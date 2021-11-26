ВИЛЛИЕ ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Военный врач, выдающийся организатор военно-медицинской службы, лейб-хирург Павла I, Александра I и Николая I.

Яков Виллие родился в Шотландии в семье пастора. С ранних лет он помогал местному врачу, а, достигнув совершеннолетия, был определен для учебы в Эдинбургский универститет. В то время это учебное заведение славилось своим медицинским факультетом. Виллие брал уроки у лучших профессоров медицины и химии. С 1790 года он находился на службе в русской армии в качестве врача Елецкого егерского полка и участвовал в польской кампании 1794-1795 годов.

Впервые Виллие отличился, когда спас жизнь датскому послу барону Отто фон Блоому, после чего шотландский врач получил приглашение ко двору. При дворе Виллие лечил тяжело больного И.П. Кутайсова, любимца Павла I. В ходе лечения он впервые в России осуществил трахеотомию и тем спас жизнь пациента. В 1798 году Павел назначил Виллие своим лейб-хирургом. Позже Виллие шутил, что «выдвинулся, перерезав графу Кутайсову глотку». Виллие был среди основателей Медико-хирургической академии, появившейся в Петербурге в 1800 году. В дальнейшем его имя будет неразрывно связано с этим учебным заведением. После того как Павел был убит в результате заговора в марте 1801 года, Виллие был в консилиуме врачей, засвидетельствовавших смерть императора от апоплексического удара.

Виллие проявил выдающиеся заслуги в качестве главного медицинского инспектора русской армии. Участвуя в Аустерлицкой кампании 1805 года, шотландец был неприятно поражен тем, что все внимание врачей было устремлено на офицеров, тогда как солдаты оставались без помощи. После назначения медицинским инспектором в 1806 году, Виллие, пользуясь поддержкой Александра I, энергично принялся за реорганизацию медицинской части в войсках. С 1812 по 1836 год он возглавлял медицинский департамент военного министерства. На этих постах он лично участвовал в помощи раненым во многих сражениях Наполеоновских войн, посещал госпитали, требовал подробных отчетов, издавал наставления для врачей, разрабатывал методы очистки воды. После сражения при Прейсиш-Эйлау в 1806 году Виллие оперировал М.Б. Барклая де Толли, тяжело раненного в правую руку с раздроблением кости. В 1812 году он состоял главным медиком Действующей армии. Во время Бородинского сражения шотландец провел до 80 операций, в том числе оказал помощь раненому П.И. Багратиону. Ночь после сражения он провел впереди русских аванпостов, продолжая оперировать и руководить врачами. Его усилиями солдаты и офицеры своевременно получали помощь, горячую пищу и вино, насколько это позволяло скорое движение войск и условия кампании. Среди известных пациентов доктора Виллие был и генерал Ж.-В.-М. Моро, которому в сражении при Дрездене ядро раздробило ноги на виду у Александра I. Виллие произвел ампутацию ног, но спасти генерала не удалось.

Александр I, отмечая заслуги Виллие, просил британского принца-регента Георга представить его к титулу баронета, что и было исполнено. Любопытно, что посвящение производилось шашкой, которую дал присутствовавший при церемонии атаман М.И. Платов. В 1822 году Виллие оказывал помощь Александру I, когда того в Вероне ужалил скорпион, однако не смог помочь ему, когда император опасно заболел в Крыму. К тому моменту Виллие и Александр были очень близкими друзьями. После смерти Александра I в 1825 году Николай I назначил шотландца своим лейб-хирургом. Незадолго до смерти императора Александра I Виллие стал баронетом Российской империи и является единственным носителем такого титула в истории русской монархии.

Несмотря на высокое положение, Виллие постоянно участвовал в обучении студентов-медиков. Он считал, что Россия должна сама воспитывать свои медицинские кадры, а не приглашать специалистов из-за рубежа. Благодаря его усилиям, положение врачей возвысилось, они стали получать достойное жалование и пользоваться высокой репутацией.

Баронет Виллие скончался на 85 году жизни в Петербурге в 1854 году. На его похоронах присутствовал Николай I и многие представители двора. Баронет не был женат и не оставил наследников. Ведя очень умеренную жизнь, он оставил крупное наследство. Большая часть его средств была употреблена на основание Клинической больницы при Медико-хирургической академии, носившей долгое время его имя. В 1859 году около здания академии появился памятник Виллие.

Сочинения:

Краткое наставление о важнейших хирургических операциях, сочиненное главным медицинским инспектором Яковом Виллие. СПб., 1806.

Наставление, служащее руководством врачам, при наборе рекрут находящимся, сочиненное... главным по военной сухопутной медицинской части инспектором, лейб-хирургом Яковом Виллие. СПб., 1810.

Практические замечания о чуме, составленные главным по Армии медицинским инспектором баронетом Я. Виллие. СПб., 1828.