ЛОКОТЬ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский учёный-агроном, политик и публицист. Член I Государственной думы от Черниговской губернии.

Родился в казацкой семье.

В 1890 г. окончил черниговскую гимназию. Учился на естественном отделении Физико-математического факультета Киевского университета . Два года проработал в московском сельскохозяйственном институте. Преподавал в сельскохозяйственной школе. В 1900 г. сдал магистерский экзамен. После этого находился в заграничной командировке. В 1902-1905 гг. приват-доцент Киевского университета, читал лекции по почвоведению. В 1904 г. защитил магистерскую диссертацию. В сентябре 1905 г. был приглашен на место заведующего кафедрой частного земледелия в Ново-Александрийский сельскохозяйственный институт.

В 1906 г. был избран членом I Государственной думы от Черниговской губернии. Входил в Трудовую группу. На одном из заседаний предложил отменить смертную казнь в России. Был среди подписавших «Выборгское воззвание», за что был приговорён к 3 месяцам заключения. В 1908 г. попытался создать национально-демократическую партию. В 1910-1911 гг. занимался изданием газеты «Киев», выходившей под лозунгом «Россия для русских». С декабря 1911 г. работал в департаменте земледелия. В 1911 г. его пригласили в Московский университет, но из-за бойкота студентов, вернулся в Киевский университет, но не оставил занятий политикой. В 1914 г. создал небольшую «Народную партию». В августе 1917 г. участвовал в Государственном совещании в Москве. В 1920 г. покинул Россию через Новороссийск. Прибыл в Королевство СХС , обосновался в Белграде , вскоре стал преподавать на агрономическом факультете столичного университета. В 1921 г. принял участие в Русском Зарубежном Церковном Соборе в г. Сремских Карловцах. Работал в Русском научном институте, печатался в русской эмигрантской газете «Новое время». Похоронен на русском участке Нового кладбища в Белграде.