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АДОНЦ, Николай Георгиевич
Армянский историк-византинист, ученик Н. Я. Марра.
Выпускник (1899), а затем профессор (1916) Петербургского университета. После эмиграции А. стал профессором Брюссельского университета (1930). А. — автор магистерской («Армения в эпоху Юстиниана», 1908) и докторской («Дионисий Фракийский и армянские толкователи», 1915) диссертаций. В своих работах А. уделял особое внимание характеру и роли переселения армян на территории Византийской империи; его также интересовало место армян в культурной жизни державы ромеев.
Сочинения:
Армения в эпоху Юстиниана. СПб., 1908;
Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Пг., 1915.
Автор статьи: А. К. Гладков.
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