ПОЛТОРАЦКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ПОЛТОРАЦКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский библиограф, библиофил, историк русской литературы.
Дворянин. Племянник А.Н. Оленина. Окончил Московское учебное заведение для колонновожатых (1822). Затем на военной службе, с 1827 года в отставке, жил в основном в Авчурине, близ Калуги (знаменитое образцовое имение, устроенное его отцом Д.М. Полторацким), с 1868 года за границей.
Унаследовал ценную библиотеку (её начал собирать дед Полторацкого, генерал-аудитор-лейтенант П.К. Хлебников), включавшую полное собрание российских периодических изданий XVIII века, библиографические редкости, ценные рукописи. Полторацкий значительно пополнил её, позднее издал каталог части собрания («Catalogue de ma bibliothèque...», 1862 год). Ценные материалы Полторацкого передал в Императорскую публичную библиотеку в Санкт-Петербурге (ныне РНБ), которая по комплекту Полторацкого переиздала газету «Ведомости» за 1703 год (1855). Разорившись, в 1865 году Полторацкий был вынужден продать своё собрание; часть книг и журналов приобретена Московским публичным и Румянцевским музеем (ныне РГБ) и Чертковской библиотекой в Москве.
Полторацкий - один из первых историков российских периодических изданий («Библиографический вопрос (о начале "Санкт-Петербургских ведомостей")», 1827 год; «Известие о первопечатных Московских и Петербургских ведомостях, изданных при Петре Великом», 1845 год; «Первые русские ведомости», 1846 год; «Дополнения и поправки к статье о Русских ведомостях 1706 года», 1853 год).
Полторацкий был знаком с А.С. Пушкиным, сыграл видную роль в сохранении его литературного наследия (с 1820-х годов собирал биографические материалы, автографы и рукописи произведений, особенно неопубликованных); библиографировал переводы Пушкина на иностранные языки и другое. Помогал П.И. Бартеневу в сборе материалов для биографии поэта.
Работал над подготовкой словарей: «Мой сборник биографический о русских достопримечательных людях. Собрание некоторых и указание всех печатных статей…» (с 1820), «Материалы для словаря русских писателей и иностранцев, писавших в России» (с 1823), «Мой словарь русских писательниц», «Словарь русских писателей», а также словарей русских анонимов и псевдонимов писателей и переводчиков (первое обращение к этой теме в России). Собранные Полторацким материалы хранятся в РНБ и РГБ; они сохраняют значение справочного пособия по истории русской литературы, во многих случаях являются единственным надёжным источником для установления авторства и точной атрибуции произведений.
Издавал совместно с французским библиографом Ж.М. Кераром ж. «Revue bibliographique» («Библиографическое обозрение», Париж, 1839 год). Подготовил список изданий, которые были анонсированы в печати, но в действительности в свет не вышли («Роспись неизвестных русских книг», 1858 год), составил обобщающие «Синхронистические таблицы русской литературы» (отдельное издание - 1863 год). Полторацкий занимался историей цензуры. Первым в России откликнулся письмом А.И. Герцену на выход альманаха «Полярная звезда» (Герцен поместил отклик в альманахе, считая автором Н.И. Тургенева). Опубликовал в «Полярной звезде» «Разбор донесения Тайной следственной комиссии в 1826 году» М.С. Лунина (1859, книга 5) и письма К.Ф. Рылеева к А.С. Пушкину (1861 год, книга 6).
Сочинения:
Материалы для словаря русских писателей. М., 1858-1859. Т. 1. Кн. 1-2;
Русские достопамятные люди. Заметки и воспоминания // Русская старина. 1892. № 5/6-7.