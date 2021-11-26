ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - в 1819-1905 Им­пе­ра­тор­ское МОСХ, од­на из ста­рей­ших в Рос­сии на­учно-прак­тических ор­га­ни­заций.

Об­ще­ст­во об­ра­зо­ва­но в 1818 по ини­циа­ти­ве московского генерального-гу­бер­на­то­ра князя Д.В. Го­ли­цы­на, князя С.И. Га­га­ри­на, Н.С. Морд­ви­но­ва, графа П.А. Тол­сто­го и др. Ус­тав ут­вер­ждён в 1819, офи­ци­аль­но от­кры­то в 1820 году.

В 1819-1864 со­стоя­ло из от­де­ле­ний: «по учё­ной час­ти», по зем­ле­де­лию и ско­то­вод­ст­ву, «по час­ти строе­ний и ма­шин», по Зем­ле­дельческой шко­ле (1822-1864), ов­це­вод­ст­ва (1824-1832), улуч­шен­но­го ско­то­вод­ст­ва (1854-1864). В 1864 при­нят но­вый ус­тав, рас­ши­рив­ший дос­туп в МОСХ и воз­мож­но­сти его дея­тель­но­сти; де­ле­ние об­ще­ст­ва на от­де­ле­ния уп­разд­не­но.

В 1873-1914 в 26 го­ро­дах от­кры­ты ме­ст­ные от­де­лы (13 в 1912, ос­таль­ные за­кры­лись или бы­ли пре­об­ра­зо­ва­ны в са­мо­сто­ятельные сельскохозяйственные об­ще­ст­ва). Для ве­де­ния дол­го­вре­мен­ных на­учных и прак­тических ра­бот со­зда­ва­лись дей­ст­во­вав­шие по собственным про­грам­мам ко­ми­те­ты: са­ха­ро­ва­ров (1833), гра­мот­но­сти (1845), шел­ко­вод­ст­ва (1846), пче­ло­вод­ст­ва (1849), ле­со­водства (1854), льня­ной пром-сти (1856), тор­фя­ной (1858), ско­то­вод­ст­ва (1865), зем­ле­де­лия (1867), о сель­ских ссу­до- сбе­ре­га­тель­ных и пром. то­ва­ри­ще­ст­вах (1871), ов­це­вод­ст­ва (1894; с от­де­лом в Рос­то­ве-на-До­ну), ви­но­гра­дар­ст­ва и ви­но­де­лия (1901; 9 от­де­лов на Юге Рос­сии и Кав­ка­зе), кро­ли­ко­вод­ст­ва, поч­вен­ный (оба в 1910), по хо­ло­диль­но­му де­лу, ви­но­ку­рен­ной промышленности, се­мен­но­го де­ла и сор­то­вод­ст­ва, эко­но­ми­че­ский (все 4 в 1911) и др.

Ряд ко­ми­те­тов пре­об­ра­зо­ва­ны в са­мо­сто­ят. об­ще­ст­ва: Московское общество лю­би­те­лей са­до­вод­ст­ва (1834), Русское общество акк­ли­ма­ти­за­ции жи­вот­ных и рас­те­ний (1864), Московское общество гра­мот­но­сти (1896) и др. Для ре­ше­ния отдельных на­сущ­ных во­про­сов при МОСХ соз­да­ва­лись специальные ко­мис­сии: о поль­зе воль­но­на­ём­но­го тру­да (1858, председатель А.И. Ко­ше­лёв), об уст­рой­ст­ве кре­сть­ян­ских ху­то­ров и современных ус­ло­ви­ях кре­сть­ян­ско­го хо­зяй­ст­ва (1874, Д.А. Сто­лы­пин), о при­чи­нах сельскохозяйственного кри­зи­са и ме­рах борь­бы с ним (1894, князь А. Г. Щер­ба­тов), ме­тео­ро­ло­ги­че­ская (1896, В.А. Тар­гон­ский; при ней ме­тео­сеть из 43 ме­тео­стан­ций и 2650 на­блю­дательных пунк­тов), о вос­ста­нов­ле­нии раз­ру­шен­но­го вой­ной то­ва­ро­обо­ро­та (1914, князь Д.И. Ша­хов­ской) и т.д.

Об­ще­ст­во со­би­ра­ло све­де­ния о со­стоя­нии сельского хозяйства и про­мы­слов, рас­сы­лая ан­ке­ты, ко­ман­ди­руя сво­их чле­нов и другими спо­со­ба­ми. Про­ве­ло ис­сле­до­ва­ния сельского хозяйства Мо­с­ков­ской губернии (1846-1848), по­ме­щичь­их хо­зяйств 25 ев­ропейских гу­бер­ний (1857-1858), ме­ст­ных по­род круп­но­го ро­га­то­го ско­та (1866-1889), сель­ских ссу­до-сбе­ре­га­тель­ных то­ва­ри­ществ (1871, 1897-1898, 1902-1903), кре­сть­ян­ско­го лич­но­го и об­щин­но­го зем­ле­вла­де­ния (1879-1885), на­чаль­но­го об­ра­зо­ва­ния (1890-1894), аг­ро­но­мической дея­тель­но­сти земств (1891-1892), про­яв­ле­ния об­ще­ст­вен­ной и ча­ст­ной ини­циа­ти­вы в сельском хозяйстве (1902-1903), при­чин не­уро­жа­ев и кре­сть­ян­ских вол­не­ний (1905-1906), влия­ния вой­ны на эко­но­ми­ку (1914-1917) и др.

Хо­да­тай­ст­во­ва­ло пе­ред пра­ви­тель­ст­вом о ме­рах по раз­ви­тию зе­мель­но­го кре­ди­та (1861, 1864, 1883), об ох­ра­не ле­сов (1876), о рас­про­стра­не­нии ми­нер. удоб­ре­ний (1884, 1892), ре­фор­ме хлеб­ной тор­гов­ли (1885, 1888), та­ри­фах и ввоз­ных по­шли­нах (1887-1891, 1894, 1910 и др.), соз­да­нии центрального бан­ка уч­ре­ж­де­ний мел­ко­го кре­ди­та (1899), ну­ж­дах сельскохозяйственного ма­ши­но­строе­ния (1915) и др. Уст­раи­ва­ло вы­став­ки: ов­це­вод­ст­ва (1842, 1844-1853, 1912), сель­ских про­из­ве­де­ний (1846, 1852), пле­мен­но­го ско­та (1867-1914, еже­год­ные), сельскохозяйственных ма­шин и ору­дий (1895-1898, 1903, 1908), аук­ци­он­ные вы­став­ки ло­ша­дей (1899), мо­лоч­но­го хо­зяй­ст­ва (1909), по льня­но­му де­лу (1911) и мн. др.

Ор­га­ни­зо­ва­ло от­дел По­ли­тех­ни­че­ской вы­став­ки 1872, две все­российские сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ные вы­став­ки (1864, 1895). В 1820-1895 за за­слу­ги по раз­ви­тию сельского хозяйства на­гра­ди­ло зо­ло­ты­ми и се­реб­ря­ны­ми ме­да­ля­ми свыше 130 человек. Уч­ре­ж­да­ло на­гра­ды для вы­ста­вок ско­та, пре­мии за со­чи­не­ния по различным эко­но­мическим во­про­сам. Про­ве­ло Все­российские съез­ды сель­ских хо­зя­ев (1864, 1870, 1895), съез­ды ско­то­про­мыш­лен­ни­ков (1884-1885, 1901), хме­ле­во­дов и пи­во­ва­ров (1887), му­ко­мо­лов (1888, 1898), по ви­но­ку­ре­нию (1892), Все­российский съезд пред­ста­ви­те­лей ссу­до-сбе­ре­га­тель­ных то­ва­ри­ществ (1898), съез­ды дея­те­лей аг­ро­но­мической по­мо­щи на­се­ле­нию (1901, 1911), со­ве­ща­ния по экс­пор­ту мя­са и ор­га­ни­за­ции мяс­ных бирж, хо­ло­диль­но­му де­лу, хлеб­ной тор­гов­ле, ви­но­гра­дар­ст­ву и ви­но­де­лию (1902), со­ве­ща­ния пред­ста­ви­те­лей сельскохозяйственных об­ществ (1903, 1909, 1916, 1919, 1920), по льня­но­му де­лу (1911), по сельскохозяйственному ма­ши­но­строе­нию (1916) и др.

Из­да­ва­ло «Тру­ды…» (выпуск 1-63, 1877-1917), жур­на­лы: «Зем­ле­дель­че­ский жур­нал» (1821-1840, редактор С.А. Мас­лов), «Жур­нал сель­ско­го хо­зяй­ст­ва и ов­це­вод­ст­ва» (1841-1850, Мас­лов), «Жур­нал сель­ско­го хо­зяй­ст­ва» (1851-1859, Мас­лов, М.Я. Кит­та­ры), «Сель­ское хо­зяй­ст­во» (1860-1862, Н.И. Ан­нен­ков), «Жур­нал Им­пе­ра­тор­ско­го мо­с­ков­ско­го об­ще­ст­ва сель­ско­го хо­зяй­ст­ва» (1864-1868, Д. А. На­умов), «Рус­ское сель­ское хо­зяй­ст­во» (1869-1876, М.В. Не­ру­чев, И.А. Сте­бут, А.П. Лю­до­гов­ский), «Сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ный жур­нал» (1896-1899, И.П. Пет­ров, Н.А. Груш­ка), «Вест­ник сель­ско­го хо­зяй­ст­ва» (1900-1929, В.П. За­вад­ский, Д.Н. Пря­ниш­ни­ков, А.Г. Доя­рен­ко), «Рус­ский поч­во­вед» (1914-1917, 1922, А.А. Яри­лов), «Пче­ло­вод­ное де­ло» (1921-1929, А.Е. Ти­тов), а так­же «Га­зе­ту для сель­ских хо­зя­ев» (1861-1863, Ан­нен­ков).

В 1820-1850-е годы МОСХ ак­тив­но про­па­ган­ди­ро­ва­ло ра­цио­на­ли­за­цию сельского хозяйства в круп­ных по­ме­щичь­их име­ни­ях и вне­дре­ние но­вых сельскохозяйственных куль­тур - кар­то­фе­ля (с 1821), та­ба­ка (с 1826), са­хар­ной свёк­лы (с 1833) и др., в 1836-1860 со­дер­жа­ло де­по сор­то­вых се­мян для рас­сыл­ки их за­каз­чи­кам. При­об­ре­та­ло за гра­ни­цей жи­вот­ных вы­со­ко­про­дук­тив­ных по­род - тон­ко­рун­ных овец, мо­лоч­но­го, за­тем мяс­но­го ско­та и др. для их вне­дре­ния в Рос­сии и скре­щи­ва­ния с ме­ст­ны­ми по­ро­да­ми.

Вы­сту­пи­ло пио­не­ром ме­ха­ни­за­ции сельского хозяйства в Рос­сии. При его со­дей­ст­вии в 1830-1850 в Мо­ск­ве соз­да­ны пред­при­ятия по про­из­вод­ст­ву сельскохозяйственных ма­шин и ору­дий, уст­раи­ва­лись кон­курс­ные ис­пы­та­ния сельскахозяйственного обо­ру­до­ва­ния. Об­ще­ст­во стоя­ло у ис­то­ков российского коо­пе­ра­тив­но­го дви­же­ния. В 1867-1870 под­дер­жи­ва­ло тру­ды Н.В. Ве­ре­ща­ги­на по ор­га­ни­за­ции кре­сть­ян­ских сы­ро­ва­рен­ных ар­те­лей, в 1870-1871 раз­ра­бо­та­ло (князем А.И. Ва­силь­чи­ков, А.В. Яков­лев и др.) пер­вый об­раз­цо­вый ус­тав сель­ско­го кре­дит­но­го ко­опе­ра­ти­ва.

От­кры­ло (1822) и со­дер­жа­ло Зем­ле­дельческую шко­лу - пер­вое в Рос­сии сред­нее сельскохозяйственное учеб­ное за­ве­де­ние, слу­жив­шее для под­го­тов­ки управ­ляю­щих име­ния­ми, а за­тем по­мощ­ни­ков аг­ро­но­мов (к 1895 вы­пу­ще­но 1465 спе­циа­ли­стов; в 1919 шко­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Московский зоо­тех­нический институт, ны­не Московская государственная ака­де­мия ве­те­ри­нар­ной ме­ди­ци­ны и био­тех­но­ло­гии). При МОСХ дей­ст­во­ва­ли так­же шко­ла прак­тического пче­ло­вод­ст­ва (1828-1879, ос­но­ва­на П.И. Про­ко­по­ви­чем в име­нии Мит­чен­ки в Ко­но­топ­ском уезде Чер­ни­гов­ской губернии) и шко­ла шел­ко­вод­ст­ва под Мо­ск­вой (1855-1860, С.А. Мас­лов).

С 1908 МОСХ ока­зы­ва­ло со­дей­ст­вие ра­бо­те жен­ских Го­ли­цын­ских сельскохозяйственных кур­сов, с 1910 ве­да­ло зем­ле­мер­но-так­са­тор­ски­ми кур­са­ми в Мо­ск­ве. При МОСХ дей­ст­во­ва­ли му­зеи - сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ный (1850-1873), поч­вен­ный (с 1910), на­гляд­ных по­со­бий по сельскахозяйственному про­све­ще­нию с мас­тер­ской диа­по­зи­ти­вов (с 1912). Биб­лио­те­ка об­ще­ст­ва в 1912 на­счи­ты­ва­ла 16,4 тысяч то­мов.

Под эги­дой МОСХ про­во­ди­лись на­уч. ис­сле­до­ва­ния по аг­ро­но­мии и аг­ро­тех­ни­ке (М.Н. Пав­лов, И.А. Сте­бут, В.Г. Ба­жа­ев, К.А. Ти­ми­ря­зев и др.), поч­вове­де­нию (В.Р. Виль­ямс, В.В. До­ку­ча­ев, А.П. Пав­лов и др.), зоо­тех­ни­ке (К.Ф. Ру­лье, П.Н. Ку­ле­шов, М.Н. При­до­ро­гин и др.), тео­ре­тическому шел­ко­вод­ст­ву (А.А. Ти­хо­ми­ров, Н.М. Ку­ла­гин, Д.М. Рос­син­ский), эко­но­мии и ста­ти­сти­ке (А.П. Лю­до­гов­ский, А.И. Чу­пров, А.Ф. Фор­ту­на­тов), коо­пе­ра­ции (А.В. Чая­нов и др.), ме­тео­ро­ло­гии (П.И. Ко­ло­мий­цев) и др. МОСХ име­ло Бу­тыр­ский опыт­ный ху­тор (с 1824; по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 пре­вра­щён в один из пер­вых сов­хо­зов), при ко­то­ром дей­ст­во­ва­ли ис­пы­татательный по­ли­гон для сельскохозяйственных ма­шин, мас­тер­ские (с 1845) и ве­те­ри­нар­ная кли­ни­ка (1856-1864); в опыт­ном хо­зяй­ст­ве «За­горье» (1928-1930; ны­не Все­российский се­лек­ци­он­но-тех­но­ло­гический институт са­до­вод­ст­ва и пи­том­ни­ко­вод­ст­ва в Мо­ск­ве) и др.

В начале XX века в дея­тель­но­сти МОСХ главную роль ста­ли иг­рать пред­ста­ви­те­ли ли­бе­раль­ной оп­по­зи­ции и зем­ско­го дви­же­ния (князь Пётр Д. Дол­го­ру­ков, князь Д.И. Ша­хов­ской, Ф.А. Го­ло­вин, И.И. Пет­рун­ке­вич и др.). 14.01.1905 об­щее со­б­ра­ние МОСХ по­тре­бо­ва­ло со­зы­ва Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, за это об­ще­ст­во в феврале 1905 ли­ше­но зва­ния «им­пе­ра­тор­ско­го», его об­щие со­б­ра­ния за­пре­ще­ны до октября 1905, а за­тем до апреля 1907 (со­вет и ко­ми­те­ты про­дол­жа­ли ра­бо­тать). В 1905 МОСХ уча­ст­во­ва­ло в ор­га­ни­за­ции Кре­сть­ян­ско­го сою­за, в 1906 ото­шло от ак­тив­ной по­ли­тической дея­тель­но­сти.

В 1-ю ми­ро­вую вой­ну уча­ст­во­ва­ло в соз­да­нии Зем­ско­го сою­за (1914). По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 пы­та­лось на­ла­дить кон­так­ты с советской вла­стью и от­стаи­ва­ло прин­ци­пы сво­бод­ной об­ще­ст­вен­ной аг­ро­но­мической и коо­пе­ра­тив­ной дея­тель­но­сти. В 1919 при­нят но­вый ус­тав МОСХ, по ко­то­ро­му его чле­на­ми мог­ли быть ко­опе­ра­ти­вы и сельскохозяйственного об­ще­ст­ва.

Фи­нан­си­ро­ва­лось за счёт член­ских взно­сов, ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний, до­хо­дов от опыт­ных хо­зяйств, а так­же пра­ви­тельств. суб­си­дий (с 1835). На­счи­ты­ва­ло 589 чле­нов в 1889, 957 в 1897, 1397 в 1907, 729 в 1912 (без учё­та чле­нов ме­ст­ных от­де­лов и ко­ми­те­тов), 348 чле­нов в 1926. Име­ло чле­нов-кор­рес­пон­ден­тов в Гер­ма­нии, Фран­ции, США и других стра­нах. Воз­глав­ля­лось пре­зи­ден­том и со­ве­том, из­би­рав­ши­ми­ся об­щим со­б­ра­ни­ем (в 1919 долж­ность пре­зи­ден­та уп­разд­не­на, всё ру­ко­во­дство со­сре­до­то­че­но в со­ве­те). Пре­зи­ден­ты МОСХ: князь Д.В. Го­ли­цын (1818-1844), граф П.А. Тол­стой (1844), князь С.И. Га­га­рин (1844-1860), А.И. Ко­ше­лёв (1860-1864), И.Н. Ша­ти­лов (1865-1889), В.И. Ер­шов (1890-1892), князь А.Г. Щер­ба­тов (1892-1904), И.И. Пет­рун­ке­вич (1905-1906), Ф.А. Го­ло­вин (1906-1907, 1916-1918), Д.Н. Ши­пов (1908), Н.И. Блан­дов (1908-1911), А.И. Уг­ри­мов (1912-1915), А.И. Сте­бут (1918-1919). Пред­се­да­те­ли со­ве­та: Уг­ри­мов (1919-1920), Д.М. Шо­ры­гин (1920-1923), А.П. Ле­виц­кий (1924-1926), Б.Б. Ве­се­лов­ский (1926-1929).

МОСХ за­кры­то в 1930 в свя­зи с Тру­до­вой кре­сть­ян­ской пар­тии де­лом, его ве­ду­щие чле­ны (А. Г. Доя­рен­ко, Д.М. Шо­ры­гин, А.В. Тей­тель, П.А. Са­ды­рин, Д.И. Ша­хов­ской, М.П. Фаб­ри­кант, Л.Н. Ли­то­шен­ко и другие) ре­прес­си­ро­ва­ны.

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