «Православный благовестник» (1915 год), серия книг «Народно-миссионерская библиотечка» (1901-1915 годы), другие книги и брошюры.
В конце 1995 года в Белгороде положено начало изданию ежемесячного журнала «Миссионерское обозрение», ставшего органом Синодального миссионерского отдела РПЦ.