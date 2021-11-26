ГЕОРГИЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ - Археограф, библиограф, историк Церкви.

Из семьи священника. Окончил Вяземское ДУ, в 1886 году - Смоленскую ДС. Как лучший студент курса был направлен в СПбДА на казенный счет. Однокурсниками Георгиевского по академии были иеромонах Сергий (Страгородский; впоследствии Патриарх Московский и всея Руси) и С.Д. Городцов (впоследствии Новосибирский митрополит Варфоломей), с которыми и в дальнейшем его связывала тесная дружба. Окончил СПбДА в 1890 году со степенью кандидата богословия (кандидатское сочинение «Христианство в понимании русских людей в домонгольский период по памятникам книжной и народной литературы»). Под влиянием педагога С.А. Рачинского решил посвятить себя научной, литературной и просветительской деятельности.

С сентября 1890 года Георгиевский служил дежурным чиновником при читальном зале библиотеки Московского публичного и Румянцевского музеев (МПРМ) , работал вместе с философом Н.Ф. Фёдоровым, в 1892 год стал помощником хранителя Отделения рукописей и славянских старопечатных книг МПРМ. В 1894-1896 годах Георгиевский одновременно преподавал в Москве в приходской школе церкви Вознесения Господня за Серпуховскими воротами и в монастырской школе Высокопетровского во имя святителя Петра, митрополита Московского, мужского монастыря. В 1898-1903 годах помимо Отделения рукописей и славянских старопечатных книг работал в Отд-нии доисторических, христианских и русских древностей. В 1903 году Георгиевский был назначен хранителем Отделения рукописей и славянских старопечатных книг, а также членом ученого совета музея. Благодаря его активной деятельности в отделение поступило немало ценных собраний старопечатных и рукописных памятников, в т. ч. рукописей писателей Нового времени. В 1916 году Георгиевский обнаружил в Уфимской губернии и привез в МПРМ уникальную коллекцию нотных богослужебных рукописных книг протоерея Д. Разумовского. В 1915 году благодаря усилиям Георгиевского рукописное наследие Л.Н. Толстого было сосредоточено в специальном хранилище Отд-ния («Толстовская комната»).

С 90-х годов XIX века Георгиевский выступал в печати («Вестник Европы», «Московские ведомости», «Московские церковные ведомости», «Новое время», «Русское обозрение», «Русское слово», «Чтения в обществе любителей духовного просвещения» и др.) со статьями о светской и церковной истории Москвы и России, в частности о Смутном времени и об Отечественной войне 1812 года (подписывался своей фамилией, а также псевдонимами Г.Г., Г.П., Покровский П.Я., Старинщик). С 1894 года участвовал в составлении многотомного издания «Приходская библиотека» и состоял членом редакции газеты «Русское слово».

Работая с материалами музея, Георгиевский составил описи рукописей из собраний академика Н.С. Тихонравова и коллекционера Т.Ф. Большакова, каталог масонских рукописей. В 1899 года опубликовал 7 рисунков и 5 писем А.С. Пушкина, в 1907-1908 годах - письма А.И. Герцена к Н.П. Огарёву за 1855-1890 годы, в сборниках «Памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя» (СПб., 1907-1909 годы. Выпуски 1-3) впервые напечатал некоторые песни, собранные Н.В. Гоголем, и письма Гоголя, записную книжку В.А. Жуковского, в 1912 году - письма М.И. Кутузова, в 1915 году - И.С. Тургенева. В 1912 году Георгиевский предпринял факсимильное издание Архангельского Евангелия 1092 года.

Член Русского военно-исторического общества (1908), Общества истории и древностей российских (1912), Общества любителей древней письменности (1914), Московского археологического общества (1916), Георгиевский был награжден орденами святого Станислава 3-й и 2-й степени, святой Анны 3-й и 2-й степени, святого Владимира 4-й степени. В течение многих лет состоял старостой храма святителя Николая в Станице Ваганькове.

После Октябрьской революции 1917 года Георгиевский в качестве эмиссара народного комиссариата просвещения выезжал в различные регионы страны для проведения национализации частных коллекций и библиотек. С 1918 по 1922 годы собирал рукописи в брошенных имениях, закрывшихся монастырях и различных учреждениях, в частности перевез в Государственный Румянцевский музей архивы Барятинских, Воронцовых-Дашковых, Милютиных. В 1918 году был командирован в Городец Нижегородской губернии для приобретения старинных рукописей из собраний купцов-старообрядцев П.А. Овчинникова и Г.М. Прянишникова. Георгиевский проводил поиск и передачу в музей коллекций антиквара и книговеда П.П. Шибанова (смотри Шибановы), собирателя-старообрядца Е.Е. Егорова, МДА , Рогожского кладбища и др. Принял непосредственное участие в сохранении и научном описании рукописного и книжного собрания XII-XVIII веков. Троице-Сергиевой лавры, которое было передано в музей. В 1923 годах издал работу с описанием датированных рукописей с летописями из собрания лавры. Подготовил к публикации текст дневника А.С. Пушкина, выполнил текстологическую часть работы, которая была опубликована в 1923 году.

После структурных преобразований в Румянцевском музее и создания Библиотеки имени В.И. Ленина (ГБЛ) Георгиевский в 1925 году возглавил Отдел старых рукописей библиотеки. В 1935 году он был освобожден от должности главного хранителя, а затем и хранителя, оставаясь консультантом отдела до конца жизни. В 1938 году ему присвоили ученое звание профессора книговедения. При участии Георгиевского был издан альбом «Древнерусская миниатюра» (М., 1933), в котором воспроизводились фрагменты лицевых рукописей XV-XVI веков из фондов ГБЛ. В 1942 году на юбилейной сессии Ученого совета ГБЛ, посвященной 80-летию библиотеки, Георгиевский выступил с докладом «Рукописные книги библиотеки как исторические памятники русской культуры».

Георгиевский с конца 20-х гг. XX века был прихожанином Богоявления Господня собора в Елохове. С 1942 года состоял в редакционной коллегии по изданию книги «Правда о религии в России» (М., 1942), с 1943 года был постоянным сотрудником « Журнала Московской Патриархии », опубликовал в нем ряд статей, в частности в 1944 году после смерти Патриарха Сергия (Страгородского) писал о необходимости Патриаршего правления. Воспоминания о встречах с Патриархом вошли в книге«Патриарх Сергий и его духовное наследство» (М., 1947). Георгиевский был членом Поместного Собора 31 января - 2 февраля 1945 года и участвовал в избрании Патриарха Алексия I.

В 1945 году награжден орденом «Знак Почета». Похоронен на Введенском (Немецком) кладбище в Москве.