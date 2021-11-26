КАБЛУКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

КАБЛУКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский физикохимик.

Окон­чил Московский университет (1880 год); уче­ник В. В. Мар­ков­ни­ко­ва. Ста­жи­ро­вал­ся в Санкт-Пе­тербургском университете у А. М. Бут­ле­ро­ва (1881-1882 год). Пре­по­да­вал на Выс­ших жен­ских кур­сах в Мо­ск­ве (1882-1884 годы), в Московском универси­тете (1884-1888 годы). Ра­бо­тал в Лейп­циг­ском университете в ла­бо­ра­то­рии В. Ост­валь­да (1889 год). Профессор (с 1903 года эк­стра­ор­ди­нар­ный, с 1906 года ор­ди­нар­ный, с 1910 года за­слу­жен­ный) Московского университета; в 1918-1920 годах заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей не­ор­га­нической и фи­зической хи­мии, в 1915-1933 годах заведующий ла­бо­ра­то­ри­ей тер­мо­хи­мии имени В. Ф. Лу­ги­ни­на, с 1922 года ди­рек­тор Научно-исследовательского института хи­мии то­го же университета. Пре­по­да­вал в Им­пера­тор­ском московском ин­же­нер­ном училище (1896-1903 годы) и Московском сельскохозяйственном институте (профессор ка­фед­ры не­ор­га­нической и ана­ли­тической хи­мии, 1899-1942 годы). За­ве­до­вал ка­фед­рой не­ор­га­нической и ана­ли­тической хи­мии Все­со­юз­ной промышленной ака­де­мии имени И. В. Ста­ли­на (1933-1940 годы).

На­учные ра­бо­ты от­но­сят­ся в основном к элек­тро­хи­мии не­вод­ных рас­тво­ров. Изу­чая элек­трическую про­во­ди­мость элек­тро­ли­тов в ор­га­нических рас­тво­ри­те­лях (1889-1891 годы), ус­та­но­вил ано­маль­ную элек­тро­про­вод­ность не­вод­ных рас­тво­ров элек­тро­ли­тов и уве­ли­че­ние её при до­бав­ле­нии во­ды к спир­то­вым рас­тво­рам. На ос­но­ва­нии этих на­блю­де­ний вы­ска­зал пред­по­ло­же­ние о хи­мическом взаи­мо­дей­ст­вии рас­тво­ри­те­ля с рас­тво­ряе­мым ве­ще­ст­вом. Ввёл пред­став­ле­ние о соль­ва­та­ции ио­нов (1889-1891 годы, не­за­ви­си­мо от В. А. Кис­тя­ков­ско­го). Про­вёл ряд ис­сле­до­ва­ний по тер­мо­хи­мии и ус­та­но­вил, что те­п­ло­та при­со­еди­не­ния бро­ма к эти­ле­но­вым уг­ле­во­до­ро­дам уве­ли­чи­ва­ет­ся по ме­ре пе­ре­хо­да от низ­ших го­мо­ло­гов к выс­шим (1893 год, совместно с В. Ф. Лу­ги­ни­ным). Впер­вые при­ме­нил ме­тод тер­мического ана­ли­за к изу­че­нию фа­зо­вых пре­вра­ще­ний в рас­пла­вах со­лей (1905 год). За­ни­мал­ся ре­ше­ни­ем различных при­клад­ных за­дач, в ча­ст­но­сти во­про­са­ми пче­ло­вод­ст­ва и хи­мии ми­неральных удоб­ре­ний (1900-1934 годы).

Ав­тор учеб­ни­ков: «Тер­мо­хи­мия» (2-е издание, 1934 год), «Ос­нов­ные на­ча­ла не­ор­га­ни­че­ской хи­мии» (13-е издание, 1936 год), «Ос­нов­ные на­ча­ла фи­зи­че­ской хи­мии» (выпуск 1-3, 1900-1910 годы), «Фи­зи­че­ская и кол­ло­ид­ная хи­мия» (4-е издание, 1949 год), мо­но­гра­фии «Пра­ви­ло фаз в при­ме­не­нии к на­сы­щен­ным рас­тво­рам со­лей» (1933 год). Вы­даю­щий­ся пе­да­гог и по­пу­ля­ри­за­тор нау­ки, соз­да­тель на­учной шко­лы фи­зи­ко­хи­ми­ков.

Член Русского фи­зи­ко-хи­мического общества, Все­со­юз­но­го хи­мического общества имени Д. И. Мен­де­лее­ва (ви­це-пре­зи­дент Московского от­де­ле­ния с 1934 года) и многих др. на­учных об­ществ.