ИВАСК УДО ГЕОРГИЕВИЧ

ИВАСК УДО ГЕОРГИЕВИЧ - российский книговед, библиотековед и библиограф .

Из се­мьи аг­ро­но­ма. Окон­чил Московский ар­хео­ло­гический институт (1910). С 1898 года ра­бо­тал в ком­мерческой кон­то­ре К.Я. Гре­те­ра в Мо­ск­ве.

Ос­но­во­по­лож­ник на­учного изу­че­ния книж­но­го зна­ка в Рос­сии, опи­сал свыше 6 тысяч экс­либ­ри­сов, на­хо­див­ших­ся в его собственном со­б­ра­нии (в 1910 году пе­ре­дал его Московскому ар­хео­ло­гическому университету; ны­не - в ГМИИ) и в со­б­ра­ни­ях других московских кол­лек­цио­не­ров («Опи­са­ние рус­ских книж­ных зна­ков», вып. 1-3, 1905-1918).

При­да­вал пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние от­ра­же­нию в экс­либ­ри­се со­ста­ва биб­лио­те­ки, взгля­дов и ин­те­ре­сов её вла­дель­ца. Вы­пол­нил свыше 30 экс­либ­ри­сов для биб­лио­тек ча­ст­ных лиц и уч­реж­де­ний (в 1897-1998 годах учил­ся жи­во­пи­си в мас­тер­ской художника. К.А. Ко­ро­ви­на ). В 1905 году уч­ре­дил Московское обществово лю­би­те­лей книж­ных зна­ков.

Творчество

Ув­ле­кал­ся ге­неа­ло­гией, ав­тор ро­до­слов­ных ку­печеских се­мей Баб­ки­ных (1910), Мо­ск­ви­ных (1910) и Ку­ма­ни­ных (1912). Со­брал све­де­ния о бо­лее чем 1,3 тысяч ча­ст­ных биб­лио­тек, а так­же био­гра­фические дан­ные об их вла­дель­цах («Ча­ст­ные биб­лио­те­ки в Рос­сии», ч. 1-2, 1911-1912). В 1915 году при­сту­пил к ра­бо­те над фун­даментальным биб­лио­гра­фическим ука­за­те­лем российской пе­рио­дической пе­ча­ти за 1703-1917 годы, под­роб­но опи­сал свыше 11 тысяч на­зва­ний (ука­за­тель не опубликован, его не­боль­шая часть из­да­на в книге «Ев­рей­ская пе­рио­ди­че­ская пе­чать в Рос­сии», вып. 1, 1935).

Заведующим от­де­лом ред­ких из­да­ний библиотеки Ру­мян­цев­ско­го му­зея (1918-1920; ны­не РГБ), вы­де­лил ред­кие из­да­ния биб­лио­те­ки в осо­бый фонд. В 1920 году эмиг­ри­ро­вал в Эс­то­нию, по­мощ­ник ди­рек­то­ра фун­даментальной библиотеки Тар­ту­ско­го университета (1920-1922).

Иллюстрации:

Книж­ный знак биб­лио­те­ки БС. Бод­нар­ско­го, вы­пол­нен­ный У.Г. Ива­ском. Архив БРЭ;

ИВАСК Удо Ге­ор­гие­вич. Архив БРЭ.

Сочинения:

О биб­лио­теч­ных зна­ках, так на­зы­вае­мых ex-libris’ах, по по­во­ду 200-ле­тия их при­ме­не­ния в Рос­сии. М., 1902;

С.А. Со­бо­лев­ский и его биб­лио­те­ка. М., 1906;

Г.Н. Ген­на­ди. М., 1913;

Жизнь и тру­ды В.И. Со­боль­щи­ко­ва. М., 1914;

Се­ло Су­ха­но­во, под­мос­ков­ная свет­лей­ших кня­зей Вол­кон­ских. М., 1915.