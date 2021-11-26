ЗАРЕМБА ДИОНИСИЙ ФЁДОРОВИЧ

Ранние годы и начало морской карьеры

Точная дата рождения Дионисия Федоровича не сохранилась. Известно, он родился в 1797 г. Его предки – могилевские дворяне.

Обучался в столичном штурманском училище, которое окончился в 1814 г. В 1816 – 1818 гг. З. совершил плавание на корабле «Суворов», принадлежавшем Российско-Американской компании, как помощник штурмана по маршруту Кронштадт – Русская Америка вокруг мыса Горн и обратно. Так, З. побывал в своем первом кругосветном путешествии.

В 1819 – 1821 гг. на судне «Бородино» З. побывал во втором кругосветном путешествии, зайдя в Русскую Америку. С 1822 г. – мичман.

В 1822 – 1824 гг. З. числился в составе 21-го Флотского экипажа, проходя службу в Кронштадте. В 1825 г. З. получил назначение на должность штурмана на «Ревель», на котором плавал по Финскому заливу.

На службе РАК

С 1826 г. З. находился на службе в Российско-Американской компании. Миновав Сибирь, он вышел к Охотску, из которого на судне «Финляндия» 8 октября прибыл в Ново-Архангельск.

В 1827 – 1838 гг. З. выполнял поручения Российско-Американской компании, плавая по Тихому океану. Капитан ряда кораблей компании. Занимался изучением архипелага Александра у западного побережья Северной Америки (залив Аляска).

Выполняя задание главного правителя русских поселений в Америке Ф.П. Врангеля, З. построил Дионисиевский редут в низовьях р. Стахин и ряд русских укреплений (земли Америки). С 1831 г. – капитан «Урупу», совершил плавание из Ново-Архангельска в Охотск. С 1833 г. уже лейтенантом руководил экипажем «Чичагова». С 1837 г. – повышен в чине. Продолжил строительство и соорудил на севере Дионисиевского два порта.

В 1839 г. З. на «Байкале» отправился в Охотск, далее – через Сибирь вернулся в Санкт-Петербург. В 1840 г. как капитан «Наследника Александра» совершил переход из Кронштадта вокруг мыса Горн в Русскую Америку.

В Русской Америке исполнял должность помощника правителя Российско-Американской компании А.К. Этолина. Получил производство в капитаны 2-го ранга. В 1841 г. З. выступил посредником при продаже форта Росс. Одновременно с обязанностями помощника З. занимался гидрографическими работами в Беринговом море и заливе Аляска.

С 1849 г. – капитан 1-го ранга. В 1851 г. вышел в отставку и уехал в Санкт-Петербург через Сибирь. Здесь он сотрудничал с Русским географическим обществом. Умер З. в 1855 г.