ФРАНЦЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Филолог-славист, историк. Происходил из семьи помощника военного врача. Окончил русскую гимназию в Варшаве в 1886 г. и историко - филологический факультет Варшавского университета со степенью кандидата в 1892 г., проходил стажировку в архиве и библиотеке Чешского королевского музея. По возвращении на родину, стал учителем в гимназии, с 1900 г. начал преподавать в Варшавском университете на кафедре славяноведения. Читал самые разнообразные курсы лекций: новая чешская литература, история югославянской литературы, лингвистическое введение в славяноведение, грамматика древнего церковнославянского языка. После защиты в 1902 году магистерской диссертации «Очерки по истории чешского возрождения» Францев был в 1903 году назначен экстраординарным профессором. Работы была высоко оценена, в 1904 г. ученый был избран иностранным членом Чешской Академии наук и искусств. В 1906 г. Францев защитил докторскую диссертацию «Польское славяноведение конца XVIII и первой четверти XIX столетия» и стал с 1907 года ординарным профессором. Она основана исключительно на рукописных архивных материалах и является крупным вкладом в науку. Эта работа разрушила ранее существовавшее в литературе мнение о незначительной роли польских славяноведов и впервые затронула проблему о влиянии польского возрождения на чешское. В период с 1908–1921 гг. В.А. Францев напечатал десятки мелких статей, осуществил издание большого количества источников по истории славяноведения и межславянских связей.

Из-за начавшейся первой мировой войны, Варшавский университет был переведен в Ростов, в котором отсутствовала литература по славянской проблематике, библиотека ученого осталась в Варшаве, поэтому переезд фактически прервал научные занятия Францева.

После революции и Гражданской войны в России, ученый принял решение об эмиграции. В 1921 г. Францев стал ординарным профессором славистики в Карловом университете. В 1926 стал членом Болгарской академии наук, а в 1927 г. принял чешское гражданство. Во время эмиграции дистанцировался от политической жизни, продолжал заниматься наукой и преподаванием. Францев был постоянным автором журнала «Slavia», активным участником Международных съездов филологов-славистов, первый из которых проходил в Праге в 1929 г. Принимал активное участие в деятельности Славянского института, основанного президентом Чехословакии Т.Г. Масариком в 1920 г. Архив ученого, фонд его рукописей, представляющие интерес для славистов, хранятся в Музее национальной литературы в Праге.

Сочинения:

Матица сербская в Будишине (1897)

А. Пушкин в чешской литературе (1898)

Главнейшие моменты в развитии чешского славяноведения (1901)

Русские посольства в Чехии в XVI столетии (1902)

Очерки по истории чешского возрождения (Варшава, 1902)

Чешские драматические произведения XVI - XVII столетий (1903)

Польское славяноведение конца XVIII и первой части XIX столетий (Прага Чешская, 1906