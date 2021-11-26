СТРОЕВ Павел Михайлович

Историк, археограф.

Окончил Московский университет (1816). Будучи студентом, написал «Краткую российскую историю для начинающих» – учебник, использовавшийся в образовательном процессе до 1830-х. В 1815 Н.П. Румянцев пригласил молодого историка на должность главного смотрителя в Комиссию печатания государственных грамот и договоров. В 1817-18 участвовал в археографической экспедиции по монастырям, в ходе которой были обнаружены ценнейшие памятники книжности.

Организовал масштабную археографическую экспедицию , длившуюся с 1829 по 1834. При его активном участии экспедиция была преобразована в 1834 в постоянную Археографическую комиссию . Член Общества истории и древностей Российских (1823). Член-корр. (1826), адъюнкт (1841), экстраординарный (1847), ординарный (1849) академик Петербургской Академии наук.

Считается одним из основателей отечественной археографической традиции.

Сочинения:

Законы великого князя Иоанна Васильевича и внука его царя Иоанна Васильевича. М., 1819;

Обстоятельное описание славяно-российских рукописей, хранящихся в Москве в библиотеке тайного советника, сенатора графа Ф.А. Толстого. М., 1825;

Обстоятельное описание старопечатных книг славянских и российских, хранящихся в библиотеке тайного советника, сенатора графа Ф.А. Толстого. М., 1829;

Ключ к “Истории государства Российского” Н. М. Карамзина. М., 1836;

Описание старопечатных книг славянских, находящихся в библиотеке московского первой гильдии купца И.Н. Царского. М., 1836;

Библиотека Общества истории и древностей российских: В 2 вып. М., 1845-1905;

Рукописи славянские и российские, принадлежащие… И.Н. Царскому. М., 1848;

Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. М., 1877.