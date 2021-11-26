ИВАСК УДО ГЕОРГИЕВИЧ
ИВАСК УДО ГЕОРГИЕВИЧ - российский книговед, библиотековед и библиограф.
Из семьи агронома. Окончил Московский археологический институт (1910). С 1898 года работал в коммерческой конторе К.Я. Гретера в Москве.
Основоположник научного изучения книжного знака в России, описал свыше 6 тысяч экслибрисов, находившихся в его собственном собрании (в 1910 году передал его Московскому археологическому университету; ныне - в ГМИИ) и в собраниях других московских коллекционеров («Описание русских книжных знаков», вып. 1-3, 1905-1918).
Придавал первостепенное значение отражению в экслибрисе состава библиотеки, взглядов и интересов её владельца. Выполнил свыше 30 экслибрисов для библиотек частных лиц и учреждений (в 1897-1998 годах учился живописи в мастерской художника. К.А. Коровина). В 1905 году учредил Московское обществово любителей книжных знаков.
Творчество
Увлекался генеалогией, автор родословных купеческих семей Бабкиных (1910), Москвиных (1910) и Куманиных (1912). Собрал сведения о более чем 1,3 тысяч частных библиотек, а также биографические данные об их владельцах («Частные библиотеки в России», ч. 1-2, 1911-1912). В 1915 году приступил к работе над фундаментальным библиографическим указателем российской периодической печати за 1703-1917 годы, подробно описал свыше 11 тысяч названий (указатель не опубликован, его небольшая часть издана в книге «Еврейская периодическая печать в России», вып. 1, 1935).
Заведующим отделом редких изданий библиотеки Румянцевского музея (1918-1920; ныне РГБ), выделил редкие издания библиотеки в особый фонд. В 1920 году эмигрировал в Эстонию, помощник директора фундаментальной библиотеки Тартуского университета (1920-1922).
Иллюстрации:
Книжный знак библиотеки БС. Боднарского, выполненный У.Г. Иваском. Архив БРЭ;
ИВАСК Удо Георгиевич. Архив БРЭ.
Сочинения:
О библиотечных знаках, так называемых ex-libris’ах, по поводу 200-летия их применения в России. М., 1902;
С.А. Соболевский и его библиотека. М., 1906;
Г.Н. Геннади. М., 1913;
Жизнь и труды В.И. Собольщикова. М., 1914;
Село Суханово, подмосковная светлейших князей Волконских. М., 1915.