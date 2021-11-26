ШИШКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

ШИШКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - русский писатель, военный и государственный деятель. Государственный секретарь и министр народного просвещения. Президент Российской академии.

Происхождение.

Родился в семье инженера-поручика Семёна Никифоровича Шишкова и его супруги Прасковьи Николаевны. Семья была религиозной. Получил домашнее образование и поступил 17 (28) сентября 1776 года в Морской кадетский корпус. В 1769 году Шишков произведён в гардемарины и с того же года стал ходить в учебные плавания. В 1772 году был произведён в мичманы. Окончив Морской кадетский корпус, он получил предложение остаться в нём в качестве преподавателя, благодаря чему его служба два следующих десятилетия была разделена между плаванием по морям в качестве сначала офицера, а потом командира боевых кораблей и педагогической деятельностью в Морском корпусе. Участвовал в русско-шведской войне 1788-1790 годов. В 1793 году был издан выполненный Шишковым перевод «Морского искусства».

В 1796 году Шишков был переведен на Черноморский флот и был назначен правителем канцелярии начальника черноморского флота и портов князя П. А. Зубова. По вступлении на престол император Павел немедленно вернул Шишкова в Петербург и в 1796 году произвел в капитаны 1-го ранга. Через год получил назначение состоять при особе императора в качестве эскадр-майора. В этой должности он служил во время морской кампании, организованной Павлом в 1797 году с целью собственнолично проверить в деле Балтийский флот.

В конце года отправился в заграничную командировку с целью вербовки матросов и офицеров в русский флот, результаты которой были малоудовлетворительны. Несмотря на это, был произведен в контр-адмиралы и в том же году назначен членом Адмиралтейств-коллегии . В 1799 году получил почётную должность историографа флота за множество трудов по истории русского военно-морского искусства. Вскоре, Шишков стал вице-адмиралом. В 1805 году стал директором вновь образованного Адмиралтейского департамента морского министерства и членом Морского ученого комитета.

Общественная деятельность.

В 1796 году стал членом литературной Российской Академии. По его инициативе академия издаёт с 1805 года «Сочинения и переводы», в которых он помещает свои оригинальные и переводные статьи, свой перевод «Слова о полку Игореве» и обширнейший его разбор.

В 1810 году под его эгидой стали проводиться собрания, получившие наименования «Беседы любителей русского слова». Целью «Бесед» было укрепление в русском обществе патриотического чувства при помощи русского языка и словесности. Чтобы влиять на публику, было предпринято издание «Чтений в Беседе любителей русского слова», причём материал для «Чтений» доставлялся главным образом Шишковым.

Государственный секретарь (1812-1814) и член Государственного совета.

В 1812 году Шишков был назначен на должность государственного секретаря на место удалённого Сперанского. Во время Отечественной войны 1812 года и Заграничного похода русской армии Шишков находился при императоре и писал все важнейшие приказы и рескрипты. В 1814 году «по состоянию здоровья» он был отправлен в отставку. Одновременно с отставкой с поста госсекретаря Шишков был назначен членом Государственного Совета. В 1824 году был произведен в чин полного адмирала.

Министр народного просвещения (1824-1828).

В 1824 году Шишков был назначен на пост министра народного просвещения и главноуправляющего делами иностранных вероисповеданий. Проводил консервативную политику на этом посту. Осенью того же года представил императору несколько записок, обосновывавших необходимость закрытия библейских обществ. Министр возражал против переводов Священного Писания с церковнославянского на современный литературный язык, его стараниями в 1825 году было прервано издание Библии на русском языке. Окончательно деятельность Библейского общества была ликвидирована в царствование Николая I. На посту министра добился принятия 10 июня 1826 года нового Устава о цензуре, который был прозван «чугунным», а также под его руководством разрабатывался Устав гимназий и училищ уездных и приходских, подрывавший бессословность образования, окончательно утверждённый уже после его отставки.

Президент Российской академии.

С 1813 года и до своей смерти занимал пост президента Российской академии. На этом посту он ратовал за то, чтобы Российская академия в противовес Императорской академии наук (где преобладали иностранцы) стала базой для развития отечественных наук и просвещения, центром русской духовности и патриотизма. А. С. Шишков уделял большое внимание развитию как российской, так и общеславянской филологии. Шишков одним из первых осуществил попытку организовать кафедры славяноведения при российских университетах, создать Славянскую библиотеку в Петербурге, в которой были бы собраны памятники литературы на всех славянских языках и все книги по славяноведению. После смерти Шишкова в 1841 году Российская академия вошла в состав Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук на правах отделения.