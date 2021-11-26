АДОНЦ, Николай Георгиевич

Армянский историк-византинист, ученик Н. Я. Марра.

Выпускник (1899), а затем профессор (1916) Петербургского университета. После эмиграции А. стал профессором Брюссельского университета (1930). А. — автор магистерской («Армения в эпоху Юстиниана», 1908) и докторской («Дионисий Фракийский и армянские толкователи», 1915) диссертаций. В своих работах А. уделял особое внимание характеру и роли переселения армян на территории Византийской империи ; его также интересовало место армян в культурной жизни державы ромеев.

Сочинения:

Армения в эпоху Юстиниана. СПб., 1908;

Дионисий Фракийский и армянские толкователи. Пг., 1915.

Автор статьи: А. К. Гладков.