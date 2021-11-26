ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ - удельный князь дмитровский.
Из династии московских Рюриковичей. Сын Дмитрия Ивановича Донского и Евдокии Дмитриевны. Крещён преподобным Сергием Радонежским.
Удел Петра Дмитриевича был сформирован около 1401-1402 годов (менее вероятно, что в 1399 году). Его состав отличался от указанного в духовной грамоте Дмитрия Донского; в него вошли: Дмитров с неназванными городскими станами (в будущем - Каменским и Повельским) и 4 дмитровские волости (Вышгород, Берендеева слобода, Лутосна «с отъездцем», Инобаж), 12 московских волостей (три из них вошли позднее в состав Дмитровского уезда), 2 села вблизи Москвы, а также одно село в Юрьевском уезде (утратил его не позднее 1406-1407 годов). Вероятно, в качестве частичной компенсации Петру Дмитриевичу в середине 1400-х годов получил волости Шачебал и Ликург из галицкой части удела своего брата князя Юрия Дмитриевича (затем они были отданы другому брату князя Константину Дмитриевичу) и, видимо, позднее волость Илемну из верейских земель удела князя Андрея Дмитриевича (осталась в уделе Петра Дмитриевича). В таком виде территория Дмитровского удела (без Илемны) сохранялась до осени 1472 года.
Пётр Дмитриевич выступал верным вассалом великого князя московского Василия I. В марте 1406 года во главе московских отрядов в течение 10 дней был в Новгороде, куда его отправил великий князь московский в связи с походом осенью 1405 года великого князя литовского Витовта на Псковскую республику и ожидавшимся новым нападением на Северо-Западную Русь. Пётр Дмитриевич фигурировал во всех трёх завещаниях Василия I (1406/07 - 1423 годы) как один из душеприказчиков, гарантировавших исполнение его распоряжений, главным из которых было наследование великокняжеского стола сыном великого князя (сначала Иваном, а после его смерти в 1417 году малолетним Василием II Васильевичем). Во время Едигея набега 1408 года оставлен великим князем московским в осаде в Москве наряду с другими представителями московских Рюриковичей. По-видимому, в конце 1410 года или во время эпидемии 1417-1418 годов находился во Владимире скорее всего в роли личного представителя Василия I как великого князя владимирского. В конце 1410 года возглавил рать из собственно московских, великокняжеских и удельных войск, а также из отрядов ряда князей служилых Василия I (из трёх княжеских домов Рюриковичей Северо-Восточной Руси) в походе на противников великого князя московского из числа суздальских Рюриковичей, сыновей князя Бориса Константиновича - князей Даниила и Ивана Борисовичей, а также их ордынских союзников. Проиграл ожесточённое сражение 15 января 1411 года под Лысково.
Весной 1425 года после начала Московской усобицы 1425-1453 годов Пётр Дмитриевич со своим отрядом в составе объединённого великокняжеского войска (в том числе с братьями князьями Андреем и Константином Дмитриевичами) отправился к Галичу против претендента на великое княжение князя Юрия Дмитриевича (до военного столкновения и боевых действий дело не дошло). Немногим позднее Пётр Дмитриевич участвовал в заседании опекунов малолетнего Василия II во главе с митрополитом Фотием и великой княжной Софьей Витовтовной, на котором были выработаны условия перемирия с князем Юрием Дмитриевичем перед поездкой к нему митрополита.
При Петре Дмитриевиче в Дмитрове в целом сформировалась местная корпорация вотчинников, служивших главным образом дмитровским удельным князьям (в том числе лица из великокняжеских боярских родов, имевшие вотчины на территории удела; некоторые из них стали ближними боярами Петра Дмитриевича). Пётр Дмитриевич способствовал становлению в Дмитрове монастырского землевладения. Главною обителью удела стал Николо-Пешношский монастырь (в 15 км от Дмитрова, основан учеником преподобного Сергия Радонежского Мефодием, умершим, по церковному преданию, в 1392 году). Его архимандритам Пётр Дмитриевич пожаловал не менее 8 сёл в городских станах Дмитрова. Троице-Сергиев монастырь приобрёл у Петра Дмитриевича двор в Дмитрове (скорее всего, не позднее 1408 года), а в 1423 году был пожалован частью реки Воря в одноимённой московской волости для ловли бобров и рыбы. Вероятно, ещё при жизни Петра Дмитриевича некоторые московские монастыри получили от него земельные вклады.
Пётр Дмитриевич первым из московских Рюриковичей женился на представительнице старомосковского боярства: 15 января 1407 года состоялась его свадьба с неизвестной по имени внучкой последнего московского тысяцкого Василия Васильевича Воронцова-Вельяминова (умер в 1374 году), дочерью его младшего сына Полуекта. Согласно Житию Кирилла Белозерского, именно по его молитвам у Петра Дмитриевича родились сын Иван (вероятно, около 1418-1419 годов, вскоре умер) и неизвестная по имени дочь. Вдова Петра Дмитриевича стала монахиней московского Вознесенского монастыря с именем Евфросиния. Вплоть до своей кончины (1466 год) она владела в качестве вдовьего удела волостью Илемна, имела своих боярынь, при ней состояли отдельные знатные лица из бывшего двора Петра Дмитриевича. По его завещанию, она передала собственного сёла Петра Дмитриевича московским монастырям (Богоявленскому, Симонову, Чудову). Своё приданое (село Новое в дмитровской волости Вышгород) она вложила в качестве поминального вклада по мужу и детям в Троице-Сергиев монастырь; туда же в 1467 году Иван III в соответствии с завещанием Петра Дмитриевича передал Илемну.