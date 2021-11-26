ПОЛТОРАЦКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

ПОЛТОРАЦКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ - российский библиограф, библиофил, историк русской литературы.

Дворянин . Пле­мян­ник А.Н. Оле­ни­на. Окон­чил Московское учеб­ное за­ве­де­ние для ко­лон­но­во­жа­тых (1822). За­тем на во­енной служ­бе, с 1827 года в от­став­ке, жил в основном в Ав­чу­ри­не, близ Ка­лу­ги (зна­ме­ни­тое об­раз­цо­вое име­ние, устро­ен­ное его от­цом Д.М. Пол­то­рац­ким), с 1868 года за гра­ни­цей.

Унас­ле­до­вал цен­ную биб­лио­те­ку (её на­чал со­би­рать дед Полторацкого, генерал-ау­ди­тор-лейтенант П.К. Хлеб­ни­ков), вклю­чав­шую пол­ное со­б­ра­ние российских пе­рио­дических из­да­ний XVIII века, биб­лио­гра­фические ред­ко­сти, цен­ные ру­ко­пи­си. Полторацкий зна­чи­тель­но по­пол­нил её, позд­нее из­дал ка­та­лог час­ти со­б­ра­ния («Ca­talogue de ma bibliothèque...», 1862 год). Цен­ные ма­те­риа­лы Полторацкого пе­ре­дал в Императорскую пуб­лич­ную библиотеку в Санкт-Пе­тер­бур­ге (ны­не РНБ), ко­то­рая по ком­плек­ту Полторацкого пе­ре­из­да­ла газету «Ве­до­мо­сти» за 1703 год (1855). Ра­зо­рив­шись, в 1865 году Полторацкий был вы­ну­ж­ден про­дать своё со­б­ра­ние; часть книг и жур­на­лов при­об­ре­те­на Московским пуб­лич­ным и Ру­мян­цев­ским му­зе­ем (ны­не РГБ) и Черт­ков­ской библиотекой в Мо­ск­ве.

Полторацкий - один из пер­вых ис­то­ри­ков российских пе­рио­дических из­да­ний («Биб­лио­гра­фи­че­ский во­прос (о на­ча­ле "Санкт-Пе­тер­бург­ских ве­до­мо­стей")», 1827 год; «Из­вес­тие о пер­во­пе­чат­ных Мо­с­ков­ских и Пе­тер­бург­ских ве­до­мо­стях, из­дан­ных при Пет­ре Ве­ли­ком», 1845 год; «Пер­вые рус­ские ве­до­мо­сти», 1846 год; «До­пол­не­ния и по­прав­ки к ста­тье о Рус­ских ве­до­мо­стях 1706 го­да», 1853 год).

Полторацкий был зна­ком с А.С. Пуш­ки­ным , сы­г­рал вид­ную роль в со­хра­не­нии его литературного на­сле­дия (с 1820-х годов со­би­рал био­гра­фические ма­те­риа­лы, ав­то­гра­фы и ру­ко­пи­си про­из­ве­де­ний, осо­бен­но не­опуб­ли­ко­ван­ных); биб­лио­гра­фи­ро­вал пе­ре­во­ды Пуш­ки­на на иностранные язы­ки и другое. По­мо­гал П.И. Бар­те­не­ву в сбо­ре ма­те­риа­лов для био­гра­фии по­эта.

Ра­бо­тал над под­го­тов­кой сло­ва­рей: «Мой сбор­ник био­гра­фи­че­ский о рус­ских дос­то­при­ме­ча­тель­ных лю­дях. Со­бра­ние не­ко­то­рых и ука­за­ние всех пе­чат­ных ста­тей…» (с 1820), «Ма­те­риа­лы для сло­ва­ря рус­ских пи­са­те­лей и ино­стран­цев, пи­сав­ших в Рос­сии» (с 1823), «Мой сло­варь рус­ских пи­са­тель­ниц», «Сло­варь рус­ских пи­са­те­лей», а так­же сло­ва­рей русских ано­ни­мов и псев­до­ни­мов пи­са­те­лей и пе­ре­во­дчи­ков (пер­вое об­ра­ще­ние к этой те­ме в Рос­сии). Со­б­ран­ные Полторацким ма­те­риа­лы хра­нят­ся в РНБ и РГБ; они со­хра­ня­ют зна­че­ние спра­воч­но­го по­со­бия по ис­то­рии русской литературы, во мно­гих слу­ча­ях яв­ля­ют­ся един­ст­вен­ным на­дёж­ным ис­точ­ни­ком для ус­та­нов­ле­ния ав­тор­ст­ва и точ­ной ат­ри­бу­ции про­из­ве­де­ний.

Из­да­вал совместно с французским биб­лио­гра­фом Ж.М. Ке­ра­ром ж. «Revue biblio­graphi­que» («Биб­лио­гра­фи­че­ское обо­зре­ние», Па­риж, 1839 год). Под­го­то­вил спи­сок из­да­ний, ко­то­рые бы­ли анон­си­ро­ва­ны в пе­ча­ти, но в дей­ст­ви­тель­но­сти в свет не вы­шли («Рос­пись не­из­вест­ных рус­ских книг», 1858 год), со­ста­вил обоб­щаю­щие «Син­хро­ни­сти­че­ские таб­ли­цы рус­ской ли­те­ра­ту­ры» (отдельное издание - 1863 год). Полторацкий за­ни­мал­ся ис­то­ри­ей цен­зу­ры. Пер­вым в Рос­сии от­клик­нул­ся пись­мом А.И. Гер­це­ну на вы­ход аль­ма­на­ха «По­ляр­ная звез­да» (Гер­цен по­мес­тил от­клик в аль­ма­на­хе, счи­тая ав­то­ром Н.И. Тур­ге­не­ва). Опуб­ли­ко­вал в «По­ляр­ной звез­де» «Раз­бор до­не­се­ния Тай­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии в 1826 году» М.С. Лу­ни­на (1859, книга 5) и пись­ма К.Ф. Ры­лее­ва к А.С. Пуш­ки­ну (1861 год, книга 6).

Сочинения:

Ма­те­риа­лы для сло­ва­ря рус­ских пи­са­те­лей. М., 1858-1859. Т. 1. Кн. 1-2;

Рус­ские дос­то­па­мят­ные лю­ди. За­мет­ки и вос­по­ми­на­ния // Рус­ская ста­ри­на. 1892. № 5/6-7.