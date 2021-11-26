СЕНКОВСКИЙ ОСИП ИВАНОВИЧ

Литератор, редактор, востоковед.

Наука

Происходил из старинного, но обедневшего шляхетского рода. Родители дали мальчику замечательное домашнее образование. Уже в юные годы Осип проявил свой талант к языкам, прекрасно изучив древние из них, его учителем здесь выступал виленский профессор Готфрид Гроддек. После этого некоторое время мальчик был учеником коллегиума в Минске. Он стал студентом нескольких факультетов университета в Вильне, изучая медицину, филологию и нравственно-политические науки. Благодаря своим преподавателям Осип проникся любовью к Востоку и восточным языкам. Блестящий студент сделал перевод с арабского басен хекима Лукмана, составил обзор творчества персидского поэта Хафиза. Тогда же он успел жениться в первый раз.

Усиленная учеба сказалась на здоровье юноши, который для его поправки и языковой практики в 1819 году поехал в турецкие, сирийские и египетские земли. Деньги на поездку удалось добыть благодаря поддержке ученых Вильны, взамен молодой востоковед обязался писать подробные отчеты о путешествии. В 1821 году Сенковский обосновался в Петербурге, куда его пригласили для работы переводчиком в МИДе. В российскую столицу он привез из путешествия древние восточные рукописи. На русском (1821) и польском (1822) выходили его заметки о проделанной поездке на Восток. Настоящий полиглот, Осип Иванович даже писал стихи на арабском, прекрасно владел персидским, турецким, греческим, итальянским, сербским, а затем китайским, тибетским и монгольским языками, не говоря уже о языках польском, английском, французском и латинском.

С 1822 года на протяжении 25 лет Сенковский был профессором восточной словесности Петербургского университета. Среди его учеников были блестящие в будущем востоковеды, такие, как Михаил Волков, Василий Григорьев, Владимир Тизенгаузен, Давид Чубинашвили и др. Осип Иванович публиковал свои филологические и этнографические монографии о странах Востока, много переводил классиков арабской, древнегреческой литературы и др. Также в круг научных интересов ориенталиста входила русская и скандинавская история, музыковедение, математические и естественно-научные дисциплины. Ученый обладал многими научными званиями и входил в различные отечественные и зарубежные научные общества. В 1828 году он стал членом-корреспондентом Петербургской АН. В том же году Сенковский во второй раз вступил в брак. Его избранницей стала баронесса Аделаида Раль, очень любившая супруга. Она была писательницей и большой поклонницей музыки. Музыкальный салон Сенковских в столице был очень популярен среди многих деятелей искусства.

Литература

Еще 15-летнем юношей Осип Иванович стал публиковаться в одном из еженедельников Вильны. В студенческие годы он издавал журнал юмористической направленности «Уличные ведомости». Приехав в Петербург, юноша подружился с литераторами Фаддеем Булгариным , Николаем Гречем и Александром Бестужевым-Марлинским . Он сотрудничал с такими их изданиями, как «Сын отечества», «Северная пчела», «Полярная звезда» . В последней он публиковал свой цикл «Восточные повести», часть их выходила также в «Северных цветах» и «Альбоме северных муз». Во второй половине 1820-х Сенковский опубликовал в периодике пародийное «Письмо Тутунджи-оглы-Мустафа-аги».

В 1828-1833 годах он служил в Петербурге цензором. Внес решающий вклад в составление более либерального Цензурного устава 1828 года. Он был цензором, а с 1831 года редактором юмористического издания на польском языке «Баламут». В 1833 году Осип Иванович был уволен с цензорского поста за допуск в печать драмы В. Гюго «Лукреция Борджиа».

В 1830-е он делал переводы произведений английского писателя Джеймса Мориера. В 1833 году литератор впервые использовал свой самый известный творческий псевдоним Барон Брамбеус. Так он подписал свои литературно-политические статьи «Незнакомка» и «Большой выход у Сатаны», вышедшие в альманахе Александра Смирдина «Новоселье». Тогда же свет увидели ставшие крайне популярными «Фантастические путешествия барона Брамбеуса».

С 1834 по 1847 год Сенковский выступал редактором универсального по тематике, первого в стране т.н. «толстого» журнала «Библиотека для чтения». Издателем его был все тот же Смирдин. Первые годы соредактором издания числился Николай Греч, однако решал все вопросы и давал направление ему только Сенковский. Осип Иванович ежемесячно публиковал в журнале свои историко-литературные статьи, самые разнообразные – нравоучительные, сатирические, бытовые и др. повести, пользовавшиеся большим успехом у самых разных читателей. Авторами «Библиотеки» были такие писатели, как Иван Калашников, Александр Иваницкий, Алексей Тимофеев и др. Печаталась здесь и жена Сенковского Аделаида. В издании публиковались статьи по самым разным вопросам, начиная от искусства и науки и заканчивая новостями и обзорами мод. «Библиотека для чтения» стала первым энциклопедическим изданием для массового читателя, первым «толстым» журналов размером в 30 печатных листов. Ее тиражи были огромными – в год у нее были около 5 тысяч подписчиков. Журнал выходил четко первого числа каждого месяца, что стало новшеством Сенковского. Тогда же авторы неукоснительно получали свои гонорары – рассыльные боялись ослушаться редактора.

Редакторская работа принесла Осипу Ивановичу всеобщую известность и богатство, однако тяжелая журналистская работа, которая занимала все время Сенковского, подрывала его здоровье. В конце 1840-х годов он отошел от научных и журнальных дел. Он занимался садом и обустройством дома, осваивал фотографию, увлекался химией и астрономией. В 1850-е Сенковский вернулся в литературу, так как был разорен и нуждался в средствах. В 1856-1858 годах в «Отечественных записках» каждую неделю он публиковал «Листки Барона Брамбеуса». Сам он не любил эту работу, однако «Листки» были очень популярны.

Выдающийся ученый и литератор, Осип Иванович скончался после долгой болезни весной 1858 года в возрасте 57 лет. Он был погребен на петербургском Волковском кладбище. Последующие годы его супруга занималась изданием сочинений мужа.