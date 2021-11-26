БРУСИЛОВ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ

Ранние годы

Георгий Львович родился 19 мая 1884 г. в г. Николаеве. Отец – вице-адмирал Л.А. Брусилов, дядя – генерал А.А. Брусилов.

В 1900 г. стал флотским юнкером. Обучался в Морском кадетском корпусе. С февраля 1905 г. – мичман.

Военная карьера

Участник Русско-японской войны 1904 – 1905 гг., плавал на «Богатыре». В 1910 г. ему предложили принять участие в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. На «Таймыре» и «Вайгаче» Б производил картографирование побережья Чукотки.

Полярная экспедиция

Повышенное внимание к изучению северных земель и вод привлекли внимание Б. Он решил организовать собственную экспедицию в Арктику. Б. хотел совершить плавание по Северному морскому пути.

В 1912 г. Б. вместе с родственниками создал акционерное зверобойное общество. Выкупил в Англии шхуну «Бленкатра», которую переименовал в честь А.Н. Брусиловой (основной спонсор компании).

28 июля 1912 г. «Святая Анна» вышла из Санкт-Петербурга. По дороге часть экипажа отказалась от дальнейшего путешествия, выйдя в Александровске-на-Мурмане. Спустя месяц корабль вышел в путь. 4 сентября экспедиция оказалась в Карском море, но здесь столкнулась со льдами, перекрывшими дорогу. 27 сентября «Святую Анну» зажали льды неподалеку от западного берега Ямала; начался дрейф.

Летом 1913 г. «Святая Анна» была у Новой Земли, к началу 1914 г. – у Земли Франца-Иосифа. 10 апреля 1914 г. штурман В.И. Альбанов и часть экипажа вышли на поиски земли. Только 20 июля корабль «Святой Фока», входящий в число судов экспедиции Г.Я. Седова, обнаружил В.И. Альбанова и матроса А. Конрада. Они были единственными, кто выжил после длительного перехода.

Судьба Г.Л. Брусилова

К 1914 г. не было никаких сведений об арктической экспедиции Г.Л. Брусилова. Помимо него, пропавшими считались еще две экспедиции. В этих условиях Совет министров поручил морскому министерству организовать поиски. Спасательная операция проходила как по морю, так и воздушным путем, и была организована по нескольким направлениям. Восточное направление было поручено капитану 2-го ранга Б.А. Вилькицкому. В 1914 – 1915 гг. «Таймыр» и «Вайгач» прошли Северо-Восточный проход от Владивостока до Архангельска. Однако обнаружить хоть какие-то следы «Святой Анны» не удалось.