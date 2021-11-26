ГЕССЕН ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГЕССЕН ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский политический деятель, издатель, юрист.
Из купеческой семьи. Отец С.И. Гессена. В 1885 году поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета (окончил экстерном в 1889 году), в 1886-1889 годах в ссылке за участие в деятельности народнического кружка. С 1896 года служил в Министерстве юстиции. Редактор газеты «Право» (1899-1918 годы). Один из организаторов Союза освобождения, член его совета. С 1904 года присяжный поверенный. Участвовал в создании Конституционно-демократической партии, с 1906 года член её ЦК, соредактор (совместно с П.Н. Милюковым) печатного органа партии - газеты «Речь» (1906-1917 годы). Депутат 2-й Государственной думы (1907). Автор работ по юриспруденции: «Судебная реформа» (1904), «История русской адвокатуры» (тома 1-3, 1914-1916 годы) и др.
После Февральской революции 1917 года возглавлял Союз редакторов ежедневных газет. Член Предпарламента. В начале 1919 года эмигрировал в Финляндию, затем переехал в Берлин. Редактор газеты «Руль» (1920-1931 годы). Один из организаторов книгоиздательства «Слово», возглавлял его издательскую часть (1920-1935 годы). Редактор-издатель 1-го издания мемуаров С.Ю. Витте (1922; получил их от вдовы Витте). Выпустил сборники документальных материалов - «Архив русской революции» (тома 1-22, 1921-1937 годы), включавший воспоминания С.П. Белецкого, П.Н. Краснова, В.Д. Набокова, М.В. Родзянко, протоколы допросов адмирала А.В. Колчака Чрезвычайной следственной комиссией в Иркутске в 1920 году, письма, приказы и многое др. С 1936 года в Париже, с 1940 года в Лиможе, с 1942 года в Нью-Йорке. Автор воспоминаний «В двух веках» («Архив русской революции», т. 22, 1937) и «Годы изгнания» (опубликованы: Париж, 1979).