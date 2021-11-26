МАНИЗЕР ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ

МАНИЗЕР ГЕНРИХ ГЕНРИХОВИЧ - российский эт­но­граф и язы­ко­вед.

Брат М.Г. Ма­ни­зе­ра .

Окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет (1912 год).

В 1914-1915 годы уча­ст­во­вал в экс­пе­ди­ции в Южную Аме­ри­ку, где со­би­рал ма­те­риа­лы по язы­кам и эт­но­гра­фии ин­дей­цев и городского на­се­ле­ния Бра­зи­лии, а так­же эт­но­гра­фические кол­лек­ции. Со­ста­вил сло­ва­ри ря­да ин­дей­ских язы­ков, опи­са­ние жиз­ни бо­то­ку­дов. По воз­вра­ще­нии в Пет­ро­град Манизер под­го­то­вил мо­но­гра­фию об экс­пе­ди­ции Г.И. Лан­гс­дор­фа.

В 1916 году по­сту­пил доб­ро­воль­цем в ар­мию. Умер на фрон­те от ти­фа.

Сочинения:

Экс­пе­ди­ция ака­де­ми­ка Г.И. Лан­гс­дор­фа в Бра­зи­лию (1821-1828). М., 1948.