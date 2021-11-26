КАБЛУКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
КАБЛУКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ - российский физикохимик.
Окончил Московский университет (1880 год); ученик В. В. Марковникова. Стажировался в Санкт-Петербургском университете у А. М. Бутлерова (1881-1882 год). Преподавал на Высших женских курсах в Москве (1882-1884 годы), в Московском университете (1884-1888 годы). Работал в Лейпцигском университете в лаборатории В. Оствальда (1889 год). Профессор (с 1903 года экстраординарный, с 1906 года ординарный, с 1910 года заслуженный) Московского университета; в 1918-1920 годах заведующий лабораторией неорганической и физической химии, в 1915-1933 годах заведующий лабораторией термохимии имени В. Ф. Лугинина, с 1922 года директор Научно-исследовательского института химии того же университета. Преподавал в Императорском московском инженерном училище (1896-1903 годы) и Московском сельскохозяйственном институте (профессор кафедры неорганической и аналитической химии, 1899-1942 годы). Заведовал кафедрой неорганической и аналитической химии Всесоюзной промышленной академии имени И. В. Сталина (1933-1940 годы).
Научные работы относятся в основном к электрохимии неводных растворов. Изучая электрическую проводимость электролитов в органических растворителях (1889-1891 годы), установил аномальную электропроводность неводных растворов электролитов и увеличение её при добавлении воды к спиртовым растворам. На основании этих наблюдений высказал предположение о химическом взаимодействии растворителя с растворяемым веществом. Ввёл представление о сольватации ионов (1889-1891 годы, независимо от В. А. Кистяковского). Провёл ряд исследований по термохимии и установил, что теплота присоединения брома к этиленовым углеводородам увеличивается по мере перехода от низших гомологов к высшим (1893 год, совместно с В. Ф. Лугининым). Впервые применил метод термического анализа к изучению фазовых превращений в расплавах солей (1905 год). Занимался решением различных прикладных задач, в частности вопросами пчеловодства и химии минеральных удобрений (1900-1934 годы).
Автор учебников: «Термохимия» (2-е издание, 1934 год), «Основные начала неорганической химии» (13-е издание, 1936 год), «Основные начала физической химии» (выпуск 1-3, 1900-1910 годы), «Физическая и коллоидная химия» (4-е издание, 1949 год), монографии «Правило фаз в применении к насыщенным растворам солей» (1933 год). Выдающийся педагог и популяризатор науки, создатель научной школы физикохимиков.
Член Русского физико-химического общества, Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева (вице-президент Московского отделения с 1934 года) и многих др. научных обществ.