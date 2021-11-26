ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ - удельный князь дмитровский.

Из ди­на­стии московских Рю­ри­ко­ви­чей. Сын Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го и Ев­до­кии Дмит­ри­ев­ны. Кре­щён преподобным Сер­ги­ем Ра­до­неж­ским .

Удел Петра Дмитриевича был сфор­ми­ро­ван около 1401-1402 годов (ме­нее ве­ро­ят­но, что в 1399 году). Его со­став от­ли­чал­ся от ука­зан­но­го в ду­хов­ной гра­мо­те Дмит­рия Дон­ско­го; в не­го вош­ли: Дмит­ров с не­наз­ван­ны­ми городскими ста­на­ми (в бу­ду­щем - Ка­мен­ским и По­вель­ским) и 4 дмит­ров­ские во­ло­сти (Выш­го­род, Бе­рен­де­ева сло­бо­да, Лу­тос­на «с отъ­езд­цем», Ино­баж), 12 московских во­ло­стей (три из них вош­ли позд­нее в со­став Дмит­ров­ско­го уезда), 2 се­ла вбли­зи Мо­ск­вы, а так­же од­но се­ло в Юрь­ев­ском уезде (ут­ра­тил его не позд­нее 1406-1407 годов). Ве­ро­ят­но, в ка­че­ст­ве час­тич­ной ком­пен­са­ции Петру Дмитриевичу в середине 1400-х годов по­лу­чил во­лос­ти Ша­че­бал и Ли­кург из галиц­кой час­ти уде­ла свое­го бра­та князя Юрия Дмит­рие­ви­ча (за­тем они бы­ли от­да­ны другому бра­ту князя Кон­стан­ти­ну Дмит­рие­ви­чу) и, ви­ди­мо, позд­нее во­лость Илем­ну из ве­рей­ских зе­мель уде­ла князя Ан­д­рея Дмит­рие­ви­ча (ос­та­лась в уде­ле Петра Дмитриевича). В та­ком ви­де тер­ри­то­рия Дмит­ров­ско­го уде­ла (без Илем­ны) со­хра­ня­лась до осе­ни 1472 года.

Пётр Дмитриевич вы­сту­пал вер­ным вас­са­лом великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия I. В мар­те 1406 года во гла­ве московских от­ря­дов в те­че­ние 10 дней был в Нов­го­ро­де, ку­да его от­пра­вил великий князь мо­с­ков­ский в свя­зи с по­хо­дом осе­нью 1405 года великого князя ли­тов­ско­го Ви­тов­та на Псков­скую рес­пуб­ли­ку и ожи­дав­шим­ся но­вым на­па­де­ни­ем на Северо-Западную Русь. Пётр Дмитриевич фи­гу­ри­ро­вал во всех трёх за­ве­ща­ни­ях Ва­си­лия I (1406/07 - 1423 годы) как один из ду­ше­при­каз­чи­ков, га­ран­ти­ро­вав­ших ис­пол­не­ние его рас­по­ря­же­ний, глав­ным из ко­то­рых бы­ло на­сле­до­ва­ние ве­ли­ко­кня­же­ско­го сто­ла сы­ном великого кня­зя (сна­ча­ла Ива­ном, а по­сле его смер­ти в 1417 году ма­ло­лет­ним Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем). Во вре­мя Еди­гея на­бе­га 1408 года ос­тав­лен великим князем мо­с­ков­ским в оса­де в Мо­ск­ве на­ря­ду с другими пред­ста­ви­те­ля­ми московских Рю­ри­ко­ви­чей. По-ви­ди­мо­му, в конце 1410 года или во вре­мя эпи­де­мии 1417-1418 годов на­хо­дил­ся во Вла­ди­ми­ре ско­рее все­го в ро­ли лич­но­го пред­ста­ви­те­ля Ва­си­лия I как великого кня­зя вла­ди­мир­ско­го. В конце 1410 года воз­гла­вил рать из соб­ст­вен­но мо­с­ков­ских, ве­ли­ко­кня­же­ских и удель­ных войск, а так­же из от­ря­дов ря­да кня­зей слу­жи­лых Ва­си­лия I (из трёх кня­жес­ких до­мов Рю­ри­ко­ви­чей Северо-Восточной Ру­си) в по­хо­де на про­тив­ни­ков великого князя мо­сков­ско­го из чис­ла суз­даль­ских Рю­ри­ко­ви­чей, сы­но­вей князя Бо­ри­са Кон­стан­ти­но­ви­ча - кня­зей Да­нии­ла и Ива­на Бо­ри­со­ви­чей, а так­же их ор­дын­ских со­юз­ни­ков. Про­иг­рал ожес­то­чён­ное сра­же­ние 15 января 1411 года под Лыс­ко­во.

Вес­ной 1425 года по­сле на­ча­ла Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов Пётр Дмитриевич со сво­им от­ря­дом в со­ста­ве объ­е­ди­нён­но­го ве­ли­ко­кня­же­ско­го вой­ска (в том числе с брать­я­ми князь­я­ми Ан­д­ре­ем и Кон­стан­ти­ном Дмит­рие­ви­ча­ми) от­пра­вил­ся к Га­ли­чу про­тив пре­тен­ден­та на великое кня­же­ние князя Юрия Дмит­рие­ви­ча (до во­енного столк­но­ве­ния и бое­вых дей­ст­вий де­ло не дош­ло). Не­мно­гим позд­нее Пётр Дмитриевич уча­ст­во­вал в за­се­да­нии опе­ку­нов ма­ло­лет­не­го Ва­си­лия II во гла­ве с митрополитом Фо­ти­ем и великой княжной Со­фьей Ви­тов­тов­ной, на ко­то­ром бы­ли вы­ра­бо­та­ны ус­ло­вия пе­ре­ми­рия с князем Юри­ем Дмит­рие­ви­чем пе­ред по­езд­кой к не­му ми­тро­по­ли­та.

При Петре Дмитриевиче в Дмит­ро­ве в це­лом сфор­ми­ро­ва­лась ме­ст­ная кор­по­ра­ция вот­чин­ни­ков, слу­жив­ших главным образом дмит­ров­ским удель­ным князь­ям (в том числе ли­ца из ве­ли­ко­кня­же­ских бо­яр­ских ро­дов, имев­шие вот­чи­ны на тер­ри­то­рии уде­ла; не­ко­то­рые из них ста­ли ближ­ни­ми боя­ра­ми Петра Дмитриевича). Пётр Дмитриевич спо­соб­ст­во­вал ста­нов­ле­нию в Дмит­ро­ве мо­на­стыр­ско­го зем­ле­вла­де­ния. Главною оби­те­лью уде­ла стал Ни­ко­ло-Пеш­нош­ский монастырь (в 15 км от Дмит­ро­ва, ос­но­ван уче­ни­ком преподобного Сер­гия Ра­до­неж­ско­го Ме­фо­ди­ем, умер­шим, по цер­ков­но­му пре­да­нию, в 1392 году). Его ар­хи­ман­д­ри­там Пётр Дмитриевич по­жа­ло­вал не ме­нее 8 сёл в городских ста­нах Дмит­ро­ва. Трои­це-Сер­ги­ев монастырь при­об­рёл у Петра Дмитриевича двор в Дмит­ро­ве (ско­рее все­го, не позд­нее 1408 года), а в 1423 году был по­жа­ло­ван ча­стью реки Во­ря в од­но­имённой московской во­лос­ти для лов­ли боб­ров и ры­бы. Ве­ро­ят­но, ещё при жиз­ни Петра Дмитриевича не­ко­то­рые московские мо­на­сты­ри по­лу­чи­ли от не­го зе­мель­ные вкла­ды.

Пётр Дмитриевич пер­вым из московских Рю­ри­ко­ви­чей же­нил­ся на пред­ста­ви­тель­ни­це ста­ро­мос­ков­ско­го бо­яр­ст­ва: 15 января 1407 года со­стоя­лась его свадь­ба с не­из­вест­ной по име­ни внуч­кой по­след­не­го московского ты­сяц­ко­го Ва­си­лия Ва­силь­е­ви­ча Во­рон­цо­ва-Вель­я­ми­но­ва (умер в 1374 году), до­че­рью его млад­ше­го сы­на По­лу­ек­та. Со­глас­но Жи­тию Ки­рил­ла Бе­ло­зер­ско­го, имен­но по его мо­лит­вам у Петра Дмитриевича ро­ди­лись сын Иван (ве­ро­ят­но, около 1418-1419 годов, вско­ре умер) и не­из­вест­ная по име­ни дочь. Вдо­ва Петра Дмитриевича ста­ла мо­на­хи­ней московского Воз­не­сен­ско­го монастыря с име­нем Ев­фро­си­ния. Вплоть до сво­ей кон­чи­ны (1466 год) она вла­де­ла в ка­че­ст­ве вдовь­е­го уде­ла во­ло­стью Илем­на, име­ла сво­их боя­рынь, при ней со­стоя­ли отдельные знат­ные ли­ца из бывшего дво­ра Петра Дмитриевича. По его за­ве­ща­нию, она пе­ре­да­ла собственного сё­ла Петра Дмитриевича московским мо­на­сты­рям (Бо­го­яв­лен­ско­му, Си­мо­но­ву, Чу­до­ву). Своё при­да­ное (село Но­вое в дмит­ров­ской во­лос­ти Вы­шго­род) она вло­жи­ла в ка­че­ст­ве по­ми­наль­но­го вкла­да по му­жу и де­тям в Трои­це-Сер­ги­ев мо­на­стырь; ту­да же в 1467 году Иван III в со­от­вет­ст­вии с за­ве­ща­ни­ем Петра Дмитриевича пе­ре­дал Илем­ну.