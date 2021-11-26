КРЫМСКИЙ АГАФАНГЕЛ ЕФИМОВИЧ
Крымский (укр. Кримський), Агафангел Ефимович (03[15].01.1871, Владимир-Волынский — 25.01.1942, Кустанай) — украинский писатель, переводчик и ученый, основатель национальной традиции востоковедения.
Из семьи гимназического учителя — русскоязычного белоруса (возводившего генеалогию к крымским татарам); получив среднее образование в Киеве, усвоил украинский как родной. В 1892 окончил Лазаревский институт восточных языков (ЛИВЯ) в Москве, в 1896 — историко-филологический факультет Московского университета, в 1896—1898 находился в командировке в Сирии и Ливане, в 1898—1918 — преподаватель (с 1900 — профессор по кафедре арабской словесности и истории мусульманского Востока) ЛИВЯ и на высших женских курсах В. А. Полторацкой. Сотрудничал в ближневосточном отделе энциклопедий «Брокгауз и Ефрон» и «Гранат» (где опубликовал около 300 статей). С 1901 — секретарь Восточной комиссии Московского археологического общества. Поддерживал контакты с умеренным крылом украинского национального движения (И. Я. Франко, Леся Украинка, М. М. Коцюбинский); свои украинские стихи — 3 книги «Пальмовых веток» («Пальмове гiлля», 1901—1922) и прозу — сборник «Повести и рассказы» (1895) и роман «Андрей Лаговский» (1905) — ввиду цензурной политики России публиковал в Австро-Венгрии(под псевдонимом А. Хванько). С 1918 — действительный член Украинской АН (с 1921 — Всеукраинская АН), одним из организаторов которой К. являлся (до 1928 — ее непременный секретарь); получил звание заслуженного деятеля науки. В 1918—1934 — профессор Киевского университета, заведующий кафедрой арабо-иранской филологии и тюркологии. С конца 1920-х подвергался давлению по подозрению в «связях с буржуазными националистами», в дальнейшем смещен со всех постов (большинство его учеников и приемный сын репрессированы). Осенью 1939 восстановлен в занимаемых должностях, в 1941 награжден орденом Трудового Красного знамени, но в июле, с приближением к Киеву сил вермахта, эвакуирован НКВД в Казахстан, где и скончался.
Автор более 500 сочинений по широчайшему кругу вопросов (языкознание, литературоведение, в том числе сравнительное, источниковедение и др.). Как славист интересовался исторической грамматикой и диалектологией украинского языка («Филология и погодинская гипотеза», «Древнекиевский говор» и пр.). Во взглядах на прошлое Украины расходился как с господстовавшими в русской историографии взглядами, так и со школой М. О. Грушевского.
Многочисленные пособия, составленные К., несмотря на зачастую компилятивный характер, сыграли важнейшую роль в развитии ближневосточных исследований в России и СССР. По-русски они печатались в серии «Труды по востоковедению ЛИВЯ» (ТВЛИВЯ), для студентов и слушателей: «Лекции по истории семитских языков» (вып. 1—2, 1902—1903), «История мусульманства» (ч. 1—3, 1903—1904), «История арабов и арабской литературы светской и духовной» (ч. 1—3, 1911—1913), «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии» (т. 1—3, 1910—1917), «История Турции и ее литературы» (т. 1—2, 1910—1916). Украинские переработки вышли в печати уже в «киевский» период жизни К. («Iсторiя Персiï та ïï письменства», 1923; «Iсторiя Туреччини», 1924; «Вступ до iсторiï Туреччини», 1926; «Iсторiя Туреччини та ïï письменства», 1927). Тогда же К. печатал оригинальные исследования частных вопросов истории и культуры мусульманского мира («Оповiдання арабського iсторика XI в. Абу-Шоджi Рудраверьского про те, як охрестилася Русь», 1927; «До истории вищой освiти у арабив та дещо про Арабську академию наук», 1928; «Студiï з Криму», 1930) и литературно-критические этюды («Розвiдки, статтi та замiтки», 1928). Самостоятельны литературоведческие монографии К. на русском (о поэзии Аббасидов халифата — антологии «Хамаса» Абу Таммама и стихотворном наследии Абана аль-Лахики) и на украинском (о Хафизе Ширази и персидском традиционном театре).
Лингвистическая эрудиция помогала К. рассматривать самые различные проблемы — от сирийской литературы до истоков ваххабизма и положения славян в Османской империи. На многоязычном круге источников основаны его статьи об истории Хазарии, Азербайджана, Таджикистана. Изыскания К. относительно путевых записок Павла Алеппского отчасти подготовили его последнюю работу («История новой арабской литературы», опубликована посмертно в 1971), которая по своему охвату (с конца XVII в. до 1880-х) не имела аналогов в мировой науке до начала XXI в.
Перу К. принадлежат прозаические и поэтические переводы на русский и украинский с арабского классического (Антара, аль-Маарри) и диалектального (сиро-ливанский фольклор), персидского (Фирдауси, Хайям, Саади, Хафиз, Джами), османского (Михри-хатун, Халид Зия). Адаптируя на украинском турецкие сказки и народную поэзию (наряду со стихотворными версиями творений Г. Гейне, И. В. Гёте, Д. Г. Байрона), он перекладывал на турецкий стихи Т. Шевченко.
Имя К. носит с 1991 Институт востоковедения Национальной академии наук Украины.
Соч.: Твори. Т. 1—5. Киïв, 1972—1974; Вибрані сходознавчі праці. Т. 1—5. Киïв, 2007—2010.
Лит.: А. Кримський. Нариси життя i творчостi. Киiв, 2006; А. Ю. Кримський. Бiблioграфiчний покажчик (1889—1971). Киiв, 1972; Гурницкий К. И. Агафангел Ефимович Крымский. М., 1980; Килимник О. Агатангел Юхимович Кримський (До 90-piччя з дня народження) // Вiтчизна. 1961, № 1; Павличко С.Нацiоналiзм, сексуальнiсть, орiенталiзм. Складний свiт Агатангела Кримського. Киïв, 2000; Письма А. Е. Крымского И. Ю. Крачковскому / Предисл. И. М. Смилянская // Восток/Oriens. 1993, № 1. С. 150—169; Смилянская И. М.А. Е. Крымский // Народы Азии и Африки. (1971), № 4.